Бритни Спирс легла в клинику для страдающих психическими расстройствами

Американской певице Бритни Спирс потребовалась помощь специалистов по лечению психических расстройств, сообщают СМИ.

Спирс глубоко переживает из-за тяжелой болезни отца, которому за последние недели провели две операции, передает ТАСС со ссылкой на TMZ.

Она находится в клинике уже около недели. Ожидается, что Спирс пробудет там месяц.

Певица в январе сообщала, что ее отец «едва не скончался». Она временно приостановила концертную деятельность.