  • Новость часаШойгу: Следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину
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    Названы стресс-сценарии для российской экономики
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    26 апреля 2024, 11:10 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области

    Подполье: Удар зафиксирован в Черниговской области, где скапливались ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, «надеясь вторгнуться» со стороны Чернигова, сообщил в пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удары наносились возле границы с Брянской областью, где ВСУ скапливали силы и средства в надежде вторгнуться со стороны Чернигова, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Черниговской области взрывы еще зафиксированы в Семеновском районе, а также в населенных пунктах Заречье и Гремяч.

    Ранее подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее.

    26 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об уходе ВСУ с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке

    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций укрепрайона в Красногоровке, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Кимаковский отметил, что отступление вооруженных сил Украины произошло «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов». Он сообщил, что давление на Красногоровку шло по нескольким направлениям, передает ТАСС.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку.

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    25 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удар по антенне Вооруженных сил Украины в Часовом Яре в ДНР.

    Видео уничтожения антенны в Часовом Яре опубликовано в Telegram-канале RT. Предположительно, удар был нанесен беспилотником.

    Ранее российские военные уничтожили ракетой телевышку с антенной ВСУ в Харькове.

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    25 апреля 2024, 22:40 • Новости дня
    Пентагон рассказал, чем занимаются военные советники США на Украине

    Представитель Пентагона Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Военные советники США не будут находиться вблизи линии боевых действий на Украине, американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заверил, что США не собираются участвовать в боях на Украине. При этом США понимают риски, которые несет присутствие американских советников на Украине, заверил он. По словам Райдера, Вашингтон принимает меры для их безопасности, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что американские военные «не проводят подготовку местных сил внутри Украины». Райдер пояснил, что у США есть «незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства». Он утверждает, что речь идет о «небольшом количестве советников». США пока не приняли решения об увеличении их числа.

    Райдер сказал, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.

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    25 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России эвакуировали из Красногоровки танк «Царь мангал»

    ВС России эвакуировали из Красногоровки штурмовавший опорник танк «Царь мангал»

    ВС России эвакуировали из Красногоровки танк «Царь мангал»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные эвакуировали танк «Царь мангал», штурмовавший Красногоровский завод, который ВСУ превратили в главный опорный пункт в городе.

    Военные называют танк «Фердинандом». Он выдвинулся на штурм опорника, но наехал на мину. Экипаж эвакуировался, а затем смог забрать и вывезти с поля боя боевую машину, пишут «Известия».

    Между тем военкоры сообщают, что штурм российскими войсками Красногоровки продолжается, идут ожесточенные бои.

    Ранее стало известно, что ВС России прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в Красногоровку. Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР.

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    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

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    26 апреля 2024, 09:34 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее

    Лебедев: ВС России нанесли удар по станции в Балаклее во время выгрузки сил ВСУ

    Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в четверг на ж/д станцию Балаклеи приехал поезд с личным составом ВСУ, начал разгружаться и попал под ракетную атаку ВС России. Количество погибших и раненых неизвестно, передает РИА «Новости».

    Также, по информации Лебедева, в четверг вечером нанесли удар по ж/д станции в поселке Удачное в ДНР, сорвав ротацию и подвоз боекомплектов.

    При атаке на вокзал в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошел взрыв, также под удар попала станция в пгт Боровая в Харьковской области, подробности пока неизвестны.

    Ранее ВС России поразили завод БПЛА и военный эшелон в Харьковской области.

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    25 апреля 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России активно работает «народный ВПК», Минобороны не успевает фиксировать все предложения, поступающие от людей в этой отрасли, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Так называемый народный ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения», – рассказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что успех на поле боя напрямую связан с эффективностью и скоростью решения технологических задач.

    В феврале министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса» – россияне самостоятельно начали осваивать производство военной техники для нужд СВО.

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    26 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    @ Roberts Ratuts/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перестали использовать на передовой американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

    По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.

    По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.

    Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    25 апреля 2024, 23:40 • Новости дня
    МАГАТЭ назвало ситуацию на Запорожской АЭС непредсказуемой

    Tекст: Антон Антонов

    Запорожская АЭС в течение недели не подвергалась атакам БПЛА, но ситуация остается крайне непредсказуемой, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    По словам Гросси, ситуация, как показывает опыт, «может резко измениться в худшую сторону в любую минуту», передает ТАСС.

    В понедельник специалисты МАГАТЭ посетили тренажерный центр Запорожской АЭС. Сообщается, что они не смогли осмотреть крышу, но представитель тренажерного центра сообщил, что та не повреждена. «Он добавил, что для сотрудников это тем не менее стало стрессом и пугающим опытом», – заявил Гросси.

    В начале апреля тренажерный центр ЗАЭС подвергался атаке беспилотника ВСУ. 18 апреля ВСУ повторно атаковали тренажер реакторного зала Запорожской АЭС.

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    26 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Военкомат насильно мобилизовал 21-летнего украинца в Винницкой области

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца, рассказала его мать.

    Женщина сообщила, что повестку сыну вручили на улице, «документы никто не смотрел». Когда тот указал на свой возраст, ему, по словам матери, ответили: «Что уже сделаешь? Нужно явиться», – передает ТАСС.

    Через несколько дней работники военкомата встретили его по пути в местное отделение полиции, где он написал на них заявление. Мать рассказала, что «забрали телефон, удалили все снимаемые видео», также у молодого человека отобрали документы и почти все деньги, которые он имел при себе.

    Женщина сообщила, что ее сына «силой зажали в угол и сделали фото, которое затем использовали для военного билета», ему «угрожали автоматом». По ее словам, «адекватного осмотра» не было, но в документах записали, что молодой человек «здоров».

    Выйдя на связь, сам он рассказал, что его подразделению дают 35 дней на обучение, а затем отправят в зону боевых действий.

    Пресс-секретарь местного управления полиции Зарина Маевская подтвердила, что в соответствии с приказом ТЦК в Тульчине «сын заявительницы призван и направлен в одну из воинских частей для прохождения службы».

    Напомним, на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

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    26 апреля 2024, 10:09 • Новости дня
    ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ

    Марочко: Силы России уничтожили украинскую ДРГ, работавшую у границ Белгородской области

    ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, расположенный в здании учебного заведения в Харьковской области. ДРГ осуществляла свою деятельность у границ Белгородской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, агентура доложила о расположении диверсантов, которые работали вдоль границы Белгородской области, в здании учебного заведения Кирилловки Чугуевского района Харьковской области, передает ТАСС

    После уточнения информации был нанесен удар, уничтожены не только украинские диверсанты, но и иностранные инструкторы и наемники.

    Ранее ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре.

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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесет существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    26 апреля 2024, 01:21 • Новости дня
    США собрались передать Украине вооружения из Польши

    Представитель Белого дома Кирби сообщил о планах США передать Украине вооружения из Польши

    Tекст: Антон Антонов

    Часть вооружений, которые США передадут Украине, сейчас находятся в Польше, их передача займет всего несколько дней, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что «есть позиции, которые могут быть переданы очень быстро», поскольку «довольно много вооружений» США «находятся в Польше», передает ТАСС.

    При этом передача «других вооружений» потребует «больше времени», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям.

    Напомним, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».

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    26 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Пленный рассказал о приказах командиров ВСУ отказываться от освидетельствования

    Пленный рассказал о приказах командиров ВСУ отказываться от врачебного освидетельствования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ угрозами заставляют военнослужащих отказываться от прохождения врачебного освидетельствования, заявил пленный боец ВСУ Александр Шурыгин.

    По словам Шурыгина, он хотел пройти военно-врачебную комиссию, чтобы отказаться воевать, но командиры сказали, что, если он не выйдет на боевые, на него заведут уголовное дело, передает ТАСС.

    Также пленный, служивший в 142-й пехотной бригаде ВСУ, раскритиковал свое командование, заявив, что украинские командиры – балаболы, рассказывавшие, что ВСУ – одна дружная семья, а в итоге потерявшие их роту. Украинец подчеркнул, что полностью разочарован в командирах своей бригады.

    Ранее военнопленный ВСУ рассказал, что многим солдатам в зоне СВО за 50 лет.

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    25 апреля 2024, 23:19 • Новости дня
    Греция отказалась передавать Украине ЗРК Patriot или С-300

    Премьер Греции Мицотакис сообщил об отказе Афин передавать Украине ЗРК Patriot или С-300

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Греции не собирается передавать Украине ЗРК Patriot или С-300, сообщил глава кабмина Кириакос Мицотакис.

    Мицотакис заявил, что его страна оказывала помощь Киеву «разными способами, в том числе оборонными материалами». Однако, как указал премьер, Греция «с самого начала» подчеркивала, что не станет передавать «системы вооружения, которые имеют решающее значение» для ее собственного «потенциала сдерживания», передает ТАСС со сылкой на Skai.

    Решение поддерживать Киев «излишками военных материалов» Мицотакис назвал «правильным выбором», заверив, что Греция «будем продолжать это делать». Однако ЗРК – «важнейшие системы для защиты воздушного пространства Греции и не будут переданы Украине», сказал он.

    Напомним, сообщалось, что Греция якобы готова передать Украине свои системы ПВО при условии, если США заменят их на более новые.

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    Министерство экономразвития разработало три сценария для российской экономики на несколько лет вперед. При одном из них экономика страны, доходы от экспорта и реальные дохода населения растут. Тогда как при стрессовом варианте все происходит наоборот, а справиться с инфляцией и удержать рубль крепким становится сложней. Какой сценарий эксперты считают наиболее вероятными и почему? Подробности

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

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    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя

    «Одна подготовленная группа снайперов может в короткий срок уничтожить десятки бойцов противника, сорвать его атаку или контрнаступление». Такими словами военные эксперты описывают значение снайперских групп, участвующих сегодня в украинской спецоперации. Как изменились и техника, и тактика применения снайперов в современных условиях? Подробности

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    Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

    Среди противников России на Западе очередной раскол, на сей раз по живому. К тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон и сразу ринулся в бой, призвав подумать о «добрососедских отношениях с Россией». Чья возьмет? И что с того России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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