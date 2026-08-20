В ФРГ задержан подозреваемый в подстрекательстве к убийству школьника в России

Tекст: Денис Тельманов

В Германии взят под стражу предполагаемый организатор преступной группировки, причастный к подстрекательству к убийству школьника в России, передает ТАСС.

Федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что расследование дела в отношении гражданина Кая М. ведется с 7 августа.

«Федеральная прокуратура 7 августа переняла от генеральной прокуратуры Кобленца расследование против гражданина Германии Кая М. Имеется серьезное подозрение, что обвиняемый, будучи юношей, достигшим возраста уголовной ответственности, состоял в террористической и уголовной группировке, в которой он действовал в качестве организатора», – отмечается в заявлении ведомства.

По данным следствия, в 2024 году подозреваемый основал минимум два интернет-сообщества правоэкстремистского толка.

Участники этих групп стремились дестабилизировать общественный порядок через насилие, обмениваясь шокирующими фото- и видеоматериалами.

Злоумышленники целенаправленно искали молодежь на игровых платформах, принуждая жертв к унижениям и селфхарму.

Особое внимание прокуратура уделила российскому эпизоду. Сообщается, что задержанный вместе с сообщниками убедил несовершеннолетнего в России нанести смертельные ножевые ранения ребенку в школе.

Кроме того, обвиняемый призывал к убийствам и поджогам подростков из США и Швеции. В настоящее время Кай М., арестованный 17 марта, находится в следственном изоляторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава уголовной полиции ФРГ заявил о росте радикализации молодежи с правыми взглядами через интернет.

В марте текущего года суд в Коми арестовал подростка за подготовку вооруженного нападения на школу.

В феврале суд поместил под стражу омского школьника за планирование массового убийства в образовательном учреждении.