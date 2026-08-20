Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.11 комментариев
Путин рассказал об экспортном портфеле Росатома
Путин: В экспортный портфель Росатома входит 28 энергоблоков
Масштабные международные проекты отечественной атомной отрасли охватывают создание 28 современных энергоблоков на территории различных государств, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства Владимир Путин провел профильное совещание по вопросам развития энергетики, передает РИА «Новости». Значимое событие состоялось в четверг и совпало с 81-й годовщиной создания российской атомной отрасли.
Во время рабочего заседания российский лидер отдельно остановился на зарубежных достижениях профильной госкорпорации. «Экспортный портфель Росатома сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание по вопросам развития атомной энергетики.
Глава государства призвал укреплять технологическое лидерство России на международном рынке.
Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил о договоренностях по возведению 17 новых энергоблоков за рубежом.