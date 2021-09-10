Посол Латвии заявил о нежелании ЕС «новых проблем» из-за Украины

У Евросоюза нет общего понимания европейской перспективы Украины, при этом часть стран сообщества «не видят оснований для его расширения», заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.

«Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (сроках возможного принятия Украины в ЕС). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины», – заявил он, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что членство в ЕС – вопрос консенсуса 27 стран-участников сообщества. «И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», – указал Пойканс.

При этом страны, которые не выступают против принятия новых членов в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые «уже готовы к вступлению», объяснил дипломат. «Никто не хочет получать новые проблемы», – отметил он.

По словам Пойканса, в случае продолжения реформ и достижения «определенного прогресса» Украина, вероятно, сможет поставить вопрос о своем вступлении как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС. «Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», – заключил посол.

В конце августа экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится «20 лет работы». При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев также недостаточно для вступления в НАТО.