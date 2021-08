Названы авиакомпании, которым субсидируют авиаперелеты семей с детьми В Госдуме предложили снизить транспортный налог Вице-премьер рассказал о программе переобучения для желающих сменить профессию россиян 6 августа 2021, 21:26 Текст: Вера Басилая

На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян, желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз, после окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, только 87 тыс. заявок на переобучение поступило в Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ), подведомственный Минобрнауки России, по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». «На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян. Ежегодно более 100 тыс. человек смогут получить новую специальность. Желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз. Теоретическая часть проходит в онлайн-формате, а практические занятия – в вузах того региона, в котором проживает обучающийся. В целом такой гибридный формат, являющийся частью процесса цифровизации профессионального и высшего образования нацпроекта «Цифровая экономика», создает комфортные условия при получении новой специальности. После окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве», – отметил Дмитрий Чернышенко. Осенью переобучение или профессиональную переподготовку в вузах, которая длится от одного до трех месяцев, начнут уже 56 тыс. человек. С 2022 года ежегодно переобучение будут проходить не менее 115 тыс.человек. Вице-премьер добавил, что для желающих пройти переобучение предложены программы в сфере информационных технологий, например тестирование программного обеспечения, основы баз данных, проджект-менеджер в ИТ. Готовятся программы в сфере маркетинга, такие как подготовка контент-менеджеров и сторимейкеров. По словам Чернышенко, наибольшей популярностью пользуется программа «Таргетолог и SMM-специалист». На нее подано более 6,7 тыс. заявок. В основном это направление выбрали женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и с детьми дошкольного возраста. Следует отметить, что потребность в таких специалистах очень высокая, только в Татарстане, например, она составляет 800 человек. Также в топ-5 востребованных программ подготовки вошли фитнес-тренер (более 5,4 тыс. заявок), специалист по госзакупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах (более 5,4 тыс. заявок), кадровое администрирование (более 4,6 тыс. заявок), а также графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции (порядка 3,6 тыс. заявок). Пройти бесплатное переобучение могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; люди в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также неработающие мамы с детьми-дошкольниками. «В целом ряде субъектов России мы видим общий большой спрос на программы, особенно там, где выстраивается очень тесное взаимодействие между региональными органами исполнительной власти, федеральным оператором и местным университетом. В качестве примера хочется привести Алтайский край, Костромскую область, Краснодарский край. Важным данный федеральный проект является и для всей системы высшей школы. Сегодня руководством профильного министерства ставится задача перезагрузки университетских программ дополнительного профессионального образования (ДПО) под потребности рынка труда и реального сектора экономики, организации сетевого взаимодействия университетов и компаний, а также формирования новых подходов к дизайну программ ДПО и новых технологических решений в этой части», – сказал директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования содействия занятости ТГУ Михаил Шепель. «Я учитель японского языка, в сентябре собираюсь возвращаться на работу из отпуска по уходу за ребенком. Из-за декрета я пропустила экстренное погружение коллег в онлайн и понимаю, что современные реалии внесли некоторые коррективы, поэтому те знания, которые я получила в рамках этого проекта, я буду активно использовать. Кроме того, я понимаю даже, что смогу помочь некоторым своим коллегам по освоению некоторых цифровых инструментов», – отметила Екатерина Курбатова, прошедшая переобучение по программе ТГУ «Цифровые технологии в работе педагога». Всего реализацией проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» занимаются три федеральных оператора. Кроме НИ ТГУ (отвечает за переобучение на базе российских вузов) в список входит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (отвечает за переобучение государственных служащих, управленцев) и Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс» (займется обучением и переобучением по рабочим специальностям). Всего в этом году в рамках их работы обучение пройдут около 170 тыс. человек. Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить специальную форму. Присоединиться к проекту также могут работодатели, которые планируют переобучение своих сотрудников или набирают штат под новые задачи. Проект «Содействие занятости» реализуется при поддержке Министерства труда и социальной защиты, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения Российской Федерации.

Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом 6 августа 2021, 10:15

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского. «Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2» 6 августа 2021, 00:28

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время». 4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение 6 августа 2021, 10:45

Фото: Uwe Koch/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2». «Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев. Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог. «На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт. В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают». Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили 6 августа 2021, 03:30

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта. Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости». Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС. Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как сообщает пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины». Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V». Иностранцев восхитило видео ужина россиянина с медведем 6 августа 2021, 08:47

Фото: ViralHog/YouTube

Текст: Мария Бобылева

Зарубежные пользователи видеохостинга YouTube обратили внимание на ролик из России, в котором медведь ест с человеком за одним столом. В описании к видео под названием «Медведь наслаждается закусками со своим лучшим другом-человеком» указано, что его записали в конце июля в Саратове. На кадрах видно, как мужчина кормит зверя с рук, а на столе из угощений представлены фрукты, колбаса и другие закуски. «Каждый раз после активных игр и приятной прогулки медведь Балу перекусывает и смотрит любимый мультфильм», – говорится в описании, передает РИА «Новости». В комментариях пользователи признались, что им понравилась публикация из России. «Они смотрят «Машу и Медведя»! Забавно», – обратила внимание Sarah Walton. «Я обожаю милых мишек», – признался Anthony Man. «Выглядит великолепно», – заключил rhys weertman. Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпиады 6 августа 2021, 12:52

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские спортсмены лишились шансов занять первое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Российская команда в общем зачете занимает шестое место, завоевав 16 золотых медалей. Первыми идут китайцы, в активе которых 34 золотые награды. Россияне в оставшиеся дни Олимпиады могут рассчитывать только на 17 золотых наград, передает ТАСС. Ранее в пятницу велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали обладателями бронзовых наград в мэдисоне. Между тем сборная России на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016. Цена на газ в Европе после пожара на заводе Газпрома превысила 540 долларов 6 августа 2021, 12:12

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа в Европе обновила максимум и превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным на 11.30 мск цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигала максимума за торговую сессию пятницы – 546,3 доллара за 1 тыс. кубометров. На момент открытия торгов цена составляла 542,6 доллара и по ходу торгов снижалась до 535 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час. На этом фоне акции Газпрома снижаются в цене в пятницу на 1% (уже падали на 2,83%). В настоящее время Газпром проводит на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту анализ причин аварии и ее последствий для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу, передает ТАСС. На Украине обвинили Россию в «стыривании» названия русского языка 6 августа 2021, 11:19

Фото: Larysa Nitsoi/Facebook

Текст: Евгения Шестак

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык. «Я называю этот язык московским <...> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», – отметила она в эфире телеканала «Украина 24». По ее мнению, Россия «стырила» название русского языка у Украины, который «жителям страны не нужен», однако все привыкли на нем разговаривать. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины. Также Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке. Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной 6 августа 2021, 08:38

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны. По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости». «У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев. Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик. Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах». Мошенники придумали схему с выдачей кредита без ведома клиента 6 августа 2021, 10:35

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Россияне начали сталкиваться со схемой мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика. Одной из жертв злоумышленников стал инженер из Твери: неизвестный отправил на его банковский счет 45 тыс. рублей, но мужчине не удалось вернуть эти деньги, так как в переводе отсутствовали реквизиты, пишет «Российская газета». Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО. Сутки нахождения суммы на счетах пострадавшему «стоили» почти 3%. Вскоре ему стали звонить коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что «купили его долг», то есть те самые набежавшие проценты. Схожая ситуация произошла затем в Екатеринбурге. Юрист Анна Юфа советует в случае неожиданного поступления денег зафиксировать этот факт в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже. «Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой – указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно», – пояснила она. Специалист рекомендовала также попросить ЦБ затребовать договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила деньги. По ее словам, их возвратом должен заниматься банк по письменному заявлению клиента. Ранее появились случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками ЦБ. Журналист Кузичев ответил на обвинения МОК в связи с пародией на трансгендера-штангистку 6 августа 2021, 14:38

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Журналист и ведущий Анатолий Кузичев прокомментировал обвинения МОК в связи с пародией в эфире программы «Время покажет» на тяжелоатлетку-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии. «Я лично от Международного олимпийского комитета ничего не получал, но, собственно, я с ними никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же», – уточнил Кузичев, передает RT. Ведущий добавил, что своей пародией он выразил не только свое отношение к происходящему, но и отношение соперниц новозеландской спортсменки. «Я еще и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард – недавнего мужчины – по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», – заключил Кузичев. Ранее Международный олимпийский комитет подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио. Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес. Зеленская захотела получить официальный статус первой леди Украины 6 августа 2021, 17:30

Фото: EPA/TOMS KALNINS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пожелала получить официальный статус первой леди, а также нескольких сотрудников, сопровождающих ее деятельность. «Первые леди во всем мире, к сожалению, не имеют официального статуса, несмотря на то, что играют очень важную роль в гуманитарных, социальных процессах, которые происходят в их странах и за их пределами. У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, мы привлекаем внимание, наш голос слышен», – заявила Зеленская в интервью изданию «Фокус». Она добавила, что разговаривала на эту тему с супругами глав других государств, и все они сталкивались с такой же проблемой. По словам Зеленской, супруге президента хватило бы нескольких работников из офиса президента, которые могли бы быть официально прикреплены к ней. На данный момент ей помогают сотрудники офиса, пояснила Зеленская. Но, так как у них есть и другая работа, она не может рассчитывать на них постоянно. Напомним, Зеленская попала в список самых влиятельных женщин Украины, но не заняла там первое место. Первая позиция досталась послу США на Украине Кристине Квин. Завоевавшие олимпийские медали россияне были заложниками в школе Беслана 6 августа 2021, 18:11

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Завоевавший золотую медаль для российской сборной борец Заурбек Сидаков, будучи школьником, был заложником в захваченной террористами школе в Беслане в 2004 году, как и бронзовый призер ОИ Артур Найфонов. Сидаков после теракта в Беслане забросил борьбу, его перестали пускать в город родители, но через несколько месяцев он все же вернулся к тренировкам, пишет «Чемпионат». В 19 лет он попал в сборную России, а на чемпионате мира – 2018 он стал победителем, сумев одолеть именитых оппонентов. Через год Сидаков вновь победил на мировом чемпионате, он победил американца Джордана Барроуза, и в финале одолел итальянца Франка Чамисо. Он посвятил свою победу затронутым трагедией в Беслане людям. «Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», – рассказывал Сидаков. Другой россиянин Артур Найфонов, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, также был заложником в Беслане, а его мать погибла, рассказал тренер спортсмена Тотраз Арчегов. «Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым, и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено», – цитирует тренера «Комсомольская правда – Ставрополь». Напомним, в пятницу борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе до 74 кг на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке Сидаков победил белорусского спортсмена Магомедхабиба Гаджимагомедова. Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированной школе более 1100 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм. Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения. Вдова Мамонова пожаловалась на жизнь в нищете 6 августа 2021, 15:29

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что СМИ сильно преувеличили состояние умершего артиста, на самом деле его семья находится в затруднительном финансовом положении. По словам Ольги Мамоновой, она еще не осознала смерть мужа, с которым прожила 40 лет. Супруги вместе построили в Подмосковье дом в 800 кв. метров. «Петя мечтал организовать здесь приют для бедных рок-н-рольщиков, поэтому дом получился такой огромный. Но эти «хоромы» за 140 километров от Москвы в бедном Нарофоминском районе сейчас никому не нужны. Газа нет, крыша протекает, электричество жрет тучу денег. Сын помогал платить за электроэнергию. Эту гору кирпичей, которая разваливается, сегодня и продать-то не получится. И непонятно, что с домом делать», – рассказала вдова актера «Комсомольской правде». «И когда одно популярное издание написало про Петю: «Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три «Мерседеса», московская квартира в Большом Каретном…», я была возмущена. Журналистам надо успокоиться насчет богатства Петра Николаевича Мамонова. Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат», – отметила Ольга Мамонова. Женщина рассказала, что машины уже старые и им по 25 лет, так что даже «чинить их – себе дороже». Квартира же досталась актеру от дедушки. «Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости: «Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство». Где они, эти миллионы? Все, что он накопил – около 400 тыс. рублей на наши с ним похороны – так и лежат на его карточке», – продолжила вдова артиста. Ольга добавила, что в последние годы они с супругом жили трудно. «Тяжело жили. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату», – заключила она. Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер 15 июля в возрасте 70 лет. Простились с артистом 17 июля в Донском монастыре Москвы. СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина 6 августа 2021, 07:37

Фото: Комсомольская Правда/Youtube

Текст: Антон Антонов

Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, заявила пресс-служба СК России в седьмую годовщину преступления. В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости». СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК. Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне.