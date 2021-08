В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского Памфилова рассказала о голосовании на выборах в Госдуму на Украине 4 августа 2021, 08:25 Текст: Алина Назарова

В рамках выборов в Госдуму на территории Украины откроют избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. «На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик (ДНР и ЛНР) никаких избирательных участков нет, там голосования не будет», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». По ее словам, у получивших российское гражданство в упрощенном порядке жителей непризнанных республик есть возможность приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и там проголосовать. Также для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг. Памфилова уточнила, что всего планируется открыть 348 зарубежных участков для голосования в большинстве стран мира, за исключением нескольких стран: Йемена, Ливии и Грузии. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми» 3 августа 2021, 11:15

Фото: Zuma\TASS

Текст: Алина Назарова

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, передает РИА «Новости». Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг. «Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания. Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец. «Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания. Аксенов резко ответил на слова Зеленского о Крыме 3 августа 2021, 13:49

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крымчане уже почувствовали «любовь» Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского. «Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист, экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов на странице в «ВКонтакте». По его словам, «крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках». «Людей давно тошнит от этой «любви», – добавил глава Крыма. «К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», – заключил Аксенов. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Президент Украины также рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим. Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией 3 августа 2021, 13:00

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы. «Эти люди, которые оккупировали (Крым), они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот смотри как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «Дом». Украинский президент подчеркнул, что Крым – «это я», «это моя земля, это не их земля». «Это никогда не будет русской территорией», – повторил он, передает РИА «Новости». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Украине решили вернуть стране славу «устричного гиганта» 3 августа 2021, 17:36

Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу «устричного гиганта», он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц. «Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера», – приводит слова Корниенко сайт партии. Депутат отметил, что выращивание устриц экологично, такое производство не несет вреда для экологии. Ранее Национальная академия наук Украины заявила о перспективности внедрения в стране технологии гиперлуп – проекта вакуумного поезда, предложенного Илоном Маском. Также сообщалось, что Украина планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей на территории страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинская идея «аграрной сверхдержавы» начинает трещать по швам. Кроме того, напомним, как украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что ВПК Украины якобы способен создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, которая «может достать до Москвы». Зеленскому посоветовали перестать «лить крокодильи слезы» по Крыму 3 августа 2021, 19:18

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит перестать выдавать себя за жителя Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Хватит уже Зеленскому лить крокодилье слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим», – заявил Шеремет, передает РИА «Новости». Он добавил, что жители полуострова не доверяют действующим украинским властям, в том числе и президенту украинского государства. «Мы помним блокады и диверсии, устроенные украинскими властями в Крыму. Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца», – заключил парламентарий. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. «Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот, смотри, как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». Эксперт объяснил переименование Зеленским «Дня защитников Украины» 3 августа 2021, 20:10

Фото: EPA/STEFANIE LOOS/POOL/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Своей политикой в области гендерного равенства президент Украины Владимир Зеленский старается угодить главе Белого дома Джо Байдену», – пояснил газете ВЗГЛЯД украинский журналист Владимир Скачко. Ранее глава республики учредил «День защитников и защитниц Украины». «Зеленский все равно не уверен в том, что такими методами ему удастся задобрить свое американское руководство», – указал украинский политолог, бывший главный ред

Фото: Efrem Lukatsky/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она отреагировала на слова президента Украины о том, что россияне якобы никогда не будут любить этот регион так, как украинцы. «Замечательно, что Владимир Зеленский помнит свои эмоции, связанные с Крымом. Трясущиеся коленки при прыжке со скалы, песок на зубах, рапаны – это все прекрасно. Но люди, живущие в Крыму, – это не рапаны. Управлять Крымом гораздо сложнее, чем прыгать в море со скалы. Кроме того, Крым – это не место гастрономического туризма, а прежде всего люди, которые реализовали свое право на самоопределение», – отметила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее мнению, «хочет Зеленский того или нет – ему придется смириться с выбором крымчан». «А если он так сильно скучает по крымским рапанам, он может приехать сюда в качестве туриста. Ему никто этого не запрещает», – добавила она. «Кроме того, в Крым приезжают многие жители Украины, потому что наш регион всегда был здравницей. При этом мы, крымчане, очень скучаем по Крещатику в Киеве и обеспокоены судьбой Киево-Печерской лавры. Но крымчан в Киев не пускают. Однако я уверена, что со временем все устаканится и мы сможем спокойно приезжать к нашим братьям и сестрам, живущим на Украине», – заключила она. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. «Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот, смотри, как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский. Украинский президент подчеркнул, что Крым – «это я», «это моя земля, это не их земля». «Это никогда не будет русской территорией», – повторил он. В ответ глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. «Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов на странице «ВКонтакте». «И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», – заключил Аксенов. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе 3 августа 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин. «Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль «ЗаЗ Сенс» совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения», – приводит его слова РИА «Новости». Мазейкин отметил, что беспорядочное минирование территорий у линии соприкосновения ставит под угрозу жизни как украинских военнослужащих, так и местных жителей. Ранее в ДНР сообщили о гибели четырех военных при обстрелах со стороны Украины. В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей. Киев дал совет Европе по «прокачке экономических мышц» 3 августа 2021, 14:14

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа сможет расширить свое глобальное влияние и «накачать экономические мышцы» путем укрепления сотрудничества с тремя постсоветскими государствами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs. Он пояснил, что Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое ассоциированное трио для ускорения интеграции в ЕС. «Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы», – передает слова украинского министра РИА «Новости». Также Кулеба полагает, что этот шаг поможет Вашингтону усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе «демократической Европы». «Ни одна из нынешних стран – членов НАТО не обладает таким [боевым] опытом и знаниями», – считает глава МИД Украины. По его словам, вхождение Украины в НАТО и ЕС будет способствовать объединению западных государств. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО. Предсказаны последствия запуска «Северного потока – 2» для Украины 4 августа 2021, 07:43

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Накануне бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев выразил мнение, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы с проектом «Северный поток – 2». Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог раскрыл главную ложь Зеленского 3 августа 2021, 17:23 Текст: Елена Мирошниченко

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш» назвал ключевую ложь президента Украины Владимира Зеленского, эксперт опасается, что в этом году отопительный сезон в стране будет провален. «Ключевая ложь Зеленского заключается в том, <...> что у нас нет европейского газа. Физически. У нас есть российский газ из транзитной трубы», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению эксперта, Россия может значительно сократить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2». «У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. <...> И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся», – отметил Корнейчук. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Коллеги заявили о слежке за погибшим в Киеве главой «Белорусского дома в Украине» 3 августа 2021, 10:41

Фото: Белорусский дом в Украине/Telegram

Текст: Алина Назарова

Сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» заявило, что за главой организации Виталием Шишовым, который был найден повешенным в Киеве, велась слежка, и обвинило Минск в причастности к его «ликвидации». «За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Республике Белоруссия) о всевозможных провокациях, вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей. Азаров назвал Зеленского «страшной ошибкой» Украины 4 августа 2021, 07:57

Фото: Зе!Канал/YouTube

Текст: Антон Никитин

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал Владимира Зеленского «страшной ошибкой» Украины. Азаров усомнился в интеллектуальных способностях Зеленского и его команды, передает РИА «Новости». «Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины», – заявил Азаров в эфире телеканала NewsOne. Также экс-премьер заявил об отсутствии политической элиты в стране. В качестве примера он привел судей и прокуроров, которые, по его мнению, незаконно преследуют лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. «Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия», – отметил он. Накануне политолог Дмитрий Корнейчук назвал главную ложь Зеленского на посту президента Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине задержали похищенного в Молдавии экс-судью Чауса 4 августа 2021, 00:58 Текст: Антон Никитин

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии и в пятницу задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Винницкой области, сообщила пресс-служба НАБУ. «Только что в больнице «Феофания» детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды (Николая Чауса)», – приводит заявление ведомства ТАСС. В НАБУ сообщили, что Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения. Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по этому вопросу состоится в 14.00 мск 4 августа. «К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания», – уточнили в НАБУ. Адвокат задержанного Ростислав Кравец пояснил передачу дела судьи из СБУ в НАБУ наличием договоренности между этими структурами. «СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию», – сказал Кравец украинскому изданию «Страна». По словам адвоката, «в похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдавии». Напомним, в июне председатель следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нэстасе обвинил спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса в Кишиневе, а Киев – в посягательстве на национальную безопасность Молдавии и интервенции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не имеет никакого отношения к похищению бывшего судьи Николая Чауса из Кишинева «при странных обстоятельствах». СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса и действовала «в рамках закона и своих полномочий». Однако НАБУ разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания. В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского 4 августа 2021, 08:17

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но только если он публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», – сказал Фикс, передает РИА «Новости». При этом вице-спикер подчеркнул, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик. «Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами», – заключил Фикс. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД