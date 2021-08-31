Трамп назвал дураками администрацию США из-за вывода войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана подорвал уважение к Соединенным Штатам, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью One America News Network.

«Мы бы могли выйти с гордостью, сохранив жизни», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

Он также выразил мнение, что члены нынешней администрации США являются «идиотами». По словам бывшего главы Белого дома, они ответственны за то, что талибам (организация запрещена в России) был передан список американцев, которые остались в Афганистане.

«Нас больше никто не уважает, даже из тех, кто уважал нас раньше. Нами руководят дураки», – уверен Трамп.

Между тем лидеры движения «Талибан» посетили оставленный американскими силами аэропорт Кабула. Боевики не подпускают к аэропорту тех, кто еще надеется успеть на эвакуационный рейс.

При этом представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерено установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.

«Мы хотим хороших отношений с США», – сказал Муджахид.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).

В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Афганское сопротивление предложило странам региона объединяться для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация) после достижения соглашения с движением «Талибан» (запрещено в России).

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