Афганское сопротивление предложило объединяться для борьбы с ИГ

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер объявили о готовности сотрудничать для борьбы с терроризмом с другими странами региона, но только после достижения соглашений с движением «Талибан» (запрещено в России), сообщил представитель сопротивления Фахим Дашти.

«Мы будем готовы сотрудничать со всеми странами региона в двустороннем или многостороннем формате, зависит от них», – заявил Дашти в беседе с ТАСС.

Сопротивление готово работать в том числе и с Россией, сейчас там не обсуждают сотрудничество по этой теме с США и Европой, там ожидают, что те сначала повлияют на «Талибан» для разрешения противоречий.

«Если этого не случится и «Талибан» создаст свое правительство со своим видением на будущее Афганистана, мы потребуем не признавать это правительство и ввести против талибов санкции», – указал Дашти.

Он добавил, что у сопротивления пока нет соглашения с талибами об операциях против «Исламского государства* (запрещено в России).

«Речь идет о формировании такого правительства, которое бы решило в том числе проблему присутствия террористов», – добавил он.

Ранее ИГ* взяли ответственность за обстрел аэропорта Кабула.

В понедельник американский чиновник сообщал, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.

Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.