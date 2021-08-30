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СБ ООН принял резолюцию по Афганистану
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России) обеспечить безопасный выезд из республики афганцев и иностранных граждан.
За документ проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Россия и Китай при голосовании воздержались. Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи, передает ТАСС.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели
Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту афганской столицы, попала на территорию аэропорта, сообщили СМИ.
Как сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), о потерях и ущербе пока неизвестно.
Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что несколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО. Всего было пущено пять ракет.
Эксперт сказал, кто мог нанести ракетный удар по аэропорту Кабула
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«Ракетный выстрел сделали боевики «Исламского государства*», чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу. Одна из пяти ракет, по предварительным данным, достигла своей цели.
«Американцы полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане», – уверен полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Сейчас они действуют хаотично, не учитывая политическую обстановку на месте», – добавил он.
«Произведя накануне авиаудар по автомобилю, якобы начиненному взрывчаткой, США просто решили показать всему миру, что они остаются великой военной державой и даже контролируют улицы Кабула», – считает эксперт.
Он также пояснил, что США нанесли бомбовый удар по жилому массиву, зная, что там проживают в основном мирные граждане. «Это была пиар-акция, призванная реанимировать пошатнувшийся образ США как борца с радикальным исламом. Они всеми силами пытаются оправдать свои промахи борьбой с терроризмом», – полагает Матвийчук.
Собеседник считает, что «Талибан» (движение запрещено в России) находится «в щекотливом положении». «Когда они вели войну против США, у них были развязаны руки. Сейчас они пришли к власти и должны каждый свой шаг соизмерять со своими военными и экономическими возможностями. Также они должны предвидеть политические последствия от своих действий», – объяснил Матвийчук.
Эксперт полагает, что «Талибан» должен быть осторожен в своих действиях по отношению к США, чтобы избежать новой волны конфликта. Он уверен, что стороны договорятся о сделке – «талибы обеспечат американцам безопасность вывода войск, а США разморозят некоторые финансовые активы и счета талибов».
Что касается ракетного обстрела международного аэропорта Кабула, то за этим стоят террористы из запрещенного в России «Исламского государства*», считает эксперт. Он предположил, что используемые ими ракеты «отличаются от тех ракет, к которым мы привыкли». По его словам, «трубы, грубо говоря, начиненные порохом и выстрелившие в направлении определенной цели, тоже могут называться ракетами». «Боевики ИГ* сделали это, чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – резюмировал собеседник.
Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.
Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.
В воскресенье Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ. В результате ракетного удара погибли двенадцать мирных жителей, в том числе шестеро детей.
Представитель движения «Талибан» Билал Карими осудил действия американцев, заявив, что они нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах.
Ранее в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД подробно рассказал о причинах хаотичного поведения США в Афганистане.
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Джонсон назвал условия признания власти талибов в Афганистане
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Движение «Талибан» (запрещено в России) должно выполнить ряд условий для политического признания Западом новых властей Афганистана, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Как заявил премьер-министр, Лондон вместе с «союзниками в Америке, Европе и по всему миру будет сотрудничать» с талибами «не на основании того, что они говорят, но на основании того, что они делают». Джонсон рассказал, что должен сделать «новый режим в Кабуле», если «хочет политического признания или чтобы ныне замороженные миллиарды были разблокированы».
По его словам, талибы должны «гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну». Также от них требуют «уважать права женщин и девочек». Кроме того, Джонсон заявил, что Афганистан не должен «снова превратился в инкубатор глобального терроризма, потому что это было бы ужасно для Афганистана», передает ТАСС со ссылкой на PA.
Напомним, руководство «Талибана» (запрещен в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами. Обучение студентов и студенток в Афганистане решено разделить. Сообщалось, что талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби.
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Украина захотела помощи от США в таком же объеме, как Афганистану
Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана, заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов.
«Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности», – сказал Милованов в интервью Financial Times, передает ТАСС.
По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов для выживания «в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы».
Также Милованов отметил, что после выхода США из Афганистана Вашингтон может пересмотреть взаимоотношения с Киевом.
«Приверженность Америки обеспечению безопасности Украины находится под вопросом, если учитывать все, что произошло в последние месяцы, от соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» до полного провала в Афганистане. [Президент Украины Владимир] Зеленский хочет гарантий <...>, что США не покинут Украину», – указал он.
Он добавил, что Украина – не Афганистан, она борется за независимость и суверенитет.
«Безопасность для нас носит первостепенное значение. Мы сделали больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны», – сказал Милованов.
Ранее в Киеве сообщили, что встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября.
Байдену доложили о ракетном ударе по аэропорту Кабула
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Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле международного аэропорта афганской столицы Кабула, сообщил Белый дом.
«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата (Белого дома) Рон Клайн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая», – приводит РИА «Новости» заявление.
Отмечается, что президенту США сообщили о непрерывном продолжении операций в аэропорту. Байден, в свою очередь, подтвердил свое распоряжение, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке все необходимое для защиты войск США.
По данным Associated Press, ракеты ударили по району рядом с аэропортом, снаряды упали в район Кабула Салим Карван. Очевидцы сообщили, что после взрывов последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял. Еще один из очевидцев заявил агентству, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе, похожую на огонь.
Ранее американский чиновник сообщил, что несколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО. Всего было пущено пять ракет.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
В воскресенье Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ.
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Эксперт указал на расистское отношение Макрона к Афганистану
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«Запад не откажется от навязывания демократии другим странам, но изменит методы ее экспорта. При этом в словах Макрона есть расистские намеки в отношении Афганистана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Франции признал «невозможность навязать демократию» в Афганистане без «проявления воли народа» к этому.
«Это признание Макрона важно и симптоматично с точки зрения того, как в Европе меняется отношение к самой возможности Запада влиять на мировое развитие», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт напомнил о том, что «эту мысль уже высказывали многие западные деятели, в том числе и американский лидер Джо Байден». «Также мы видим признание того, что западные модели не универсальны. Они имеют свои ограничения и недостатки, особенно когда их пытаются применить в обществах, которые к этим моделям не готовы», – пояснил политолог.
«Но Запад не откажется от попыток экспорта демократии. На Западе по-прежнему бытует мнение, что именно эта модель является наиболее современной и перспективной. При этом, – указал Кортунов, – будут происходить изменения в методах экспорта демократии».
По словам политолога, «отныне стратегии демократизации не будут носить такого прямолинейного характера, как мы наблюдали в Афганистане, когда была предпринята попытка построения нового государства».
«Даже СССР, когда вошел в республику, пытался опираться на существующие институты, традиции и структуры. Это не всегда получалось, но такая попытка была. А вот США и их союзники попытались создать государство с нуля. Все видели, чем эти попытки закончились», – пояснил эксперт.
«Кроме того, в словах Макрона можно прочесть расистские намеки на неспособность афганцев к объединению и организации государственности, хотя в реальности у них есть свои институты, просто они отличаются от европейских. Если им не мешать, то они найдут варианты сохранения государственности в тех формах, которые для них являются наиболее адекватными», – резюмировал Кортунов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане показывает, что нельзя «навязать демократию». По словам французского лидера, «одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне», о чем «свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане».
Макрон заявил, что «нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько месяцев или несколько лет». Демократия, как заявил президент, является «итогом длительного процесса», «проявлением воли народа», она складывается в «результате истории» народа и «его способности выдвигать из своей среды руководителей».
Он подчеркнул, что диалог с движением «Талибан» (запрещено в России) «необходим для осуществления эвакуации», но «это не предрешает их признания». Макрон подчеркнул, что талибам «поставили условия», которые касаются «уважения прав человека», а также «достоинства афганских женщин».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Стало известно о стрельбе американских военных по мирным жителям после взрывов в Кабуле
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Множество из числа погибших при теракте в афганской столице являются жертвами обстрела американских военных, открывших огонь по толпе сразу после взрыва, сообщают СМИ.
«Американцы стреляли по афганцам после взрыва у Abbey Gate (юго-восточные ворота Кабульского аэропорта) 26 августа. Значительная часть погибших – жертвы огня военных США, а не взрыва террориста-смертника», – заявил журналист и военный репортер Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографию одного из пострадавших афганцев – Мухаммада Джамиля. Тот получил пулевое ранение в голову и сейчас находится в реанимации.
«Его брат говорит, что сразу после взрыва американские солдаты открыли огонь по толпе. Стреляли в голову и грудь», – уточнил Поддубный.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале также сообщил, что найдены свидетели стрельбы американцев по невооруженным людям.
«Раненые и врачи кабульских больниц говорили, что стрельба действительно велась, но со стороны американских военных, охраняющих внутренний периметр аэродрома. Если верить этим свидетельствам, то получается, что военные США из опасений прорыва зоны безопасности другими смертниками открыли огонь на поражение по безоружным людям», – отметил Коц в статье.
В понедельник американский чиновник сообщал, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.
Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что обстрел провели боевики «Исламского государства*» (признано террористическим и запрещено в России), чтобы подорвать авторитет талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).
До этого возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Москва назвала восстановление Афганистана «делом совести» стран НАТО
Странам коалиции НАТО, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением республики, это дело их совести, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы. В первую очередь это, конечно, касается тех стран, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что мы с вами видим. Это дело чести и совести этих стран, чтобы исправить хотя бы часть тех ошибок, которые они натворили», – передает РИА «Новости» слова Кабулова.
Он также заявил, что Москва призывает Запад не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана. «Я хочу сказать вот о чем: если наши западные коллеги действительно пекутся о судьбах афганского народа, то не надо создавать ему дополнительные проблемы в виде замораживания золотовалютных запасов афганского государства, хранящегося в банках США, открыть гуманитарные коридоры для поставок населению этой помощи, то есть не создавать дополнительный стимул для людей для бегства из страны», – сказал Кабулов в эфире канала «Россия 24».
Также Москва призывает принять меры для предотвращения обвала национальной валюты Афганистана. «Надо разморозить авуары афганского правительства в США. Это необходимо не для того, чтобы передать деньги талибским властям. Ни в коем случае. Эти средства нужны, чтобы поддержать курс национальной валюты, который обваливается. Потому что любой обвал национальной валюты ведет к негативным экономическим последствиям. Это во-первых. Во-вторых, надо будет собирать представительную международную конференцию, которая будет обсуждать, именно какие проекты надо решать», – сказал он.
Кабулов подчеркнул, что это не только приоритет России, но очень многих других государств. «Мы должны не просто клеймить и осуждать производство наркотиков на территории Афганистана – мы должны предлагать конструктивную альтернативу, поддержанную соответствующими финансово-экономическими инструментами», - подчеркнул дипломат.
Кроме того, Кабулов добавил, что угроза увеличения наркотрафика из Афганистана реальна. «Это не должно быть, как в последние 20 лет, когда риторика была очень громкая и многообещающая, а на выходе мы получили кошмарный рост наркопроизводства», – сказал Кабулов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как России заработать на богатствах Афганистана.
Преемник Меркель призвал усилить ЕС после решений США по Афганистану
Евросоюз должен быть способен обеспечить безопасность аэропорта в Кабуле без помощи США, заявил кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет.
На теледебатах Лашет призвал «усилить Европу». Он назвал ситуацию в аэропорту в Кабуле «катастрофой Запада, а также правительства ФРГ». Лашет отметил, что еще весной «было ясно, что американцы выведут свои силы» из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на N-tv.
«Мы не можем так действовать дальше. Я предлагаю создать национальный совет безопасности в ведомстве федерального канцлера», – сказал он, добавив, что министры и представители спецслужб могли бы обмениваться актуальной информацией и принимать решения по важным вопросам внешнеполитической повестки дня.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала председателя Христианско-демократического союза Лашета своим преемником. В августе глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что Лондон пытался, но не смог сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане. Он сообщил, что «пытался обсудить» это предложение с членами НАТО, но те «не были заинтересованы». По его словам, «довольно быстро стало очевидно, что без США в качестве координирующей страны эти варианты были исключены».
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Жертвами авиаудара США в Кабуле стали девять мирных жителей
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В результате ракетного удара, который США нанесли в Кабуле, погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, сообщил их родственник.
Один из членов семьи поименно назвал всех жертв. Мужчина заявил, что в результате авиаудара погибла «обычная семья». Самым младшим жертвам – два и три года. «Мы не ИГ* или ДАИШ* (арабский акроним ИГ*), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Представитель Центрального командования вооруженных сил США Уильям Урбан заявил, что «осведомлен о сообщениях о гибели среди гражданских лиц» после «удара по машине в Кабуле». По его словам, США «оценивают результаты этого удара», который «устранил непосредственную угрозу» аэропорту со стороны террористической организации «Исламское государство*», передает ТАСС.
Он подтвердил, что «были значительные и мощные вторичные взрывы из-за уничтожения машины». Как заявил Урбан, «это говорит о том, что в ней были значительные объемы взрывчатки, что могло привести к дополнительным жертвам». По его словам, «неясно, что могло произойти», проводится «дальнейшее расследование». «Мы были бы глубоко опечалены любыми случаями потенциальной гибели невинных людей», – сказал он.
Напомним, центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан»*. Телеканал Ariana News сообщал, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей.
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Число жертв ракетного удара ВВС США в Кабуле возросло до 12 человек
Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице, возросло до 12 человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».
Ранее военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.
Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.
Напомним, представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид осудил авиаудары США в Кабуле, заявив, что «произвольные атаки в других странах незаконны».
Сенатор США счел риск повторения терактов 9/11 «зашкаливающим»
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Вероятность того, что в США произойдут новые теракты, «просто зашкаливает» после вывода американских войск из Афганистана, заявил американский сенатор Линдси Грэм.
Как заявил Грэм, «вероятность еще одного 11 сентября только что возросла». Он подчеркнул, что атаки американских беспилотников «не приведут к уничтожению» террористической организации «Исламское государство*», число боевиков которой «удвоилось». По его словам, США «отвернулись от союзников и создали условия для еще одного 11 сентября».
Грэм сказал, что никогда не был так обеспокоен за свою страну. Он считает, что война США в Афганистане не закончилась, а решения главы американского государства Джо Байдена привели к тому, что президентам США следующие 20 лет придется решать «проблемы из-за катастрофы в Афганистане», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что боевики международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России) присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США, «какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад».
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В Британии заявили о способности России повлиять на новые власти в Кабуле
У России и Китая могут быть возможности повлиять на новые власти Афганистана, заявил британский дипломатический источник.
Источник ТАСС заявил, что Лондон «признает необходимость работать совместно с Россией и Китаем». По его словам, британская сторона учитывает «их возможную способность повлиять на новое правительство Афганистана». Кроме того, источник указал на «совместные интересы в сдерживании терроризма и распространения наркотиков, в предотвращении кризиса с беженцами и дальнейшего экономического краха»
Сейчас Лондон старается добиться единой позиции СБ ООН по Афганистану. На понедельник запланирована встреча генсека Антониу Гутерриша с постпредами России, Великобритании, Китая, США и Франции. Великобритания вместе с Францией и США убеждает СБ ООН принять резолюцию о гуманитарной деятельности в Афганистане и требовании к талибам придерживаться обязательств. Переговоры по резолюции велись все выходные.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что на заседании СБ ООН Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации. Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) заявил, что в создании такой «зоны безопасности» в Кабуле нет необходимости.
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Талибы осудили авиаудар США в Кабуле
Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими осудил ракетный удар, который США нанесли по автомобилю в Кабуле.
Карими сказал, что американцы нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах. «Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан».
Минск заявил о желании США погрузить Россию в «пучину тлеющих конфликтов»
США в Афганистане стремились к усугублению конфликтности в регионе, заявил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.
Арчаков считает «американскую затею» с Афганистаном «многолетней, тщательно спланированной акцией». Он указал, что такие конфликты «всегда сопровождаются проявлениями» международного терроризма и транснациональной преступности. Как пояснил Арчаков, экстремисты, наркотики, оружие, нелегальные мигранты могут «новой волной двинуться в Европу». «Это уже коснется нас напрямую», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Как заявил заместитель госсекретаря Совбеза, на Западе «заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром». По его словам, это подтверждает и ситуация вокруг Белоруссии, «ведь практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории».
Арчаков указал, что сейчас в Польше находится около 4 тыс. американских военных, «подписано соглашение» об увеличении их числа, «построена инфраструктура для размещения 20 тыс. американских военнослужащих». «Судя по всему, США окапываются в Польше надолго», – сказал он.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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