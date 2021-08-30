Байдену доложили о ракетном ударе по аэропорту Кабула

Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле международного аэропорта афганской столицы Кабула, сообщил Белый дом.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата (Белого дома) Рон Клайн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая», – приводит РИА «Новости» заявление.

Отмечается, что президенту США сообщили о непрерывном продолжении операций в аэропорту, Байден в свою очередь подтвердил свое распоряжение, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке все необходимое для защиты войск США.

По данным Associated Press, ракеты ударили по району рядом с аэропортом, снаряды упали в район Кабула Салим Карван. Очевидцы сообщили, что после взрывов последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял. Еще один из очевидцев заявил агентству, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе, похожую на огонь.

Ранее американский чиновник сообщил, что несколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО. Всего было пущено пять ракет.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».

В воскресенье центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ.

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