В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП в Турции россиян

В результате автомобильной аварии в Турции пострадали двое россиян, в том числе ребенок, их прооперировали, они находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России.

«На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В то же время в министерстве отметили, что нужды в срочной эвакуации пострадавших в Россию нет.

«Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», – заключили в ведомстве.

В понедельник вечером водитель автобуса, в котором российские туристы направлялись в аэропорт для вылета домой, не справился с управлением. Транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения.

Россия запросила у правоохранителей Турции информацию о причинах ДТП в Анталье.

Туроператор «Интурист» сообщил, что первые 10 туристов из пострадавшей группы вернутся в Самару 4 августа.