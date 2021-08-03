Увеличилось число погибших россиян в ДТП с автобусом в Турции Россия запросила у правоохранителей Турции информацию о причинах ДТП в Анталье 3 августа 2021, 11:03 Текст: Алина Назарова

Российские дипломаты выясняют обстоятельства ДТП в турецкой Анталье, в результате которой погибли граждане России, сообщил представитель генконсульства России в регионе. «Сотрудники генконсульства посетили пострадавших в больницах, встретились с лечащими врачами в целях выяснения прогноза по лечению и срокам восстановления больных. В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии», – отметил дипломат, передает ТАСС. В настоящее время пострадавшие при ДТП в Анталье россияне продолжают находиться под наблюдением врачей, четверо пациентов остаются в тяжелом состоянии. «По ситуации на 10.00 (совпадает с мск) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение», – сказал представитель генконсульства России в Анталье. В понедельник вечером водитель автобуса, в котором российские туристы направлялись в аэропорт для вылета домой, не справился с управлением. Транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения.

Увеличилось число погибших россиян в ДТП с автобусом в Турции 2 августа 2021, 20:21

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Число погибших при аварии с туристическим автобусом в Турции россиян возросло до четырех, сообщил туроператор «Интурист». По его данным, в автобусе были туристы из Самары, пострадавшие размещены в четырех больницах, передает РИА «Новости». Туристов из других регионов в автобусе не было, уточнил «Интурист», сообщает ТАСС. Туроператор в связи с инцидентом открыл горячую линию. «Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Номер: +905383933451», – сообщили в «Интуристе». Изначально сообщалось о трех погибших в аварии. СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Всего в салоне находилось 22 человека. Автобус направлялся в аэропорт Антальи. Отец пропавшего в Турции россиянина предположил его судьбу 2 августа 2021, 12:08

Фото: fotototo/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина Макара Рагина могли задержать в ходе рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, сообщил его отец Федор Рагин. «Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится», – пояснил Федор Рагин РИА «Новости». Он добавил, что его сын мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта. Сейчас семья Макара, полиция Турции и российские дипломаты проверяют миграционные центры. Ранее сообщалось, что Макар Рагин пропал в Стамбуле около пяти дней назад, в отеле, где он проживал, остались его вещи и документы. Молодого человека ищет полиция, ей помогают российские дипломаты. Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла связанная с РПК организация 1 августа 2021, 20:32 Текст: Елена Мирошниченко

Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране, сообщает турецкая газета «Ени шафак». Издание отмечает, что организация она связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана (РПК), передает ТАСС. Организация заявила, что ее сторонники пошли на поджог лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем». Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших. Генконсульство в Турции рассказало о судьбе эвакуированных из отелей россиян 31 июля 2021, 20:09 Текст: Вера Басилая

Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе, они находятся в безопасности, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. «31 июля около 15:00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», – передает ТАСС слова представителя дипмиссии. «Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», – добавили дипломат. Ранее в Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе. Президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. В ДТП с автобусом в Турции погибли три россиянина 2 августа 2021, 19:55

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Текст: Елизавета Булкина

При столкновении туристического автобуса с бетонным ограждением в Анталье погибли три гражданина России, еще пять получили тяжелые ранения, сообщили в российском генконсульстве в Турции. «Второго августа в районе Манавгата около 18.00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», – передает слова представителя генконсульства РИА «Новости». К месту ДТП направился сотрудник консульства для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП. «Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и о развитии ситуации сообщим дополнительно», – добавили в дипмиссии. По данным туроператора «Интурист», детей среди погибших нет. Всего в автобусе находилось 22 туриста из России, в том числе девять детей. Представитель «Интуриста» уточнил, что автобус перевернулся на главном шоссе в районе Манавгавта, он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи». СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Постояльцев трех отелей эвакуировали из-за нового пожара в Турции 31 июля 2021, 18:41

Фото: Арсен Хасанов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

В Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе, угрозы для местных жителей или туристов нет. «Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40, затем он дошел до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Турции. На данный момент не сообщается, были ли среди эвакуируемых гостей граждане России. Ранее президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Задержан подозреваемый в поджоге леса в Турции 31 июля 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

В связи с пожаром в Миласе задержан один человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган прибыл в кризисный центр в провинции Мугла, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров. Глава государства заявил: «Если это диверсия, то наказать виновных – наш долг», – передает РИА «Новости». Напомним, Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. В Анталье перевернулся автобус с предположительно российскими туристами 2 августа 2021, 19:33

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Текст: Елена Мирошниченко

Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в Турции в провинции Анталья, сообщает газета Milliyet. В результате ДТП погибли три человека, еще 16 пострадали. Издание сообщает, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся, сообщает РИА «Новости». Пострадавшие направлены в больницы. Ранее в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус, по предварительным данным, в нем находилось 45 человек, из них десять госпитализированы. Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции 31 июля 2021, 14:12 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку»: ранее из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми. «Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки», – говорится в сообщении администрации Эрдогана, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин и Эрдоган позитивно оценили заседание двусторонней Межправительственной комиссии. Главы государств выразили обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Как ранее сообщило посольство России в Анкаре, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Пожар в районе Бодрума взят под контроль 1 августа 2021, 11:58

Фото: Cenk Gencdis/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум, из-за которого были эвакуированы несколько отелей, взят под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. «Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль. Продолжается работа по охлаждению территории», – сообщил Пакдемирли, передает РИА «Новости». Министр добавил, что «с 28 июля по 1 августа взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Милас)». Накануне он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжается тушение десяти пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. В субботу мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил об эвакуации из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности. Как уточнил представитель генконсульства Росси в Анталье, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях, угрозы для их жизней нет. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших. Эрдоган назвал поджоги вероятной версией причин пожаров в Турции 31 июля 2021, 17:30 Текст: Вера Басилая

Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. «На данный момент у нас 410 человек, которые пострадали от пожаров. Выписаны 400 человек, 10 находятся в стационаре», – написал глава минздрава республики Фахреттин Коджа в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. В АТОР раскрыли стоимость туров в Египет 2 августа 2021, 15:27 Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет, которые возобновятся с 9 августа, составит 70 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне смогут попасть на курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин «Ридусу». «Рейсами в Египет смогут воспользоваться не менее 30 тыс. туристов в месяц. Этого, конечно, не хватает, потому что потенциальный спрос намного выше. Мы надеемся, что к сезону, а сейчас в Египте еще не высокий сезон, оперативный штаб увеличит квоты. Но даже сейчас уже много доступных туров. Средний чек по турам – 70 тыс. рублей на двоих в отель три звезды по системе «все включено», включая перелет. 80–90 тыс. рублей – в отель четыре звезды, 100-120 тыс. – в отель пять звезд», – указал Горин. Он пояснил, что продажи туров стартовали 30 июля. По его словам, россияне не спешат аннулировать туры в Турцию, несмотря на лесные пожары в этой стране. «Новые продажи тоже идут хорошо. Это объясняется высоким сезоном. В сезон отпусков планы туристы не меняют. Конечно, интересуются. Мы показываем видео из каждого отеля. Турецкие отели сейчас специально с воздуха снимают обстановку, чтобы в онлайне видеть реальное положение дел», – сказал он. За июль, по данным Горина, на побережье Антальи отдохнули 547 тыс. российских граждан. Напомним, президент России Владимир Путин в июле отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. В АТОР предсказывали высокий спрос на туры в Египет со стороны российских туристов. Невакцинированных туристов начали заселять в Сочи по новым правилам 1 августа 2021, 12:12 Текст: Алина Назарова

Туристов без прививки от коронавируса начали заселять в отели Сочи по новым правилам, вступившим в силу с 1 августа: теперь непривитым от коронавируса гостям курорта следует предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на прививку в течение трех дней после заселения. Гостям, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф в размере до 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости». «Если гость добровольно согласен сделать вакцину в нашем городе, он привозит с собой отрицательный ПЦР-тест и здесь у нас заполняет такую вот Форму добровольного согласия на вакцинацию», – сказала руководитель службы приёма и размещения «Сити Парк отель» Ирина Прощенко. В свою очередь мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города планируют принять 900 тыс. туристов в августе. По словам главы Сочи, в августе будут работать 2,8 тыс. средств размещения, с наполняемостью в 200 тыс. мест. Согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «О введении режима повышенной готовности», с 1 августа туристы при заселении в отели должны будут предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде, либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана вакцинация. Невакцинированные туристы письменно обязуются сделать прививку на курорте не позднее трех дней после размещения в гостинице. Россияне из-за пожаров стали реже летать в Турцию 2 августа 2021, 16:56 Текст: Елена Мирошниченко

Спрос на туры в Турцию из-за лесных пожаров снизился среди российских туристов, сообщили представители отрасли. «На фоне негативного информационного фона по итогам прошлой недели новые бронирования туров в Турцию снизились на 31% по сравнению с позапрошлой неделей, однако, по всей вероятности, тренд является временным, так как присутствует тенденция перераспределения спроса на сентябрь. Турагенты и туристы уверены, что к сентябрю все проблемы с пожарами в Турции будут решены», – сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», передает РИА «Новости». Гендиректор турагентской сети «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов рассказал, что на прошлой неделе бронирование новых туров на некоторое время приостанавливалось. «Когда бушевали пожары, многие, кто должен был в ближайшие дни лететь в Турцию, проявляли обеспокоенность в отношении ситуации там, но сейчас пожары локализованы, ситуация нормализовалась и туристы, которые ради безопасности были эвакуированы из отелей, снова вернулись и продолжают отдых. В связи с этой положительной информацией объем продаж по Турции восстановился на прежний уровень», – рассказал он. Также в «Интуристе» добавили, что запросов на досрочное прекращение отдыха не фиксируют. Уточняется, что «в случае с регионом Сиде, если поступали жалобы туристов на задымление, им предлагалось переселение в другие курортные районы Турции и отели». «Двадцать девятого июля принимающий офис «Интуриста» в Мармарисе провел превентивные переселения туристов из трех отелей, расположенных в зоне риска. В этот же день, после того, как случилось возгорание еще в нескольких регионах, то всех гостей, которые находились в зоне риска, эвакуировали и разместили в других отелях. 30 июля пожар был ликвидирован и туристы смогли вернуться в свои отели», – добавили в компании. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. В Афганистане прояснили позицию по поводу охраны Турцией аэропорта в Кабуле 2 августа 2021, 10:35 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Афганистана не выступает против охраны международного аэропорта Кабула турецкой стороной после вывода войск США, сообщил старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари. Турция предложила США такой вариант, чтобы «получить какие-то преференции», пояснил Шинвари РИА «Новости». «Но согласие от афганской стороны в этом вопросе является одним из условий. Правительство Афганистана в этом вопросе с Турцией не имеет никаких проблем», – указал он. Также Шинвари отметил, что мирный процесс до сих пор был «очень затянут», и он ожидает сложности и в дальнейшем. «Трудности будут. Если страны региона и те, кто далеко от него, не придут к единому пониманию, то я думаю, что этот процесс будет очень долгим», – сказал он. Эта война также затрагивает и другие страны, «она испепеляет других». «Также мир в Афганистане не в руках самих афганцев», – заключил Шинвари. В конце июля президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Ранее представитель «Талибана» (движение запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем талибов. При этом радикальное движение опровергло требование отставки главы Афганистана.