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Киев заявил об эвакуации всех сообщивших о желании покинуть Афганистан украинцев
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Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, эвакуированы, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, эвакуированы «все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с (украинскими) военными, которые были в Кабуле». При этом он не исключил, что в Афганистане остались украинцы, которые не смогли связаться с дипломатами.
Ермак сказал, что горячая линия работает круглосуточно, Киев задействует все свои возможности для эвакуации граждан, которых удастся обнаружить. По его словам, Украина также вывезла из Афганистана и журналистов передовых мировых СМИ (The Wall Street Journal, Global Mail), представителей ООН и граждан других государств, передают «Украинские новости».
Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что «сегодня на Украину прибыли еще три эвакуационных рейса из Афганистана с более чем 300 гражданами». Всего за шесть рейсов «спасены более 700 человек», передает ТАСС.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.
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Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
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Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».
Экс-депутат заявил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.
«Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик.
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского.
Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.
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Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины «испортить ей жизнь»
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь».
«Комментировать сплетни – это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», – цитирует РИА «Новости» Поклонскую.
По ее словам, Кулеба – грамотный человек, но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп. «По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», – подчеркнула депутат.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».
Псаки назвала темы переговоров Байдена и Зеленского
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский встретятся на будущей неделе, они обсудят ситуацию в Крыму и Донбассе, сообщила представитель американского Белого дома Джен Псаки.
«На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», – заявила Псаки, сообщает пресс-служба Белого дома.
По ее словам, лидеры двух стран поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Встреча Байдена и Зеленского, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
Захарова поставила талибов в пример Киеву
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая ситуации на Украине в 2014 году и в Афганистане после установления контроля движения «Талибан» (запрещено в России), указала, что Кабул в отличие от Киева сразу призвал гражданские суда не использовать воздушное пространство над Афганистаном.
«Очень любопытная статья вышла в голландской De Telegraaf. Журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Сравнивают обстоятельства крушения Boeing МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что «небо закрыто» в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются «трудности перевода» и «мучения выбора», – написала Захарова в Facebook.
При этом она обратила внимание, что «новые силы (как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, «средневековые бородачи с автоматами»), начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время, … честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета».
В то же время, указала Захарова, «поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на Востоке страны, и не думали этого делать». «Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический – в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines», – напомнила представитель МИД.
«Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места», – добавила Захарова.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о полете иностранного беспилотника в Харьковской области, но не уточнила, откуда прилетел БПЛА.
«Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.
В связи с этим СБУ обратилась к гражданам «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», призвав «неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты».
Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет.
Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.
«Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС.
По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз.
«Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет».
Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них».
Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Массовые протесты из-за закрытия банков начались в Кабуле
Несколько сотен человек вышли на улицы Кабула с протестом из-за закрытия банков, включая Центральный банк Афганистана (DAB), а также пунктов обмена валюты по всей стране, люди требуют выдать им их сбережения.
Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. В результате этого миллионы жителей страны оказались лишены доступа к своим банковским счетам, а работодатели перестали выплачивать зарплату сотрудникам.
Большинство протестующих требует, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся в банках. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняют, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк страны. О той же проблеме говорят представители пунктов обмена валюты и даже так называемые валютные менялы, передает ТАСС.
Несмотря на то, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о возобновлении работы всех банков страны, начиная с 25 августа, многие сотрудники финансовых учреждений не осмеливаются вернуться к своим обязанностям из соображений безопасности.
Ранее Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
Напомним, США намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) запретило вывозить доллары и исторические ценности из Афганистана.
Патриарх Кирилл счел греховным визит патриарха Варфоломея на Украину
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Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину является греховным и малообъяснимым поступком, подрывающим единство православия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, силы зла, используя тяжелейшее положение на Украине, стараются разорвать единство православной церкви, передает ТАСС.
«И примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками. И это событие еще раз свидетельствует нам о том тяжелейшем пути, по которому идет Церковь Христова», – сказал патриарх.
Ранее в канонической УПЦ поблагодарили Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и украинские власти за отсутствие патриарха Константинопольского Варфоломея в храме Святой Софии на «Благословении Украины» в День независимости Украины.
Константинопольский патриарх Варфоломей посещал Украину 20-24 августа. Он побывал в Киеве и принял участие в праздновании Дня независимости Украины, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провел службу в Михайловском соборе.
Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула
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Посольство Соединенных Штатов в Афганистане вновь обратилось к соотечественникам с просьбой не пытаться попасть в аэропорт Кабула и не приближаться к контрольно-пропускным пунктам у афганской воздушной гавани из-за угроз безопасности.
В уведомлении дипломатической миссии США в Афганистане отмечается, что американским гражданам «следует немедленно покинуть» три контрольно-пропускных пункта воздушной гавани столицы Афганистана: северные и восточные ворота, один из главных входов на территорию аэропорта, а также вход у здания нового министерства внутренних дел. Характер угроз в сообщении посольства не раскрывается, передает ТАСС.
Аналогичное предупреждение для американцев было опубликовано в среду, а на следующий день, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ* отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей и объектов террористов.
В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. В тот же день очевидец сообщил, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» призвали не толпиться возле аэропорта Кабула.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом, после чего объявили о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу». Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. При этом в Пентагоне уверены в непричастности талибов к терактам у аэропорта столицы Афганистана.
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В Афганистане уничтожены два боевика ИГ в результате удара США
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Два главаря террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России) ликвидированы, еще один ранен в результате авиаудара США в Афганистане, сообщил генерал-майор Хэнк Тэйлор на брифинге в Пентагоне.
«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ* были убиты, один ранен. Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», – цитирует ТАСС Тэйлора.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.
По его словам, США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане, которая остается динамичной.
«Угроза по-прежнему сохраняется. Ситуация остается динамичной, мы отслеживаем ее буквально в режиме реального времени», – заявил он, подчеркнув, что США по-прежнему «намерены завершить операцию [по эвакуации] к концу месяца».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение войск США
Размещение американского контингента на территории Украины невозможно, поскольку это противоречит конституции страны, заявил украинский политолог Кость Бондаренко.
Так он прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который выразил мнение, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, а украинский президент Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским коллегой Джо Байденом 31 августа.
«Дело в том, что для начала Климкину нелишним было бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств», – сказал эксперт, передает РИА «Новости».
Он выразил также сомнение, что вряд ли этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне 31 августа. «Поэтому это не более чем политический маневр со стороны Климкина», – отметил Бондаренко.
При этом он отметил, что несмотря на запрет конституции во время президентства Петра Порошенко было принято решение о проведении регулярных учений на Яворовском полигоне во Львовской области с привлечением иностранных войск, в том числе США. «Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений», – добавил Бондаренко.
Встреча Зеленского и Байдена, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.
Захарова высмеяла угрозу Кулебы «испортить жизнь» Поклонской
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба своим обещанием «испортить жизнь» депутату Госдумы, бывшему прокурора Крыма Натальи Поклонской создал лучшую антирекламу украинскому гражданству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь», – указала дипломат в Telegram.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство.
Сама Поклонская призвала Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь».
Шойгу рассказал о расширении маковых плантаций в Афганистане при американцах
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Маковые плантации в Афганистане «увеличились почти в 100 раз», пока там находились военные США. Кроме того, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.
В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что Афганистан производит 93% мирового героина, а маковые плантации «увеличились почти в 100 раз». «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», – передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что США в Афганистане действовали в двух сферах. Во-первых, они занимались вопросами, связанными с безопасностью, в частности, самих американцев. Также они вооружали и тренировали афганскую армию, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося врага. Во-вторых, США «занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых».
Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Речь идет не только о наркотиках, но и о «большом количестве оружия», включая «переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы». «Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», – сказал Шойгу, отметив, что в Афганистане оружие «не поставлено, а просто перешло в руки».
Он сказал, что Минобороны «выполнит задачу» по эвакуации россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана: «Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях «успешно» слово неприемлемо, закончится нормально». По его словам, глава российского государства Владимир Путин поручил «сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан и граждан стран-членов ОДКБ, и не только, тех, кто в этом нуждается».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, Шойгу также заявил, что действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны. Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.
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В администрации Байдена не заметили подготовки ИГ к терактам в США
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Американская администрация не считает, что группировка «Исламское государство* в Хорасане», являющаяся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в России), имеет желание и возможности совершить теракты в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы [в администрации президента США Джо Байдена] не придерживаемся такой оценки [относительно возможности совершения терактов в Соединенных Штатах] в данный момент», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, есть ли у «ИГ* в Хорасане*», по мнению Вашингтона, желание и возможности совершить теракт в США.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами аэропорта Кабула
Американские военные уничтожили в Кабуле последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами столичного аэропорта, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, американцы избавились от базы Eagle Base, чтобы оставленные на ней оборудование и информация не попали в руки к талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).
Отмечается, что уничтожение Eagle Base было спланированным и не было связано с атаками у аэропорта Кабула, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.