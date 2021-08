Доказана эффективность «Спутника V» от тяжелой формы штамма «дельта» В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 27 августа 2021, 11:04

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1509, Санкт-Петербурге – 1395, Московской области – 786. Всего в стране выявили 6 844 049 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 112 035 человек, из них 19 217 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 041 человек. Накануне, 26 августа, в России выявили 19 630 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 121. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Китай призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID 25 августа 2021, 17:23

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун пояснил, что мировое сообщество и американский народ уже давно обеспокоены деятельностью лаборатории в Форт-Детрике, идущей вразрез с законом, принципами прозрачности и безопасности, так как эта лаборатория является военной биологической базой США, передает CGTN. По его словам, основным учреждением лаборатории, ведущим биологические исследования, является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США, который прозвали «самым мрачным экспериментальным центром при американском правительстве». Фу Цун утверждает, что в документе, опубликованном этим учреждением совместно с группой исследователей под руководством доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, сказано, что еще в 2003 году они уже обладали чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и модификации коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией. Он подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоено деятельностью лаборатории в Форт-Детрике по трем основным причинам: ее деятельность непрозрачна, в лаборатории в Форт-Детрике занимаются опасной деятельностью, в лаборатории занимаются несанкционированной деятельностью. Будучи единственной лабораторией биологической безопасности четвертого уровня в структуре Пентагона, она систематически нарушает процедуры биобезопасности. Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, которая в рамках военной программы наводнила биологическими лабораториями весь мир. «США так упорно настаивают на проведении расследований китайских лабораторий, означает ли это, что они уже изменили свою негативную позицию в отношении переговоров по ведению протокола о проверках в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Ряд профильных международных заседаний, которые пройдут на следующей неделе, возможно, дадут ответ на этот вопрос. На предстоящих специальных заседаниях китайская сторона будет призывать возобновить переговоры по протоколу о проверках в рамках конвенции», – заявил Фу Цун. Ранее разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса 25 августа 2021, 06:56

Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории, сообщили представители американских властей. Источники Washington Post заявили, что в докладе нет окончательного вывода о происхождении вируса, разведывательные службы не смогли прийти к консенсусу. Отмечается, что разведка не самым лучшим образом оснащена для решения этого вопроса», он для ученых, а не разведчиков. В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования, передает ТАСС. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

Нет

В рамках дела о лжевакцинации в Ленобласти задержали пять медиков 24 августа 2021, 21:03

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

СУ СК по Ленинградской области задержало пятерых медиков по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Злоумышленники продавали поддельные сертификаты тем, кто хотел получить QR-код без введения инъекции. Стоимость такого сертификата составляла 12 тыс. рублей, передает 47news. Следователи установили, что уже через два дня после оплаты на сайте госуслуг появлялась информация о прохождении первого этапа вакцинации «Спутником V». По информации следствия, за один день первый этап прививки проходят примерно 300 человек. По предварительным данным, около 50 случаев вакцинации могут быть фейковыми. Злоумышленники могли получать 1,2 млн рублей за день, или 36 млн в месяц. В тайниках следователи обнаружили около 600 ампул «Спутника V», предназначенного для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка, ее вклеили в медицинские документы прошедших лжевакцинацию. Ранее эксперты рассказали о новом способе мошенничества: злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа о вакцинации сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана, предлагая за 50 тыс. рублей удалить данные о покупке сертификата. Минздрав рекомендовал свести к минимуму использование кондиционеров в условиях COVID 25 августа 2021, 16:59

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В условиях COVID-19 использование комнатных кондиционеров в общественных местах стоит свести к минимуму, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. «С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей (магазины, учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские организации, общественный транспорт и т. д.) использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах», – приводятся его слова в Facebook Минздрава. По его словам, высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля. «Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19. Кроме того, следует помнить о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски», – заключил Чуланов. Ранее Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации. Ученые выявили у привившихся «Спутником V» рост силы антител со временем 26 августа 2021, 05:55 Текст: Антон Антонов

Нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации «Спутником V», со временем растет, сообщило министерство науки, технологий и инноваций Аргентины. Аргентинские ученые проверили число антител и их способность бороться с COVID-19. Были исследованы 1,8 тыс. образцов крови людей. Использовалась кровь как тех, кто перенес коронавирус, так и тех, кто не болел. Образцы брались в том числе через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации «Спутником V». Как заявило министерство, в мире «существует обеспокоенность» тем, что со временем после вакцинации число антител может уменьшаться. «Сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Установлено, что антитела от «Спутника V» способны бороться с «дельта»- штаммом. Указывается, что «с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет». Особенно это заметно для «бета» и «гаммы». «Через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов», – заявило министерство, подчеркнув, что исследование «имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной». Сейчас, как отметили в Аргентине, «многие страны находятся в поиске вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок». Напомним, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что созданы заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины «Спутник V», однако в их применении пока нет необходимости. Гинцбург рассказал, что в Центре имени Гамалеи разработан вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта». Ученые нашли общую причину постковидного синдрома и СХУ 26 августа 2021, 15:28 Текст: Дарья Григоренко

Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего. Синдром хронической усталости представляет собой сложное заболевание центральной нервной системы, которым только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что среди признаков заболевания – тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое «мозговым туманом», аномалии вегетативной нервной системы. Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок. Пациенты с постковидным синдромом также жалуются на усталость, одышку, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания. По мнению ученых, у обоих синдромов общая причина – биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями. Речь идет о так называемом окислительном стрессе, который приводит к развитию на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушению обмена веществ. Окислительный стресс развивается, когда в клетках накапливаются молекулы кислорода. «Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы», – приводятся в пресс-релизе Университета Джонса Хопкинса слова ведущего автора исследования Бинду Пола, доцента кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета. Ранее сообщалось, что специалисты в Москве наблюдали обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которые перенесли коронавирус. Глава ВОЗ назвал бустерную вакцинацию от COVID «морально неправильной» 25 августа 2021, 21:26 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения. «Что касается бустерных прививок, то выводы в отношении их пользы еще не являются окончательным. Мы также не знаем, безопасны ли они», – заявил он на брифинге в Женеве, передает ТАСС. По его словам, в условиях «когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это – моральная проблема». Он также отметил, что продолжающаяся циркуляция вируса среди невакцинированного населения в странах, где иммунизация идет медленно, может привести к появлению новых штаммов, «еще более заразных, чем дельта-вариант». В таком случае вакцины от SARS-CoV-2 могут оказаться неэффективными. Это означает, что применение бустрерных прививок является «технически неправильным» решением. «Мы предложили ввести двухмесячный мораторий, чтобы страны воздержались от бустерных прививок, а государства, не имеющие вакцины, в таких регионах, как Африка, где охват вакцинацией очень низок, получили доступ к вакцинам. В наших общих интересах – продемонстрировать подлинную солидарность», – сказал Гебрейесус. Ранее в ВОЗ рассказали о способе спасти жизнь при штамме COVID «дельта». В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки 24 августа 2021, 11:44

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Московской области – 1125, Москве – 1105, Санкт-Петербурге – 600. Всего в стране выявили 6 785 374 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 053 503 человек, из них 18 636 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 177 614 человек. Накануне, 23 августа, в России выявили 19 454 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 621. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России 26 августа 2021, 19:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных. Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, для беременных она противопоказана, следует из инструкции к препарату. «Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 мл, в верхнюю треть наружной поверхности плеча – в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра», – говорится в инструкции, передает РИА «Новости». Побочные реакции после вакцинации «ЭпиВакКороной-Н» – это боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко – отек Квинке, отмечается в документе. «ЭпиВакКорона-Н» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации – 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения – 1 января 2022 года», – указано в записи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Число заразившихся COVID в мире начало стабилизироваться 25 августа 2021, 19:09 Текст: Дарья Григоренко

Количество новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов в мире на прошлой неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смерти в мире было стабильным на прошлой неделе», – пояснил он на брифинге в Женеве, передает ТАСС. Глава ВОЗ также подчеркнул, что речь идет о стабилизации «на очень высоком уровне» заболеваемости и смертности. Уточняется, что в течение недели – с 16 по 22 августа – в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 25 августа 2021, 11:33

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1402, Санкт-Петербурге – 1385, Московской области – 776. Всего в стране выявили 6 804 910 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 073 157 человек, из них 19 654 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 809 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 178 423 человека. Накануне, 24 августа, в России выявили 18 833 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 703. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями 24 августа 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

В федеральном санитарном законодательстве не содержится требований для учителей носить маски, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей. «Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», – отметил градоначальник. Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей 24 августа 2021, 12:45 Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей. «Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», – сказал мэр на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом. Собянин также сообщил, что в Москве большинство педагогов привилось от коронавируса, эта цифра составляет больше 80%. «Это означается, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски. Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Все остальные требования, которые были введены из-за пандемии коронавируса, среди которых термометрия, распределение потоков обучающихся, останутся. Как отметили педагоги, действующие меры показали свою эффективность. Они сообщили мэру, что все действующие требования оптимальные, адекватные и способствовали снижению распространения заболеваемости среди детей. Также мэр отметил готовность школ к началу учебного года. «Мы прошли с вами такой сложный путь, надеюсь, что этот год будет попроще, по крайней мере мы с другими показателями эпидемическими встречаем 1 сентября. Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы будем делать все, чтобы не понадобилось, чтобы школы нормально функционировали», – сказал он, поздравив педагогов с наступающим началом учебного года. В июле Собянин исключил обязательство использовать перчатки в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пользования. Однако маски все еще необходимы в качестве профилактической меры против коронавируса. Венгрия решила начать производить «Спутник V» с 2022 года 24 августа 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Без вакцины «Спутник V» мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины «Спутник V». Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину», – передает его слова РИА «Новости». Сийярто добавил, что так будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. «Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок», – сказал венгерский министр. Ранее сообщалось, что российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел.