Эксперт оценил способность талибов использовать трофейные самолеты, вертолеты и ракеты

«Талибан» представляет сейчас хорошо снабженную американской техникой армию», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал сообщение телеканала Al Arabiya об озабоченности руководства США из–за того, что в руках у «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты.

«Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) может использовать оставленное американцами оружие, потому что в их рядах есть хорошо подготовленные специалисты, перешедшие из афганской армии. Этой техники достаточно, чтобы позволить талибам вести боевые действия», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.

По словам собеседника, у американцев вызывает беспокойство, что эта техника может быть применена против них и их сторонников. «Но это опасно не только для них, – подчеркнул Матвийчук. – Что если талибы вдруг начнут боевые действия против стран СНГ – Таджикистана, Узбекистана».

«Талибан» представляет сейчас хорошо снабженную американской техникой армию. У них есть возможность поражать тяжело бронированные цели, наносить штурмовые удары, вести воздушную разведку, пояснил собеседник.

«Сейчас американцы пытаются показать свое участие, сопереживание тому, что произошло. Но это лицемерие. Ведь они знали заранее, что так произойдет», – резюмировал Матвийчук.

В руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

По его словам, количество техники и вооружений незначительно, но все же вызывает беспокойство у военных США. Источник констатировал, что к настоящему моменту не принято каких-либо решений относительно того, как поступить с этим вооружением. При этом талибам, по информации телеканала, будет трудно использовать самолеты и вертолеты из-за отсутствия опытных пилотов и невозможности технического обслуживания техники, передает ТАСС.

Как отмечает Al Arabiya, руководство США ожидает завершения эвакуации из Афганистана, чтобы принять решение о проведении операций по уничтожению попавшего в руки талибов вооружения и техники. Рассматривается возможность авиаударов по складам.

На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет



Как сообщил в среду портал « Военное обозрение », талибы заявили о формировании бригады спецназа «Бадр», которая экипирована трофейными американскими вооружениями – от стрелкового оружия до бронемашин и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Утверждается, что бригада получила поддержку с воздуха в виде нескольких американских ударных вертолетов. Представители «Талибана» заявили, что на вооружении спецназа есть не только военная техника США, но и инструкции по ее эксплуатации, которые американцы в свое время передали правительственной армии.

По оценке источников Reuters, есть вероятность, что после ухода американской армии под контроль талибов попало более двух тысяч БТР и до 40 единиц боевой авиации, включая боевые БПЛА ScanEagle и многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Ранее лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления талибы захватили в аэропорту Кандагара несколько машин Black Hawk на общую сумму 6 млн долларов.

Сообщение о попадании подобных вертолетов в руки талибов вызвало резкую реакцию у экс-президента США Дональда Трампа. Новейшие вертолеты теперь будут изучать Россия и Китай, высказал опасение бывший глава американской администрации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД