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24 августа, вторник | Последнее обновление — 11:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В руки талибов попали американские военные самолеты, вертолеты и ракеты
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В руки талибов попали американские военные самолеты, вертолеты и ракеты
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В руках сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
Он отметил, что количество техники и вооружений незначительно, но все же вызывает беспокойство у военных США. По его сведениям, к настоящему моменту не принято каких-либо решений относительно того, как поступить с этим вооружением. При этом талибам, по информации телеканала, будет трудно использовать самолеты и вертолеты из-за отсутствия опытных пилотов и невозможности технического обслуживания техники, передает ТАСС.
Как отмечает Al Arabiya, руководство США ожидает завершения эвакуации из Афганистана, чтобы принять решение о проведении операций по уничтожению попавшего в руки талибов вооружения и техники. Рассматривается возможность авиаударов по складам.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
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Нурмагомедов извинился за свои слова про Афганистан
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Российский борец Хабиб Нурмагомедов объяснил, что своей репликой про Афганистан не хотел задеть кого-то, он хотел дать понять, что не намерен лезть в политику.
«Я просто не хотел затрагивать политику. Реакцию от своих болельщиков на то заявление я действительно получил бурную. Пересмотрел свой ответ – неправильно сказал тогда, будто это за тысячи километров и это меня не касается», – цитирует Нурмагомедова РИА «Новости».
Он пояснил, что у него «тесные отношения с афганским народом», поскольку в США есть город с самым большим афганским сообществом вне Афганистана и он рядом с ним тренировался.
«К тому же у меня очень много друзей, близких людей с Афганистана. Отвечая на тот вопрос, я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их обидел. Мне не стыдно перед ними извиняться, ведь любой может совершить ошибку», – сказал спортсмен.
Он добавил, что жители Афганистана – многострадальный народ и ему больно за них.
Напомним, на прошлой неделе Нурмагомедов в ответ на просьбу высказаться о событиях в Афганистане заявил, что не имеет к этой стране никакого отношения, после чего на него с критикой обрушились в социальных сетях.
Экс-министр из Афганистана стал доставщиком пиццы в Германии
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Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат после переезда в немецкий Лейпциг стал развозчиком пиццы.
Бывший министр из Афганистана работает в службе доставки Lieferando, он развозит на велосипеде пиццу, сообщает EHA News.
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В свою очередь издание Leipziger Volkszeitung уточнило, что Садаат с 2018 года входил в состав правительства Афганистана при президенте Ашрафе Гани. Саадат отвечал за вопросы расширения сети мобильной связи для сельского населения. Однако в 2020 году кабмин вынудил его подать в отставку. Это произошло после того, как Саадат не согласился передать финансирование возглавляемого им ведомства для государственной стратегии для борьбы с талибами.
После ухода из власти Саадат уехал в Германию, передает телеканал «360».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Украина заявила о похищении самолета в Афганистане
Украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Наш самолет захватили другие люди. В минувший вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», – рассказал Енин «Общественному радио».
По его словам, последующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку украинцам не удавалось попасть на территорию аэропорта. Енин отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
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В Таджикистане опровергли сообщения о доставке оружия сопротивлению в Афганистан
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Сообщения о том, что из Таджикистана доставили оружие сопротивлению в Афганистане, не соответствуют действительности, заявил источник в таджикистанских силовых структурах.
«Вертолеты сил сопротивления Афганистана не прилетали в Таджикистан и здесь не получали оружие и боеприпасы, информация «Sputnik Афганистан» не соответствует действительности», – сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее афганский телеграм-канал со ссылкой на источники сообщал, что силы сопротивления, которые находятся в единственной неподконтрольной «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в России) провинции Панджшер, доставили туда оружие из Таджикистана.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что у него нет информации об этом.
На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в России и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Лидеры талибов решили создать совет для управления Афганистаном
Лидеры движения «Талибан» (запрещено в России) намерены сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном, сообщили источники американского издания Foreign Policy.
В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани, передает РИА «Новости».
Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера «Северного альянса», противостоявшего талибам. Издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным. При этом, по словам источников издания, некоторым членам прошлой администрации Афганистана будет предложено управление министерствами на их выбор.
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Накануне талибы взяли в осаду оставшиеся в Афганистане силы сопротивления в провинции Панджшер. В минувшее воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению. Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. В Москве предупредили о возможности начала очередной гражданской войны в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Талибы приговорили к смерти брата афганского переводчика
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вынесли смертный приговор брату афганца, который работал переводчиком для американских военных в Афганистане, следует из письма талибов.
По данным телеканала CNN, талибы обвинили брата афганского переводчика в том, что тот оказывал помощь американцам и обеспечивал безопасность своему брату, передает РИА «Новости».
«Вы обвиняетесь в оказании помощи американцам. Вы также обвиняетесь в обеспечении безопасности вашего брата, который был переводчиком», – отметили талибы в письме.
Одно из писем предписывает мужчине явиться на назначенные слушания, второе письмо сообщает о неявке мужчины. В третьем послании указано, что афганец не явился на слушания, в связи с чем он «признан виновным в свое отсутствие» и будет приговорен к смертной казни. Адресата письма также предупреждают, что судебные решения «окончательны» и не подлежат возражениям.
По словам бывшего военнослужащего, который сотрудничал с упомянутым афганским переводчиком, указанные письма были отправлены талибами в течение последних трех месяцев.
На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что радикальное движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Эксперт объяснил принципы политики Путина в отношении Афганистана
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«Политика президента гарантирует невовлечение России в боевые действия на территории Афганистана и позволит защитить страну от проникновения террористов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин призвал не допустить инфильтрацию радикального исламизма из Афганистана на территории стран ОДКБ.
«Президент России беспокоится в первую очередь о безопасности нашей страны и граждан. Мы понимаем, что «Талибан» давно запрещенное в России движение, но с прагматической точки зрения мы должны находить с талибами какие-то варианты коммуникации для безопасности собственных граждан и безопасности соседних стран», – считает политолог Марат Баширов.
«Поэтому наш президент ведет себя очень ответственно в афганском вопросе: и с точки зрения интересов наших граждан, и с точки зрения обязательств в рамках ОДКБ. Это его ключевые принципы, – поясняет эксперт. – Америка находится далеко от очага конфликта, а мы – близко. Афганистан – угроза южным границам России».
Баширов отметил, что у России «есть удачные кейсы контртеррористической борьбы на Северном Кавказе, в Сирии и в других странах». «Весь мир знает, что подобный результат достигается не только с помощью силовых операций. Здесь присутствует и тонкая работа с мусульманскими лидерами. Ислам – это миролюбивая религия, но там есть ответвления, которые приводят к радикализму. Мы знаем, как с этим бороться», – считает он.
Политолог также отметил, что россияне выступают категорически против приема беженцев из Афганистана. «Это люди не нашей культуры. Когда мигранты приезжают из Таджикистана, Киргизии или Казахстана, мы понимаем, что в их менталитете есть некий след общего прошлого. А у афганцев свой уклад, свой культурный код и свой менталитет. Это совершенно другие люди. Поэтому, конечно, надо препятствовать проникновению беженцев из Афганистана в Россию и соседние государства Средней Азии», – пояснил Баширов.
Эксперт подчеркнул, что
«политика Путина гарантирует невовлечение России в боевые действия на территории Афганистана».
«Если потребуется применить вооруженные силы – мы их применим только в самом крайнем случае. Для начала у нас есть немало дипломатических инструментов. В России есть кому разговаривать с талибами, в том числе на языке ислама», – резюмировал Баширов.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) и силами сопротивления в Афганистане.
«Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», – отметил Песков.
Отдельного внимания заслуживает и проблема беженцев, о чем неоднократно говорил российский президент. «Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 1990-х и в начале 2000-х годов», – заявил накануне Владимир Путин.
Он также раскритиковал идею Запада разместить беженцев на территории стран Средней Азии. «Наши западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса?» – риторически спросил президент.
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«Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы! А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница – тысяча километров. Сел на что угодно – хоть на машину, хоть на осла – и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами!» – подчеркнул глава России.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Пентагон открестился от выплат талибам за эвакуацию американцев
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Соединенные Штаты не предлагали представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в России) деньги за безопасную эвакуацию американских граждан из Афганистана, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
На вопрос о том, платят ли американские власти талибам за поддержание безопасности при транспортировке граждан США, Кирби ответил отрицательно. Он уточнил, что «не в курсе» каких-либо планов по осуществлению подобных выплат, передает ТАСС.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана и до 31 августа смогут вывезти из республики всех выразивших желание американцев.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Названо количество погибших в результате столкновения у аэропорта Кабула
Семь человек погибли в результате столкновений у аэропорта Кабула, сообщил источник.
«Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию, сначала со стороны «Талибана» (движение запрещено в России), затем – со стороны иностранных сил», – сообщил источник РИА «Новости».
Он также добавил, что жертвами столкновений стал сотрудник сил безопасности, два боевика «Талибана» (запрещена в России) и четыре человека, которые пытались покинуть страну. Очевидец подтвердил, что талибы и иностранные военнослужащие стреляли друг в друга.
Ранее в результате перестрелки недалеко от аэропорта Кабула погиб служащий афганских сил безопасности и трое пострадали.
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
США решили пускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО
Вашингтон пересмотрел политику допуска в аэропорт Кабула: с понедельника в воздушную гавань будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран Североатлантического альянса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По его словам, афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят. В то же время американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников, передает ТАСС.
По словам собеседника CNN, члены радикального движения «Талибан» (запрещено в России) помогают американским военным, проверяя документы желающих попасть в аэропорт.
Ранее талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации, добавив, что в противном случае могут быть последствия.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев к 31 августа.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
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Белый дом признался в ежедневных контактах с талибами
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Власти Соединенных Штатов поддерживают контакты с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) на ежедневной основе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы ведем переговоры с талибами на ежедневной основе как по политическим каналам, так и по каналам [служб] безопасности», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как уточнил помощник президента США по национальной безопасности, подобные обсуждения «охватывают целый спектр вопросов», однако из соображений безопасности отказался уточнить, чему именно они посвящены. Салливан вновь выразил мнение, что США смогут эвакуировать всех американцев, которые этого захотят, до 31 августа.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана и до 31 августа смогут вывезти из республики всех выразивших желание американцев. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
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Москва решила не вмешиваться в конфликт талибов с силами сопротивления
Ситуация в провинции Панджшер потенциально чревата новой гражданской войной в Афганистане, Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (запрещено в РФ) и силами сопротивления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», – передает ТАСС. Песков указал, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами. «Нет, об этом речи нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее официальный представитель движения Забихулла Муджахид сообщил, что террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер.
В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер. Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Патрушев и Салливан обсудили обстановку в Афганистане
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейкобом Салливаном обсудили ситуацию в Афганистане.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане», – цитирует сообщение Совбеза ТАСС.
На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в России и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени
Движение «Талибан» (запрещено в России) предпримет все возможные меры, включая действия военного характера, если США не завершат вывод своих сил из Афганистана до 31 августа, заявил представитель движения Сухейль Шахин.
«Если они отложат вновь (завершение вывода), мы будем расценивать это как продолжение оккупации. Все знают, если есть факт оккупации, то, естественно, они получат нашу реакцию. Да, во всех проявлениях», – сказал Шахин, отвечая на вопрос, возможна ли «военная реакция».
Ранее талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации, добавив, что в противном случае могут быть последствия. После этого США решили пускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО.
Шахин также заявил, что комитет для создания проекта новой конституции будет сформирован в Афганистане. «Конечно, для конституции мы сформируем комитет для создания проекта конституции, после создания проекта он будет одобрен и вступит в силу», – сказал Шахин, передает РИА «Новости».
Представитель радикального движения заверил, что в формируемый комитет после появления в стране инклюзивного правительства войдут «разные люди», включая признанных экспертов.
Говоря о сроках, Шахин отметил, что установленных сроков еще нет. «Сначала мы должны сформировать в Афганистане инклюзивное правительство. Его формирование в процессе», – добавил он.
На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что радикальное движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Все рейсы в аэропорту Кабула приостановлены до дальнейших указаний, сообщило Управление гражданской авиации Афганистана.
«Все рейсы международного аэропорта Хамида Карзая приостановлены», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
В управлении также призвали граждан не посещать территорию аэропорта «во избежание столпотворений и последующих за ними возможных несчастных случаев».
Афганское ведомство работает над возобновлением полетов как между провинциями страны, так и за рубеж.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев к 31 августа.
Позже Вашингтон пересмотрел политику допуска в аэропорт Кабула: с понедельника в воздушную гавань будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран Североатлантического альянса.
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