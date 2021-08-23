Путин назвал долю современного ядерного вооружения в стратегических ядерных силах Работу огнеметной системы ТОС-2 показали на «Армии-2021» Путин анонсировал строительство двух военных кораблей и четырех подлодок 23 августа 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Два военных корабля и четыре подлодки, в том числе два атомных ракетоносца, будут заложены на российских верфях в понедельник, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021». «Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», – сказал президент, передает ТАСС. Также Путин заявил, что в стратегических ядерных силах России доля современного вооружения превышает 80%. Форум «Армия-2021» проходит 22-28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Подсчитана необходимая для анонсированных Путиным соцвыплат сумма 23 августа 2021, 10:20 Текст: Алина Назарова

На анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военнослужащим понадобится около 500 млрд рублей бюджетных средств, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей», – сказал Рязанский, передает РИА «Новости». Он добавил, что закон о социальных выплатах гражданам примут в самом начале осенней сессии. По его словам, Совет Федерации оперативно рассмотрит и одобрит соответствующий закон. В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. Путин оценил пятерку «Единой России» 22 августа 2021, 16:00 Пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений, но при этом в политике должны появляться и новые лица, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами списка партии. «Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список «Единой России» на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин поддержал предложение учредить День поисковика в России 22 августа 2021, 15:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин на встрече с единороссами поддержал идею главы МИД Сергея Лаврова учредить в России День поисковика. «День поисковика – думаю, что он востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем и обсудим [это], как только закончится предвыборная работа и будет сформирован парламент», – передает слова президента ТАСС. Путин поблагодарил министерство иностранных дел за работу по сохранению исторической памяти и правды в отношении событий Великой Отечественной войны. «Безусловно, я благодарен МИД за то, что вы последовательно проводите эту работу, и, вне всяких сомнений, мы будем всячески поддерживать тех, кто на общественном уровне, на уровне общественных организаций проводит эту работу», – добавил президент. Лавров ранее предложил учредить День поисковика. По словам министра, поисковые отряды выполняют очень «важную и благородную миссию». Путин заявил о важности исторической памяти для любого народа 22 августа 2021, 17:56 Текст: Елена Мирошниченко

Историческая память «важна для любого народа, если он хочет сохраниться», поэтому государство будет поддерживать волонтерское движение, в том числе в области увековечивания памяти о подвигах предков, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия». «Волонтерское движение – чрезвычайно важное направление работы, спасибо вам большое за то, что вы это делаете. Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее», – сказал он, реагируя на выступление руководителя организации «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, передает ТАСС. «Историческая память важна не для тех, кого уже нет, их нет, важна для нас и для наших детей. Вот в чем дело, вот почему так значимо то, что вы делаете», – отметил глава государства, а также добавил, что «мы всячески будем это поддерживать на государственном уровне». В пример сохранения исторической памяти Путин привел акцию «Бессмертный полк», назвав ее "рекой памяти, гордости" и благодарности предкам. «Такой феномен сегодняшнего дня у нас – так называемый Бессмертный полк. Это же не полк, [полк] это только название, это река, человеческая река, река памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали, и надежды на лучшее будущее», – отметил он. По мнению главы государства, «чтобы эта надежда была реализована, нужно, чтобы будущий состав Госдумы, ее ядро, «Единая Россия» эффективно работали». Ранее Путин на встрече с единороссами поддержал идею главы МИД Сергея Лаврова учредить в России День поисковика. Россия решила вывести на зарубежные рынки танк «Армата» 23 августа 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия планирует вывести на зарубежный рынок новейший танк Т-14 «Армата», на него ожидается большой спрос, заявил в ходе форума «Армия-2021» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и по нашим прогнозам этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – цитирует РИА «Новости» Шугаева. По его словам, Россия получила несколько заявок на возможную поставку инозаказчикам новейших бронеавтомобилей «Тайфун-К» и самоходных противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ» на базе бронемашины «Тигр». «На бронеавтомобили «Тайфун-К» и комплексы «Корнет» на базе автомобиля «Тигр» мы на сегодняшний день имеем несколько заявок от иностранных заказчиков», – цитирует ТАСС Шугаева. По его словам, Россия за последнее время вывела на рынок ряд новейших образцов техники для сухопутных войск. «За последние два-три года Россией в части техники для сухопутных войск выведены на рынок бронетранспортер «Бумеранг», многоцелевой автомобиль «Тайфун-К» и противотанковый комплекс «Корнет» на базе бронеавтомобиля «Тигр», боевой робототехнический комплекс «Уран-9Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», – сообщил глава ФСВТС. В настоящее время готовится вывод на международный рынок вооружений новейшего основного боевого танка (ОБТ) Т-14 «Армата», отметил Шугаев. «Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – сказал директор ФСВТС. Ранее зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил, что танк Т-14 «Армата» будет модернизирован по результатам опытно-войсковой эксплуатации, первые образцы машины поступят в российские войска в 2022 году. Перспективную БМП «Манул» с модулем «Эпоха» решили показать на «Армии-2021» 23 августа 2021, 09:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективную БМП «Манул», оснащенную боевым модулем «Эпоха», покажут на форуме «Армия-2021», заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. «Уверен, что «Манул» ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на «Армии» будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем «Эпоха», – передает РИА «Новости» слова Оздоева. Он отметил, что работа над техническим заданием на «Манул» началась сразу после завершения прошлогоднего форума «Армия». В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться. Впервые БМП «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, была представлена на форуме «Армия-2020». По словам главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации «Ростех») Сергея Абдулова, при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, «Манул» соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле. В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет. По словам Оздоева, опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям. «В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет», – сказал Оздоев. Он добавил, что производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года. «Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года «Высокоточные комплексы» смогут приступить к организации производства изделия», – сказал Оздоев. Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме «Армия-2016». Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников. На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву – до 10 километров в час Напомним, в августе 2020 года главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Ростех») Сергей Абдулов сообщил, что новая боевая машина пехоты «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России. Путин назвал долю современного ядерного вооружения в стратегических ядерных силах 23 августа 2021, 14:20 Текст: Елизавета Булкина

В стратегических ядерных силах России доля современного вооружения превышает 80%, заявил президент Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021». Российские армия и флот активно модернизируются и получают вооружение и технику самых последних поколений. «Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира», – передает слова российского лидера РИА «Новости». «Подчеркну, российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сейчас оно надежно защищает безопасность очень многих стран мира. А наши оборонные предприятия, даже несмотря на сложности, вызванные пандемией, точно в срок производят и поставляют экспортную продукцию», – сказал Путин. Он подчеркнул, что многие российские вооружения по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире. «А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь», – добавил Путин, отметив, что демонстрируемые на форуме экспозиции наглядно это подтверждают. «Российский военно-промышленный комплекс и Вооруженные силы мы развиваем на новой технологической базе, на основе достижений нашей науки, программ фундаментальных исследований», – указал президент. На форуме «Армия-2021» проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК, отметил Путин. «По сути здесь представлен современный уровень наших Вооруженных сил и, что важно, тот мощный, инновационный потенциал, технологический задел, который будут определять тенденции динамичного качественного развития армии и флота России на предстоящие годы», – сказал глава государства. «Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам», – отметил он. Глава государства выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме «Армия». «Год от года на полях форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции. Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и что называется вживую, в деле, на полигонах, на смотровых площадках, в тирах парка «Патриот», – сказал Путин на форуме. Анонсирована поставка ЧФ ракетного корабля «Циклон» 23 августа 2021, 11:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Малый ракетный корабль «Циклон» войдет в состав Черноморского флота (ЧФ) в конце года, сообщила пресс-служба флота. «Включение малого ракетного корабля «Циклон» в боевой состав Черноморского флота запланировано на конец 2021 года. Корабль будет выполнять задачи в составе соединения ракетных кораблей ЧФ», – передает ТАСС сообщение ЧФ. В настоящее время завершена подготовка к испытаниям нового корабля, начать их планируется в ближайшее время. Сейчас «Циклон» базируется в Новороссийске, где будут проведены его государственные испытания. Экипаж корабля, сформированный из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге прибыл на корабль и приступил к его освоению. Малый ракетный корабль «Циклон» построен на судостроительном заводе «Залив» в Керчи и спущен на воду летом 2020 года. Он относится к проекту малых ракетных кораблей «Каракурт», имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля – 2500 миль, автономность – 15 суток. Напомним, в июле 2020 года в Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон». Мьянма попросила помощи у России для укрепления армии 23 августа 2021, 12:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Мьянма рассчитывает на поддержку российского военного ведомства в укреплении своих вооруженных сил, заявил начальник Генштаба ВС страны Маунг Маунг Ай на встрече с замминистра обороны России Александром Фоминым. «Благодаря вашей помощи и поддержке, в том числе – российских кадров, технологий и техники, уровень нашей армии повышается каждый год», – передает ТАСС начальника Генштаба армии Мьянмы. Мьянманский военачальник отметил, что между армиями двух стран давно сложились дружественные отношения, которые республика намерена продолжать и дальше. «Хотел выразить особую благодарность за то, что граждане Мьянмы имеют возможность учиться в российских гражданских и военных вузах», – отметил военачальник. В Минобороны России по итогам переговоров сообщили, что «стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства». «Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран», – говорится в сообщении, распространенном ведомством по итогам переговоров.



Фомин, в свою очередь, заявил, что Россия готова развивать военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Мьянмой. «Мы и дальше намерены укреплять отношения между нашими государствами, в том числе военной и военно-технической сферах, – сказал он. – Республика Союз Мьянма – наш стратегический, надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Юго-Восточной Азии. К сожалению, внутриполитическая ситуация в республике достаточно серьезная, но мы знаем, что руководство Республики Союз Мьянма делает все возможное для ее стабилизации». Фомин подчеркнул, что у военной делегации из Мьянмы на выставке «Армия-2021» будет прекрасная возможность ознакомиться с большой номенклатурой вооружения российского производства. «Мы рады вас приветствовать в России, в Москве, в парке «Патриот» на церемонии открытия Международных армейских игр и Международного военно-технического форума «Армия-2021». Мы благодарим вас лично, товарищ начальник Генерального штаба, за то, что вы нашли возможность в очередной раз посетить наше мероприятие. У вас будет прекрасная возможность ознакомиться с большой серией вооружения, военной техники российского производства и других стран, которые представлены на нашей выставке, а также присутствовать и принять участие в розыгрыше тех видов, которые уже начались. Также сегодня состоится церемония открытия [Международных армейских] игр, и мы все будем принимать участие в ней», – сказал Фомин. Ранее Мьянма захотела расширить контакты с Россией. В начале февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах. Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил газете ВЗГЛЯД, что новое руководство Мьянмы выбирает для сотрудничества Россию, а не Китай. Выборы-2021: Путин встретился с лидерами «Единой Россией», «Новые люди» призвали снизить барьер прохождения в Госдуму 23 августа 2021, 08:52 Текст: Анастасия Куликова

Владимир Путин выразил надежду на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов. «Новые люди» провели первый в стране съезд-перфоманс, выступив с серией инициатив по внутренней политике, а Сергей Миронов предложил сделать статус молодых семей единым для всех регионов. В ходе встречи президента с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин заявил, что пятерка лидеров списка кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам лиц, чья эффективность не вызывает сомнений. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия сохранит свои позиции после выборов в сентябре. Кроме того, президент предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Вместе с тем, Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». «Новые люди» в рамках съезда-перфоманса выступили с серией инициатив и презентацией предвыборной программы. Среди прочего, партия предлагает разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах. Также предлагается избирать губернаторов и мэров только прямым голосованием граждан, отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов и снизить барьер прохождения в Госдуму с 5% до 1%. В то же время лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил сделать единым во всех регионах статус молодых семей. «Региональное неравенство и колоссальная разница в уровне жизни между Москвой и регионами – это огромный раздражитель для людей. В Москве подняли возраст молодой семьи с 30 до 36 лет и это сразу дало многим людям возможность пользоваться различными льготами. В результате с начала 2021 года рождаемость поднялась почти на 10%. Я предлагаю распространить этот опыт на всю страну», – заявил Миронов. По мнению политтехнолога Алены Август, встреча Путина с представителями «Единой России» показала, что «президенту с этой партией работать комфортно, и он намерен продолжать с ней работу». «Президент подчеркнул, что обещания должны быть не только исполнимыми, но и исполняемыми. Если что-то пообещали – ускорьтесь», – отметила Август. «Также очевидно, что президент активно включился в избирательную повестку – от него исходят одно за другим предложения. Причем эти предложения ранее обсуждались в основном критиками власти. Недостаточное финансирование незащищенных групп населения – пожалуйста, давайте добавим пособия для подростков и отдельные выплаты для пенсионеров. Тем самым, на мой взгляд, в стране началась настоящая избирательная кампания», – убеждена собеседница. На фоне встречи президента с лидерами «Единой России» съезд-перфоманс «Новых людей» выглядит неоднозначно, считают эксперты. «Их предложения могут быть привлекательными для части либерального электората, но содержание подобных инициатив вызывает ряд вопросов», – считает политолог Максим Григорьев. «Взять, например, инициативу с новой процедурой назначения министров, при которой они будут утверждаться Госдумой «на основании программы развития отрасли». Не так давно уже была скорректирована роль Госдумы, она оказывает и будет оказывать достаточно серьезное воздействие на формирование правительства», – заметил политолог. Предложение разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах и вовсе «совершенно бессмысленное». «Как показывает пример тех же «Новых людей», создать партию достаточно просто. Более того, мы видим, что количество партий в эту кампанию увеличилось. В последнее время появляются новые проекты, а некоторые организации наоборот сливаются друг с другом, как, например, «За правду» и «Справедливая Россия». Таким образом, практически все желающие без каких-либо сложностей создают партии и участвуют в политике», – подчеркнул политолог. «Другое дело, что не всем удается удержаться и на протяжении многих лет демонстрировать политическую активность, – продолжил Григорьев. – Но это никак не связано с тем, будет ли политическая сила иметь статус общественной организации или партии. Это связано с тем, что руководить партией и участвовать в политической жизни – не самое простое дело. Поэтому предложение «Новых людей» может и будет для кого-то приятным, но не даст никакого результата», – констатировал собеседник. Что касается инициативы Сергея Миронова, то Август назвала ее электорально правильной. «То, что в Москве подняли возраст молодой семьи, резко решило вопросы в лучшую сторону для огромного количества людей. Ипотека стала доступнее, появились дополнительные пособия. Поэтому «давайте как в Москве!» – это четкий сигнал регионам. И поскольку справороссы воспринимаются как партия регионов – избирателю точно понравится инициатива Миронова», – резюмировала Август. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Анонсированные Путиным выплаты пенсионерам профинансируют из допдоходов бюджета 23 августа 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

Экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента Владимира Путина произвести единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим. «В первую очередь, речь идет о пенсионерах – то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса. Президент говорил об инфляции. Инфляция – это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», – объяснил депутат, слова которого приводятся на сайте партии «Единая Россия». Вторая категория получателей выплат – военнослужащие. Президент ранее назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил правительству и «Единой России» поработать вопрос законодательно. По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. «Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», – сообщил Макаров. Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он. В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. Эксперт оценила встречу Путина с представителями «Единой России» 23 августа 2021, 10:16 Текст: Анастасия Куликова

«В ходе встречи Путин дал оценку пятерке лидеров списка «Единой России». На мой взгляд, они подобраны крайне удачно и сбалансированно распределены по наиболее важным для государства сферам», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя встречу Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия». «Встречи президента с представителями «Единой России» и посещение им съездов партии стали уже традицией. Это и понятно, ведь президент – основатель и моральный лидер партии», – сказала политолог Анна Федорова, отметив, что «нынешняя встреча президента с представителями партии прошла позитивно и конструктивно». Также Путин оценил пятерку «Единой России», заметила собеседница. «На мой взгляд, все пять кандидатур подобраны крайне удачно. Более того, все они сбалансированно распределены по ключевым для государства сферам. Конечно, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова – профессионалы высокого уровня, о чем и сказал Путин», – добавила Федорова. Стоит отметить, что первая пятерка сбалансирована и в гендерном соотношении, чем не может похвастаться никакая другая партия, указала политолог. «В сравнении с другими политическими силами, кандидатов-женщин представлено от «Единой России» больше», – отметила Федорова. «До выборов осталось меньше месяца, и сейчас активно ведется предвыборная кампания. Поэтому в нее активно вовлечены все представители первой пятерки «Единой России». Посмотрим на сентябрьские результаты», – заключила политолог. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений. При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Кроме того, президент предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. Вместе с тем Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперт: На встрече с «Единой Россией» Путин обозначил важные социальные вопросы 23 августа 2021, 11:20 Текст: Елена Лексина

«Предстоит еще очень большая работа в направлении поддержки пенсионеров и ветеранов, но важно, что глава государства считает этот вопрос значимым», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Юрий Алексеев, комментируя итоги встречи Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия». «Единая Россия» – партия, которая берет на себя ответственность за многие инициативы, проекты и законы, поэтому неудивительно, что президент делает ставку именно на нее», – отметил член Российского организационного комитета «Победа», председатель Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Юрий Алексеев. Собеседник отметил необходимость поддержки пенсионеров и военных. По его словам, «единовременные выплаты – это хорошее начало, но не спасение для людей пожилого возраста». «В рамках общественной организации «ВоИн» мы стараемся продвигать в Госдуму инициативы о постоянной поддержке ветеранов, инвалидов и пенсионеров. Предстоит еще очень большая работа на этом направлении, но важно, что глава государства считает этот вопрос важным», – отметил он. «Проблема развития Сибири – тоже очень серьезная тема», – подчеркнул Алексеев. По его словам, этот вопрос требует качественной проработки и обсуждений. «Идеи о строительстве городов, переносе столицы и финансовой поддержке региона – это хорошо, но без создания рабочих мест, организации производства – все эти прекрасные идеи останутся просто словами», – считает он. Что касается вопроса об отношениях с Западом, который был затронут в ходе встречи президента с членами «Единой России», то, по мнению собеседника, «Россия осталась один на один со своими проблемами». «Даже страны постсоветского пространства не торопятся нас поддерживать по Крыму и другим вопросам. Отношения с Западом непростые. Не думаю, что в ближайшем будущем произойдут какие-то позитивные изменения. Напротив, текущие проблемы, включая напряженность в Афганистане и по периметру его границ, только усугубляют ситуацию, все сильнее разъединяя нас. Западные страны хотят отправить афганских беженцев в Среднюю Азию, но для нас это представляет большую опасность. У нас абсолютно разные точки зрения, и найти точки соприкосновения очень сложно», – подытожил Алексеев. В воскресенье президент Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тысяч рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам – 10 тысяч рублей. О своем предложении глава государства рассказал на встрече с лидерами списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. На этой же встрече глава государства заявил о необходимости подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Напомним, в начале августа Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами. Кроме того, на встрече президента с представителями «Единой России» шла речь об актуальных вопросах внешней политики страны. Глава государства подчеркнул, что Москва будет в контакте с западными странами делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане, сообщил ТАСС. В ходе общения с лидерами списка «Единой России» на выборах в Госдуму президент отметил – первая пятерка списка состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений. При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. Напомним, что по итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента вошли: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Песков: Озвученные Путиным идеи выплат пенсионерам принадлежат «Единой России» 23 августа 2021, 14:01 Текст: Алина Назарова

Анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военнослужащим принадлежат «Единой России» и обсуждались с правительством, это не приведет к увеличению налогов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Озвучено это было вчера. Я хочу подчеркнуть, что идея, собственно, принадлежит «Единой России», конечно, были проработки со стороны президента. В основном «Единая Россия» работала с правительством, вчера как раз об этом было сказано. Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, с тем чтобы не произошло как раз то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов, конечно, очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, определены ли источники выплат, и не придется ли затем восполнять возникшие в связи с этим дефициты за счет увеличения налогов. В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. На проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. Россия, Китай и Иран решили провести морские учения в районе Персидского залива 23 августа 2021, 13:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021-го – начале 2022 года, заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян. «В конце текущего – начале следующего года в районе Персидского залива состоится ежегодное совместное военно-морское учение CHIRU. В нем принимают участие боевые корабли России, Ирана и Китая. Основной задачей является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами», – передает РИА «Новости» слова Джагаряна. Он добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу «Глубина», который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар. «Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации», – сказал посол. Напомним, в феврале учения России и Ирана прошли в Индийском океане.