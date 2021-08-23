Вован и Лексус разыграли депутатов парламента Латвии

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова пообщались с главой комитета сейма Латвии по международным отношениям Рихардом Колсом.

Видео розыгрыша опубликовано на официальном YouTube-канале пранкера Вована. В беседе депутат говорит, что Латвия считает эффективными текущие западные санкции против России и спрашивает, что бы Рига могла еще сделать в этом направлении. «Волков» отвечает, в частности, что сторонники Навального якобы запустили перед предстоящими в сентябре выборами новый сайт и просят латвийских депутатов поддержать их на государственном уровне, в том числе «некоторыми ресурсами», передает РИА «Новости».

Также Колс в ходе беседы предложил «Волкову» заняться расследованием популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутат отметил, что с российских телеканалов идет пропаганда вакцины, при этом, по его словам, публичные опросы в Латвии недавно показали, что более 40% латвийского населения хотят вакцинироваться «Спутником V».

Пранкеры сказали Колсу и другим депутатам парламента Латвии, что необходимо быть на связи. В ответ на это Колс поблагодарил «Волкова» и сказал, что «любая информация полезна».

Ранее министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), говорившими с ней от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова, рассказала, почему не будет санкций против газопровода «Северный поток – 2».