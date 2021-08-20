На форуме «Армия – 2021» покажут более 200 единиц вооружения и техники Индия срочно закупает у России новые автоматы 20 августа 2021, 17:22

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия и Индия подписали соглашение о немедленной закупке 70 тыс. автоматов последней серии AK-200, поставка оружия начнется в ноябре этого года. Контракт был подписан между индийским министерством обороны и российскими представителями в присутствии официальных лиц из Indo-Russia Rifles Pvt Ltd – фирмы по производству винтовок, которая возглавит местное производство автоматов АК в Индии. Ожидается, что эти винтовки начнут поступать в страну с ноября этого года, пишет ThePrint. Предполагается, что они заменят 5,56 × 45-мм винтовки INSAS (Indian Small Arms System), которые в настоящее время используются в армии, флоте и ВВС, помимо других сил безопасности, и станут опорой вооруженных сил на долгие годы. В вооруженных силах Индии также используются американские винтовки SIG716 под патрон 7,62 × 51 мм, которые были закуплены армией в ускоренном порядке. Передовая пехота будет оснащена ЗИГ, а остальные – АК-203. Обе страны работают над более крупным проектом по совместному производству 6 млн винтовок АК-203 в Индии. Ранее стало известно, что АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии. Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться, в том числе, для нужд индийской армии.

Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk 18 августа 2021, 12:10

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия. «Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко. «До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт. Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане». Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана. По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk. В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток. Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков 18 августа 2021, 04:00

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, заявил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости». Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд злотых (6 млрд долларов). Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России. Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году 19 августа 2021, 13:26

Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками. «Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов. «Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник. Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал. Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки». Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский. О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену. В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США признали готовность России к любой войне 18 августа 2021, 12:05

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия гораздо больше внимания, чем страны-члены НАТО, Россия готова к любой войне, пишет американский журнал The National Interest. По словам автора статьи Чарли Гао, Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. Так, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях, передает РИА «Новости». Также российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Кроме того, армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», а также реактивные пехотные огнеметы «Шмель». В то же время военнослужащие НАТО реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. В странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием; в США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox. Между тем Россия дважды, начиная с 2000-х, проводила модернизацию этого вида вооружения, подытожил автор. Ранее США назвали «бумажным тигром» и сравнили с Францией перед вторжением Германии. Истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в Астраханской области 18 августа 2021, 23:47

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа. «В Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», – приводит текст сообщения РИА «Новости». Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил. Накануне единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту находились три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев, все они погибли. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Для выяснения причин происшествия создана комиссия. Напомним также, 27 ноября 2020 года взлетевший с авианосца палубный истребитель МиГ-29 ВМС Индии упал в Аравийское море. Кроме того, 8 мая истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в штате Пенджаб. Помимо этого, в ноябре 2019 года во время полета в штате Гоа у индийского МиГ-29К загорелся двигатель. Эксперт объяснил отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту 20 августа 2021, 13:16

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага. Но сейчас ситуация особая», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал отказ Испании разрешить кораблям ВМФ России заход в порт Сеута, при этом стоянка была заранее согласована с испанскими властями. «С технической точки зрения то, что испанские власти не разрешили стоянку в порту Сеута на африканском побережье, не скажется на морском походе отряда наших кораблей по Средиземноморью. Отряд кораблей всегда включает вспомогательные суда, которые способны во время переходов заправить корабли и водой, и топливом. Кроме того, для заправки в данном районе Средиземноморья корабли могут зайти в Алжир», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Но, добавил эксперт, сам по себе заход в Сеуту был бы демонстрацией российского флага и намерений Москвы политически взаимодействовать со всеми странами Средиземноморья, в том числе в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. «Но проблема в том, что испанские власти сами себе не хозяева. Им подсказывают решения из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. А в целом всем дирижируют американцы», – убежден Ненашев. «Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага», – напомнил собеседник. Но сейчас, отметил он, ситуация особая – США, чья репутация в мире пошатнулась после бегства американских войск из Афганистана, будут особенно рьяно демонстрировать эффективность в «противодействии российским провокациям». Со своей стороны, истерию подстегивают британцы – подогревая опасения по поводу того, что россияне во время стоянки в Сеуте якобы могут узнать некие секреты с британской базы ВМС в Гибралтаре, отметил Ненашев. «Я сам неоднократно ходил на кораблях через Гибралтар, и могу сказать – там нет никаких секретов, все видно как на ладони», – подчеркнул капитан первого ранга запаса. МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеута – испанском анклаве на африканском побережье Средиземного моря. Как сообщает мадридское издание El Pais, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у El Pais сведениям, испанское Минобороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости». Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале делается акцент на политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте. Мадридский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с DW напомнил, что корабли ВМФ России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу – в частности Европарламент просил правительство Испании разъяснить, как «гостеприимство» по отношению к военным кораблям согласуется с антироссийскими санкциями ЕС. Кроме того, отмечает DW, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Британия – Лондон указывал, что испанская Сеута находится недалеко от базы британских ВМС в Гибралтаре. По мнению Лондона, российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой стратегически важной базе. Испания запретила российским кораблям стоянку в порту Сеуты 20 августа 2021, 07:37

Фото: vk.com/mil

Текст: Дмитрий Зубарев

МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает El Pais. Как сообщается в статье, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у издания сведениям, испанское министерство обороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости». Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте. «Алмаз-Антей» впервые решил показать средства обнаружения ЗРК «Викинг» и «Абакан» 19 августа 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», где компания выступит в качестве официального партнера мероприятия, сообщили в пресс-службе холдинга. «Будут представлены натурные образцы средств ПВО, обеспечивающих классическую комплексную эшелонированную оборону и подготовку боевых расчетов: зенитная ракетная система «Антей-4000», ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», автоматизированный комплекс «Сосна». Также впервые будет демонстрироваться натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК «Викинг», – передает ТАСС сообщение холдинга. Отмечается, что на форуме будет представлена еще одна новинка – станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е из состава ЗРК нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан». «Этот комплекс включает также пусковые установки 51П6Е2 с ракетами повышенной дальности, что позволяет не только усилить ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны, но и организовать эффективную автономную оборону важных объектов», – пояснили в концерне. В рамках реализации программы по диверсификации ОПК холдинг покажет комплекс безостановочного скрытого досмотра, 3D-принтер «Гелиос-1», систему комплексной диагностики радиоэлектроники СКДА-Э, наземную станцию МОСТ-УС (средство радионаблюдения за космосом). Кроме того, будут представлены радиофотонные устройства (используются в системах связи и телефонии), модели безэховой камеры, радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1 и другое. «Мы уделяем особое внимание участию в столь масштабном мероприятии. Форум «Армия» – отличная возможность продемонстрировать достижения и возможности концерна как существующим, так и потенциальным заказчикам», – отметил гендиректор концерна Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба. Ранее «стирающий в пыль» секретную информацию шредер обещали показать на «Армии-2021». Боевой модуль «Охотник» вышел в серийное производство 18 августа 2021, 10:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый боевой модуль «Охотник» разработки и производства НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) поставлен на серийное производство, рассказали в пресс-службе концерна. «Универсальный боевой модуль «Охотник» успешно прошел квалификационные испытания и поставлен на серийное производство. Боевой модуль покажут на международном форуме «Армия-2021», – передает РИА «Новости» сообщение УВЗ. В концерне уточнили, что дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. В частности, серия из пяти «Охотников» отгружена на «Ремдизель» для установки на бронеавтомобили «Тайфун-К». «В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей «Тайфун К-53949» с боевыми модулями «Охотник» приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия «Электромашины» для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований. В том числе, на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов», – отметил заместитель гендиректора по спецтехнике АО «НПО «Электромашина» Иван Корольков. По его словам, благодаря модернизации эффективность попадания «Охотника» по цели увеличилась на 20-30%. В 2021 году серийный «Охотник» будет поставлен на опытную машину УКБТМ (входит в состав концерна «Уралвагонзавод») и на технику производства еще нескольких российских предприятий. По данным пресс-службы, универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на «Охотник». Стабилизированная дистанционно управляемая платформа предназначена для наблюдения и ведения боевых действий из защищенного места размещения стрелка. Имеет тепловизионное наблюдение, встроенную диагностику исправности системы, счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса, гироскопическую систему стабилизации прицела и оружия, лазерный дальномер. Также в модуле используется автоматический взвод, то есть стрельба происходит полностью дистанционно. Прицельную стрельбу боевым модулем можно вести при движении на скорости до 20-30 километров в час с поражением цели на расстоянии до 1 километра. Модуль оснащен боекомплектом на 250 патронов. Общий боезапас модуля – 1 тыс. патронов. Шойгу проехал на Т-80 по трассе «Танкового биатлона» 19 августа 2021, 08:14

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса игр «Танковый биатлон», сообщили в Минобороны. «Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса «Танковый биатлон», управляя танком Т-80БВМ», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Как уточнили в ведомстве, по итогам проверки трассы протяженностью свыше четырех километров Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин. Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды из более чем 20 стран. Шойгу сообщил о наблюдателях из стран НАТО на «АрМИ–2021» 18 августа 2021, 01:59

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Наблюдатели из четырех стран НАТО будут присутствовать на международных играх «АрМИ–2021», сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. «В этом году у нас будет 11 групп наблюдателей, которые выезжают на игры, четыре из них из стран НАТО», – приводит его слова «Красная звезда». VII Армейские международные игры «АрМИ-2021» пройдут с 22 августа по 4 сентября. Помимо России, конкурсы будут проходить на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые примут конкурсы впервые. В них будут участвовать свыше 280 команд из 43 стран. Команды Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора впервые примут участие в играх, передает ТАСС. В играх, по словам министра, «с учетом отборочных этапов в Вооруженных силах» России примут участие 455 тыс. человек: летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи – «практически все, кто предназначен для ведения боевых действий», передает РИА «Новости». Впервые состоятся конкурс «Тактический стрелок», состязания военных топографов «Меридиан» и музыкально-танцевальный конкурс «Армия культуры». Шойгу также сообщил, что на форуме «Армия–2021» ожидаются делегации из 97 стран, включая 34 министров обороны. Свыше 1,5 тыс. предприятий из России и еще 12 стран продемонстрируют свою продукцию – всего около 20 тыс. образцов. Российское военное ведомство намерено подписать 45 госконтрактов на 500 млрд рублей. Форум пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. 25–26 августа Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов. В частности, будут заключены сделки на поставку робототехнических комплексов «Уран­14», систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т­90. Минобороны подпишет контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия. Напомним, на форуме будет впервые представлена экспозиция, посвященная военной деятельности России в Арктике. Началось проектирование российского тяжелого ударного БПЛА «Гром» 20 августа 2021, 07:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская компания «Кронштадт» начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром», сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021». «Гром» находится на этапе эскизного проекта, идет его проработка», – передает РИА «Новости» ответ Богатикова на вопрос об этапе работы над аппаратом. Говоря о возможности выполнения «Громом» боевых задач в паре с пилотируемым самолетом, генеральный директор компании сообщил, что «прорабатываются различные варианты исполнения («Грома»)». Концепт беспилотника «Гром» был впервые представлен в рамках форума «Армия-2020». Тогда отмечалось, что масса аппарата должна составить семь тонн, вес боевой нагрузки – две тонны. Также заявлялось, что БПЛА сможет нести авиационные средства поражения различного класса, например, авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С. Максимальная скорость будущего аппарата была указана на уровне 1000 км/ч. Ранее в России решили выпускать ударные беспилотники на экспорт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Китае указали на «грозный сигнал» России Западу 19 августа 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Москва активно наращивает мощь военно-морского флота по нескольким направлениям, подавая тем самым сигнал странам Запада, пишет китайское издание Синьхуа. Так, Россия ведет строительство кораблей. В частности, выделяются передовые разработки в сфере подлодок: атомная субмарины «Белгород» и «Князь Олег». Также ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки. Также Москва активно проводит учения за пределами своих территориальных вод. Российский флот стал регулярно имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане. «Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу», – пишет автор, передает РИА «Новости». Отмечается, что Москве приходится заниматься модернизацией ВМФ на фоне влияния внешних и внутренних факторов, включающих ухудшение российско-американских отношений и необходимость обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов. В заключение автор указывает, что развитие российских морских военных технологий посылает грозный сигнал Западу и заслуживает внимания. Ранее ВМФ анонсировал учения в Арктике и на Севморпути. 10 августа арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике. Британские истребители поднялись в небо над Румынией из-за Су-24 ВКС 18 августа 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Для сопровождения бомбардировщика Су-24 ВКС России британские ВВС подняли в небо истребители Typhoon с авиабазы в Румынии, сообщила пресс-служба Королевских ВВС. На авиабазе «Михаил Когэлничану» в румынском уезде Констанца базируются истребители 121 экспедиционного авиакрыла. Их «подняли в воздух по тревоге, чтобы перехватить российский истребитель», который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в британских ВВС. По версии британцев, Су-24 (фронтовой бомбардировщик) вошел в район полетной информации Бухареста, направляясь в сторону Румынии, причем российская сторона не передала план полета и не стала разговаривать с румынской авиадиспетчерской службой, передает ТАСС. Королевские ВВС утверждают, что Су-24 якобы «создал угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства». Typhoon «сопроводили Су-24 до того момента, пока он не покинул район полетной информации Бухареста». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ОСК решила впервые показать БДК «Кайман» и подводный беспилотник «Юнона» 19 августа 2021, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые покажет на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» модели большого десантного корабля (БДК) «Кайман» и автономного необитаемого подводного аппарата «Юнона», сообщили в пресс-службе компании. «Впервые на площадке демоцентра ОСК покажет модели большого десантного корабля «Кайман», созданного на основе проекта 11711, и автономного необитаемого подводного аппарата «Юнона», – передает ТАСС сообщение компании. Среди экспонатов военного назначения ОСК представит малый ракетный корабль проекта 22800Э, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701, малый сторожевой корабль проекта 20382, судно для спасения экипажей аварийных подлодок проекта 21301, субмарину проекта 636 с комплексом Club-S и другие корабли. В корпорации отметили, что в этом году будет обновлен и сектор инновационных проектов продукции гражданского назначения. Ключевыми экспонатами зоны «диверсификация» станут научно-исследовательское судно НЭС-160 «Альбатрос», сухогрузное судно проекта 23640 «Финвал 8000», универсальный сухогруз-контейнеровоз, подводная платформа «Мурена». Ранее «Алмаз-Антей» впервые решил показать средства обнаружения ЗРК «Викинг» и «Абакан».