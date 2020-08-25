Индия выразила надежду на скорый запуск производства АК-203

Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии, сообщил посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма.

«Мы ожидаем очень положительных сдвигов в вопросе производства автоматов АК-203, которые являются одними из лучших в мире и теперь будут производиться в Индии для индийских вооруженных сил. Это станет громадным шагом вперед», – передает РИА «Новости» слова посла на полях проходящего в Кубинке форума «Армия-2020».

Индийский дипломат напомнил об инициативе премьер-министра страны Нарендры Моди «Делай в Индии», которая поощряет другие государства развивать производство в Индии для нужд местного рынка и последующего реэкспорта.

«Реакция, которую мы получили от России (по этой инициативе), была чрезвычайно положительной. И мы благодарны за ту постоянную поддержку, которую нам оказывает Россия», – рассказал посол Индии.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.

Напомним, в июне СМИ сообщили, что в Индии создают комитет по проверке «необоснованной и завышенной» цены на автоматы АК-203, которые производятся в этой стране по лицензии России.

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