Домработница Бритни Спирс пожаловалась на рукоприкладство

Домработница американской певицы Бритни Спирс подала жалобу на звезду, заявив, что та якобы ударила ее во время спора, началось расследование, сообщают СМИ.

Канал NBC News сообщил, что, по данным шерифа калифорнийского округа Вентура, расследование началось после того, как домработница обратилась в полицейский участок, заявив, что Спирс ударила ее в понедельник в своем доме в Южной Калифорнии, передает РИА «Новости».

По словам женщины, певица якобы выбила телефон из ее рук. При этом сама работница не пострадала.

Сначала женщина обратилась к помощникам шерифа с просьбой приехать к дому певицы, но затем решила подать заявление в участке самостоятельно.Полицейские в это время пытались связаться со Спирс, однако она отказалась с ними разговаривать.

Результаты расследования офис шерифа направит в прокуратуру округа Вентура для возможного рассмотрения обвинений в совершении правонарушения.

Ситуация развернулась на фоне того, как 39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, который контролирует большинство аспектов ее жизни с 2008 года.

Неделю назад в суд Лос-Анджелеса было направлено согласие Спирса на отказ от опекунства над дочерью. Мужчина указал, что он готов сотрудничать с судом, чтобы контроль над финансами певицы передали профессиональному аудитору, как того требовала защита его дочери.

Напомним, в апреле 2019 года Спирс легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В июне 2019 года она заявила, что недееспособной ее якобы признали из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды.

Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат.