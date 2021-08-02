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Власти Ростовской области допустили введение локдауна
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.
«Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – заявил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс».
Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%.
Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается.
Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»
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В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС.
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
«По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ.
Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID.
В РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID
Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк объяснил, как сохранить «молодость» мозга и восстановить когнитивные функции после перенесенного COVID-19.
«Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», – заявил Федоряк радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал опубликованное в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока в этом вопросе «много неясностей».
Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией». Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование ученых из Британии о том, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.
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На акциях протеста в Берлине задержали почти 600 человек
В Берлине прошли акции протеста против ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, задержано почти 600 человек, сообщил представитель полиции Тило Каблитц.
Каблитц пояснил, что «речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности». Однако есть и «задержанные за серьезные нарушения». В столкновениях с демонстрантами пострадали более 10 полицейских, передает РИА «Новости».
Движение Querdenken устроило акции, хотя власти столицы запретили их проведение. Полиция перекрывала площади и улицы, мешала демонстрантам собираться, а также проводила задержания для принудительного прекращения акций. Каблитц сказал, что общее число участников акций точно определить пока нельзя, так как «они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались». Предположительно, их свыше 5 тыс. человек.
Напомним, власти страны заявили, что могут ужесточить антиковидные меры, так как в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте «дельта»
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.
По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости».
Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики.
Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.
Число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд
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Суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля, свидетельствуют данные на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Согласно приведенной на сайте ЦКПЗ статистике, 28 июля в целом по Соединенным Штатам с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6837 человек. Это наибольшее значение с 18 февраля, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6800 в сутки и продолжило постепенно снижаться весной. В июне и начале июля среднее суточное число новых госпитализаций в США оставалось на уровне 2 тыс., передает ТАСС.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 612,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.
Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
В среду Байден допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. В понедельник привиться от коронавируса обязали учителей и полицейских Нью-Йорка. Ранее в Нью-Йорке привившимся стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов
Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет от последствий коронавирусной инфекции.
Композитор, автор музыки к ряду всенародных шлягеров Борис Михайлович Емельянов скончался 27 июля в возрасте 80 лет, пишет «Российская газета».
Прощание с маэстро состоялось в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. По информации издания, Емельянов скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 1970-х начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня «Носики-курносики», которая прозвучала на телевидении в 1978 году в исполнении Валентины Толкуновой.
За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23807 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23807 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3514, Санкт-Петербурге – 1915, Московской области – 1592.
Всего в стране выявлено 6 265 873 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 608 619 человек, из них 19 771 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 158 563 человека.
Накануне, 30 июля, в России выявили 23564 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 243.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Аргентине доказали безопасность комбинации «Спутника V» с другими вакцинами
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Проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm, сообщило правительство провинции Буэнос-Айрес.
«Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам, в ходе проводимого исследования безопасности комбинации вакцины «Спутник V» с препаратами AstraZeneca и Sinopharm не было выявлено никаких серьезных побочных эффектов», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным ведомства, у 41,6% участников исследования не было никаких осложнений после второй прививки. «8,4% сообщили о повышении температуры и боли в спине, 50% – о боли в месте укола», – отметили в Минздраве.
По его данным, средний возраст участников исследования, которое началось 7 июля, составляет 49 лет. Данные об эффективности комбинации вакцин пока получены не были.
Первую дозу вакцины от коронавируса в Аргентине получили более 24,9 млн человек, оба компонента – 6,8 млн жителей. Для иммунизации населения в Аргентине применяют «Спутник V», а также препараты от AstraZeneca и Sinopharm.
Накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что предварительные результаты клинического исследования по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») и вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca в Азербайджане продемонстрировали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации.
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
В понедельник Минздрав разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.
В мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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Власти США задумались о принудительной вакцинации населения
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Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне, заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски в эфире телеканала Fox News.
В ответ на вопрос о том, поддерживает ли руководитель ЦКПЗ США идею введения обязательной вакцинации на уровне федеральных властей, Валенски сказала: «Изучением этого вопроса занимается администрация [президента США Джо Байдена]», передает ТАСС.
«В целом я выступаю за более широкую вакцинацию. Помимо того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего», – сказала глава ЦКПЗ США.
Позднее Валенски заявила в Twitter, что имела в виду «принудительную [вакцинацию от коронавируса] на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства». «На национальном уровне обязательной [вакцинации] не будет», – заверила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 612,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.
Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. В среду Байден допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. В понедельник привиться от коронавируса обязали учителей и полицейских Нью-Йорка. Ранее в Нью-Йорке привившимся стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Эпидемиолог предрек России три года борьбы с коронавирусом
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в России не отступит.
Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», сообщает РИА «Новости».
«У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов.
Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился.
Проценко высказался о саботирующих вакцинацию от COVID гражданах
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил мнение о ходе вакцинации в Москве, в том числе об эксперименте с QR-кодами, и высказался о так называемых антиваксерах.
Проценко выразил мнение, что «больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением». На его взгляд, введение QR-кодов позволило «столкнуть с мертвой точки программу вакцинации» – препараты появились еще в конце декабря, но «количество вакцинированных было непростительно малым», передает РБК.
«То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей (...) Для столицы были созданы все условия, чтобы быстро и качественно пройти вакцинацию. Например, я всех своих знакомых направлял в Гостиный Двор, где внятная логистика, нет скоплений людей», – добавил он.
«Я не знаю, что в голове у людей, которые говорят: «Вот мы вторую прививку не будем делать». Для меня это нонсенс. Мы каждый день с коллегами делаем обход в красной зоне, у нас до сих пор 263 пациента в отделении реанимации, 90 человек находятся на ИВЛ, проводится ЭКМО. Это для нас не пустые слова. Пациенты погибают, и ты понимаешь: если бы этот пациент был вакцинирован, то сценарий протекал бы совершенно по-другому», – поделился мнением Проценко.
Он подчеркнул, что вакцинировал своих родителей еще в апреле и рад этому, так как они «в силу возраста, в силу сопутствующих заболеваний находятся в группе риска». При этом в начале июня они заболели, «но мы обошлись без потерь».
«Прекрасно понимаю, что папа со своим сахарным диабетом, со своей сердечной недостаточностью, если бы не был вакцинирован (...) Я примерно понимаю, чем бы это закончилось», – указал врач.
Проценко также указал, что ограничения по госпитализации для невакцинированных – это «вынужденная мера», эти условия «действуют при плановой госпитализации, то есть все показания для экстренной госпитализации реализуются вне зависимости от того, вакцинирован пациент или нет».
«Вторая группа исключений – это пациенты с онкологическими заболеваниями, третья – это медисключения. Но вакцинация не защищает до конца от инфицирования, поэтому есть дополнительный комплекс мер: всем пациентам при поступлении в стационар делается ПЦР-мазок, оперативное лечение возможно только при отрицательном ПЦР-тесте. Мы разграничили зоны и уменьшили плотность палат. Это большая работа, но почему вакцинированный пациент, которому показано плановое лечение, должен попадать в группу риска? Даже если инфицирование случится, инфекция у прооперированного, но вакцинированного пациента будет протекать совершенно с другими рисками неблагоприятного исхода, нежели у пациента оперированного, но не вакцинированного», – добавил он.
Проценко также согласился с мнением, что какцинация большого количества людей – это есть единственный способ прервать распространение и мутацию новых штаммов коронавируса: «От нас уже все зависит больше семи месяцев. От нас – я имею в виду не медиков, а социально ответственных лиц, которые уважают людей, находящихся рядом. Очень много было дискуссий и спекуляций о лишении прав (в случае обязательной вакцинации) и т.д. А почему от твоего волеизъявления и права должен погибнуть мой родитель? Я так ведь вопрос ставлю. Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, – вот они, твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать в группу риска, рисковать пожилыми родителями?».
«Самая большая внутренняя свобода – это быть социально ответственным перед людьми, которые находятся рядом с тобой», – подчеркнул Проценко.
Также он объяснил свое решение идти на выборы в Госдуму.
«Во многом сыграла (личная просьба президента России Владимира Путина). В течение последних трех-четырех месяцев много коллег со мной об этом разговаривали. Не секрет, что в будущий созыв Думы баллотируется очень большое количество врачей, медиков, могу назвать 17 человек, кого я лично знаю. Мы так или иначе встречаемся, коммуницируем. И ребята все время говорили: давай что-нибудь поменяем. Я говорю: ребята, я правда врач, это не моя история. Но, конечно, когда ко мне обратился президент с главным посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, – так эта история (с политикой) и началась», – пояснил он.
Медик подчеркнул, что хочет «поменять и помочь перезагрузить систему здравоохранения»: «Где я буду находиться – в этом кабинете или у постели больного, – это вторично. Если есть возможность влиять и участвовать в правильном изменении системы здравоохранения – место значения не имеет. Важна здравая идея, важна команда и важно, чтобы нас – медиков – слышали».
Напомним, Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее он назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии и заявил о необходимости нового стандарта первичной медпомощи.
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Эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года
Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, и зародился в Китае, считает руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.
«Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий – на 96% – на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит», – сказал он, передает РИА «Новости».
По его словам, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, «но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад». «А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить», – отметил он.
Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это. «Так, осенью 2019 года в районе Уханя проходили военные олимпийские игры. И некоторое количество команд заболело с симптомами, похожими на грипп. И также были спортсмены, которые не смогли из-за этого принять участие в играх, что необычно для военных спортсменов. Так что вирус уже был, и есть свидетельства того, что этот вирус также был в Европе еще раньше, чем объявили», – сказал он.
Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, «чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций».
Кроме того, Питте предположил, что COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк. Он напомнил, что в мире существует несколько видов коронавируса, которые пандемичны, но в отношении которых у людей вырабатывается иммунитет еще в детстве.
«И к 20 годам у нас у всех есть антитела к этим четырем видам… Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через пять или десять лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», – сказал он.
Питте подчеркнул, что если бы в настоящее время в мире не были бы созданы вакцины, то для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 понадобилось бы от шести до десяти волн заражений.
«Сейчас у нас есть шанс гораздо быстрее достигнуть популяционного иммунитета, если люди будут вакцинироваться, так как у нас есть несколько вакцин, и среди них очень эффективные. Если же этого не случится, то нам, к сожалению, придется пойти по пути эпидемиологических волн, которые уже причинили ущерб и будут продолжать это делать. Потому что коронавирус будет мутировать, и появятся мутации, которые будут быстрее заражать или быстрее передаваться. Потому что чтобы выжить, вирус должен мутировать и быстрее распространяться, иначе он исчезнет», – сказал он.
Эксперт добавил, что мир быстрее вернется к нормальной жизни, если будет привито больше населения. Поэтому важно достичь массовой вакцинации к 2022 году, «но для этого необходимо большое количество вакцин, и чтобы люди понимали необходимость вакцинации». По его словам, вакцины также должны защищать людей от так называемого эффекта «длинного ковида», который встречается у пациентов, переболевших вирусом. Поэтому, вероятно, понадобится прививать также и детей.
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Флорида установила антирекорд по приросту случаев COVID-19
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В американском штате Флорида зарегистрирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
Зафиксированы 21683 новых случая. Прежний рекорд, установленный 7 января, составлял 19334 случаев коронавируса. На штат приходится около пятой части всех новых случаев в США, передает РИА «Новости».
Washington Post со ссылкой на оценки специалистов пишет, что суточный прирост в стране может возрасти в августе до показателей в 140–300 тыс. (сейчас – свыше 70 тыс. в сутки). Этому могут способствовать как штамм «дельта», так и возвращение США к обычному образу жизни. За неделю среднесуточный показатель заболеваемости подскочил на 60%.
Напомним, США лидируют в мире по числу заражений и смертей от COVID-19. Выявлено около 35 млн случаев коронавируса, умерли свыше 613 тыс. человек. Суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля.
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Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса
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Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report.
Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, сообщает РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).
Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне.
Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года.
Спрогнозирован срок формирования коллективного иммунитета к COVID в России
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с учетом темпов вакцинации и неучтенных бессимптомных переболевших может быть достигнут к Новому году, считают эксперты.
По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, коллективный иммунитет в России может быть достигнут раньше, чем показывают прогнозы, опирающиеся на официальную статистику о заболевших и вакцинированных, передает ТАСС.
«Потому что в большинстве комментариев и прогнозов не учитывается тот иммунитет, который создают люди, переболевшие неявно, в невидимой форме, а их достаточно много. И я уже говорю год об этом, что их примерно в десять раз больше, чем выявленных зараженных, по результатами предыдущих эпидемий и пандемий. Так всегда эпидемиологи считают», – пояснил Жемчугов.
Он добавил, что, например, согласно подсчетам специалистов в США, не выявленных зараженных коронавирусом у них в пять-шесть раз больше, чем выявленных. Поэтому врач рекомендует рассчитывать коллективный иммунитет «из выявленных зараженных, умножить эту цифру на пять и прибавить вакцинированных». «Каждый регион может посчитать для себя эту цифру, это не так сложно, и сделать прогноз», – отметил эксперт.
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Согласно его расчетам, коллективный иммунитет среди жителей Москвы должен был быть достигнут к июлю нынешнего года, однако на ситуацию повлияли мутации коронавируса.
«А сейчас [я] жду, что с мутациями вируса, которые приводят к заболеваниям и с снижению эффективности вакцин примерно на 20%, если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончится», – заявил Жемчугов.
Врач-иммунолог Евгений Тимаков считает, что достижение коллективного иммунитета затягивается в России из-за отказа граждан от вакцинации. Однако его прогноз также привязан к концу нынешнего года.
«Без вакцинации достичь коллективного иммунитета мы не сможем. А с тем, как у нас сейчас идет вакцинация, до конца этого года хорошо, если более-менее хоть какого-то мы достигнем коллективного иммунитета. Почти 50% жителей не хотят вакцинироваться и не планируют это делать. Поэтому в данный момент коллективный иммунитет достигнуть будет тяжело», – пояснил Тимаков.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в стране пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией. Ранее Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить коллективный иммунитет на уровне не менее 80% от списочного состава сотрудников с учетом переболевших COVID-19 и вакцинированных.
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