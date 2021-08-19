В Госдуме объяснили важность закона о запрете въезда русофобам в Россию

В странах ближнего зарубежья начали появляться движения, унижающие честь и достоинство лиц другой национальности, в связи с этим в Госдуме и появился законопроект, запрещающий въезд иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной, заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Должна реакция быть у государства на такие всплески. И в других странах дальнего зарубежья мы видим, как оскверняются памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, как маршируют нацисты без всякой реакции со стороны государства», – сказал Пискарев, комментируя проект закона.

Он подчеркнул, что подобное поведение для жителей России неприемлемо, а в этих странах осуществляется подмена понятия «что хорошо, и что плохо».

«Мы не можем же ведь просто наблюдать за тем, что происходит. Мы должны реагировать на факты, которые не только вступили в противоречие с нашей моралью и нравственностью, они вообще вступили в противоречие с законом», – добавил глава комиссии.

По мнению парламентария, необходимо реагировать на те моменты, когда происходит унижение России и ее граждан. За такими действиями стоят определенные люди, у которых «есть фамилия, имя и отчество».

«Он потом приезжает в Россию, здесь гуляет, ходит в рестораны, театры, зарабатывает деньги большие, занимается рыбалкой-охотой. Они здесь отдыхают, набирают здоровье, а у себя потом нас обливают грязью», – отметил Пискарев.

Такое положение дел председатель комиссии счел недопустимым, потому предложенный законопроект, по его словам, оправдан. «Таким людям нечего делать в нашей стране. [Для них необходимо] ограничить въезд в нашу страну», – сказал парламентарий.

Таким образом Россия защищает свой многонациональный народ, поскольку с кроме русофобских высказываний звучат и оскорбления и других национальностей.

Депутат добавил, что отсутствием реакции на русофобские высказывания возмущается в том числе российская молодежь. «Молодежь видит, и возмущается справедливо: «Почему это происходит? Почему нет реакции?» Реакция вот такая на сегодня. И будем требовать от властей [других стран], чтобы этим фактам была соответственная правовая оценка», – указал глава комиссии.

Депутат отметил, что проект закона необходимо поддержать, поскольку он защищает суверенитет страны, ее гордость и славу. «Допустить, чтобы кто-то оскорблял и унижал наших ветеранов, рушил памятники – полнейшее безобразие. Если мы будем смотреть на это и не реагировать, то грош нам цена», – сказал Пискарев.

Напомним, депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, запрещающий въезд в Россию иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.

Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве, он предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, отмечали в партии.

Ранее жителя Киргизии, напавшего на девушку за обращение на русском языке, водворили в СИЗО в Бишкеке. На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.