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Напавшего на девушку за обращение на русском жителя Киргизии отправили в СИЗО
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Жителя Киргизии, напавшего на девушку за обращение на русском языке, водворили в СИЗО в Бишкеке, сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда столицы Киргизии.
«Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц с содержанием в СИЗО-1 Бишкека», – передает РИА «Новости» слова представителяя канцелярии.
2 августа в Киргизии пьяный посетитель торгового центра напал на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В Киргизии в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
Названо место, где мог находиться взрывоопасный предмет в воронежском автобусе
Предмет, сдетонировавший в воронежском автобусе, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой, сообщил информированный источник.
«Взрывоопасный предмет, сдетонировавший в воронежской маршрутке, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой. Она располагалась как раз в предполагаемом эпицентре взрыва», – приводит его слова RT.
Он также добавил, что на данный момент не удалось определить, что именно за предмет взорвался в автобусе, эксперты считают, что из-за печки он не был вовремя обнаружен пассажирами автобуса или водителем.
«Автобус ПАЗ так устроен, что любой посторонний предмет в ногах или под сиденьями там сразу бросается в глаза. Учитывая, что погибшие женщины, находившиеся ближе всего к этому взрывоопасному предмету, как уже установлено, ничего такого не перевозили, то, по всей вероятности, из-за массивной печки под креслом на посторонний предмет просто никто не обратил внимания», – заключил источник.
Ранее число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже увеличилось до 26 человек, из которых двое умерли, в больницах остаются 19 человек.
В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.
Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.
Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.
Губернатор Воронежской области решил наградить героя, спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса, а также ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва. Семьям погибших власти региона пообещали выплатить материальную помощь в размере 1 млн рублей, тяжелораненым – по 500 тыс. рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала произошедшее в четверг вечером в центре Воронежа.
Лукашенко назвал двоих виновных в развале СССР
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает виноватыми в распаде СССР экс-президента России Бориса Ельцина и бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», – сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Он отметил, что «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну».
Лукашенко подчеркнул, что «так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл».
По его словам, «Беловежская пуща... – это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».
Первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».
«Советский Союз сам себя изжил. <...> Не Кравчук, Ельцин, Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич) и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
Госдеп заявил о достижении США целей в Афганистане
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
«США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели», – рассказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. Он заявил, что «это просто не в наших интересах» оставаться в Афганистане.
Блинкен рассказал, что Вашингтон предупредил «Талибан» (запрещено в России), что будет дан «быстрый и решительный ответ», если боевики помешают действиям американского персонала. Также он рассказал, что американский посольский комплекс в Кабуле переводят в аэропорт.
«Сотрудники посольства в Кабуле уезжают, их переводят в аэропорт», – отметил он.
Кроме того, Блинкен рассказал, что США считают, что если талибы не будут соблюдать основополагающие права, то Афганистан превратится в страну-изгоя.
«В интересах «Талибана», если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права. Если они не будут (соблюдать), <...> то, я думаю, Афганистан станет страной-изгоем», – сказал Блинкен.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Военный эксперт объяснил взятие Кабула талибами без штурма
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«Силы «Талибана» уже контролируют Кабул. Перед правительством стоит лишь вопрос: как с наименьшими потерями сдать город. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления власти талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о том, как правительство Афганистана сдает столицу талибам.
«Учитывая тактику запрещенного в России движения «Талибан» – тактику инфильтрации малыми группами, можно говорить о том, что боевики не только укрепились на западных и других окраинах столицы, но по сути уже захватили Кабул», – сказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, участник операции советских войск в Афганистане.
Талибы были настроены войти в столицу без боя, а не брать ее штурмом. «Они были настроены на торг с министрами правительства Ашрафа Гани Ахмадзая, чтобы те, дабы остаться в живых, безболезненно сдали столицу, свой последний оплот», – отметил военный эксперт.
В субботу и утром в воскресенье стало известно, что талибы взяли под контроль оставшиеся не занятыми крупные города Афганистана: важнейший северный центр Мазари-Шариф, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, без боя зашли в город Джелалабад близ границы с Пакистаном. Под контролем афганского правительства остался лишь один городской центр – столица страны Кабул. Уже в пятницу силы «Талибана» находились в 50 км от столицы и обесточили ее. МВД Афганистана подтвердило, что талибы начали наступление на Кабул по всем направлениям.
Чуть позже стало известно, что отряды движения «Талибан» заняли ряд районов в столице Афганистана. Правительство Афганистана утверждало, что сохраняет контроль над столицей. Администрация президента Ашрафа Гани Ахмадзая заверила, что обстановка в Кабуле «находится под контролем, нападения на город нет», передает RT. Но из столицы Афганистана приходили все новые сообщения о появлении талибов в городе. В частности, стало известно, что в одном из районов вывешен флаг «Талибана», и о том, что боевики заняли Кабульский университет и его окрестности. ТАСС со ссылкой на заявление талибов сообщил: сейчас ведутся переговоры с правительством Ашрафа Гани о передаче столицы, боевикам отдан приказ не штурмовать город.
Позже стало известно о том, что между войсками, сохраняющими верность правительству, и талибами начались бои в северных и южных районах столицы. Отмечается, что в центре города пока столкновений нет. Однако вскоре и. о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Талибы заявили, что не намерены мстить. Из их заявления следует, что все афганские чиновники будут в безопасности и им не следует бежать из страны, передает РИА «Новости».
Между тем источники Reuters сообщили об эвакуации посольства США в Афганистане при помощи вертолета. Талибы гарантировали безопасность посольства России.
В Кабуле жители выстроились в огромные очереди в банки – снимают деньги, чтобы уехать из города, сообщает RT. Между тем Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что после бескровной сдачи Джелалабада, находящегося близ границы с Пакистаном, талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Единственной возможностью для бегства остается вылет из аэропорта Кабула. Напомним, по плану вывода войск США из страны в столичном аэропорту остается около тысячи американских военнослужащих.
Как отметил полковник Матвийчук, о том, что дела афганского правительства безнадежны, можно было судить еще раньше, когда в Узбекистан бежал Абдул-Рашид Дустум – единственный маршал в Афганистане и фактический хозяин северо-западных и северных регионов страны, которые даже называли «Дустумистаном».
«Этнический узбек Дустум и его войска были главной ударной силой «Северного альянса» – противника талибов в 1990-х и начале 2000-х», – отметил Матвийчук. Напомним, что Дустум уже дважды эмигрировал из страны в 1990-х, в том числе бежал в Узбекистан в моменты, когда талибы были наиболее близки к победе. «Когда столица Дустума Мазари-Шариф пала, можно говорить о том, что противников у талибов не осталось. Другой лидер северных народов Ахмад-Шах Масуд давно мертв, ничего подобного «Северному альянсу» нет, и уже некоторое время назад можно констатировать полное господство «Талибана» над страной. Взятие Кабула было предрешено. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления государственной власти талибов», – констатирует Матвийчук.
Добавим, что делегация боевиков «Талибана» прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством, о чем сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Две противоборствующие в Афганистане силы – правительственные войска и талибы – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране очередной эксперимент, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Задержан подозреваемый в убийстве москвички во время пробежки
В Москве задержан подозреваемый в убийстве девушки, которая была задушена во время пробежки в столичном районе Свиблово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», – приводит ее слова ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее ТАСС сообщил, что неизвестный задушил девушку, которая вышла на пробежку в парк неподалеку от Лазоревого проезда в Свиблово. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся.
Военные США открыли огонь по гражданским в аэропорту Кабула, есть погибшие
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Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула, сообщил источник в силах безопасности.
Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В Совфеде назвали главные задачи России после захвата Афганистана талибами
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, какие действия должна будет предпринять Россия в свете ситуации с талибами в Афганистане.
«Во-первых, наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей и была бы заинтересована (политически, экономически и т. п.) играть по правилам», – написал сенатор в Facebook.
Также, по его словам, необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседних странах не возникали. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – добавил Косачев.
Помимо этого, следует налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. «Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые «игрушки» Запада на тему «противостояния демократий и авторитаризмов» и заниматься реальными угрозами», – написал сенатор.
Главное, по словам Косачева, «возвращать в эту историю ООН».
«Напомню, что формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН о реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть», – заключил он.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
«Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
В МИД рассказали об отношении Москвы к талибам
Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому Россия не переживает по поводу происходящего в Афганистане, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы отказались от переходного правительства в Афганистане
Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что в Афганистане не будет переходного правительства.
Согласно сведениям представителя движения, группировка ожидает полной передачи власти, передает ТАСС.
Агентство Pajhwok сообщило, что ведущие политики Афганистана в воскресенье создали Координационный совет по мирному переходу власти. В него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.
Перед советом стоит задача «предотвращения хаоса и уменьшения страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти».
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги США
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Покидающие посольство Соединенных Штатов в столице Афганистана дипломаты вынуждены были уничтожать не только секретную документацию, но и американские флаги, сообщило ежедневное издание Пентагона Stars and Stripes, предназначенное для зарубежных контингентов ВС США.
По имеющимся у издания данным, перед эвакуацией из здания посольства США в Кабуле дипломатический персонал обязали сжечь американские флаги и другие предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. В результате, как отмечает издание, последние часы перед оставлением здания сотрудники посольства сжигали флаги, а также «все, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность». Ряд дипломатов брали американские флаги с собой, желая «спасти хоть что-то», передает ТАСС.
При этом, по имеющимся у издания данным, некоторых сотрудников посольства заранее не предупредили об эвакуации, из-за чего они оставили в посольстве часть своих вещей.
Накануне всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле вертолетами и доставили в аэропорт столицы Афганистана, который позже якобы подвергся обстрелу. Эвакуация сотрудников посольства началась еще в воскресенье утром.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
В Конгрессе США заявили о капитуляции Америки перед террористами
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Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила член Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни.
«Это не «прекращение бесконечных войн». Это капитуляция Америки, которая поощряет наших врагов и делает так, что нашим детям и внукам придется вести эту войну, заплатив при этом намного большую цену», – приводит слова конгрессвумен ТАСС.
Чейни добавила, что ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну [Афганистан] врагам-террористам».
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. За воскресенье США успели эвакуировать из Афганистана несколько сотен американцев. При этом эвакуации ожидают еще около четырех тысяч человек, включая граждан США и сотрудничавших с США афганцев. На этом фоне США собрались увеличить численность контингента в Афганистане до шести тысяч человек.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход Соединенных Штатов из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
Эксперт оценил отношения «Талибана» с ИГ и «Аль-Каидой»
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На этапе борьбы за власть талибы могли заключать ситуативные союзы с боевиками запрещенных в России террористических движений «Аль-Каида» и «Исламское государство* – Хорасан», но сейчас подобные контакты для взявшего власть «Талибана» неприемлемы, – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сотников, комментируя ситуацию в Афганистане после захвата власти талибами.
«Запрещенное в России движение «Талибан» в нынешнем своем виде отличается от того, каким оно было 20 лет назад. В движении сформировалось политическое крыло, которое преследовало цель установить контроль над страной и прийти к власти – и, как мы увидели, добилось поставленной цели. В этой ситуации для талибов ни «Аль-Каида», ни тем более «Исламское государство* – Хорасан» (обе организации запрещены в РФ) не являются партнерами по дальнейшему управлению страной», – отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
«Еще несколько лет назад такой временный союз имел место – тогда талибам нужно было захватывать позиции в провинциях и проводить теракты против американских войск, которые там были развернуты, – указал собеседник. – Но сейчас обе структуры – не просто конкуренты, а враги для движения «Талибан», его боевиков и полевых командиров». Приход к власти радикальной исламистской силы в лице талибов не будет означать союза «Талибана» с прочими радикальными исламистами.
Более того, можно предполагать, что «Талибан» будет бороться против попыток радикальных исламистов из «Аль-Каиды» и «Исламского государства – Хорасан» распространять свое влияние на страны Центральной Азии, что представляло бы угрозу для национальной безопасности России, заметил Сотников. «При этом «Талибан», скорее всего, не будет возражать против того, чтобы ИГ* (не «Аль-Каида», заметим) совершило бы «исход» в сторону ближневосточных стран – Сирии, и прежде всего, Ирака», – полагает востоковед.
Напомним, что в середине 2000-х талибы, укрепившиеся в регионе Вазиристан на границе Афганистана и Пакистана, взаимодействовали со скрывавшимися там же ячейками «Аль-Каиды». Замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью «Интерфаксу» в минувший четверг констатировал: в Афганистане активен региональный филиал ИГ – «Вилайят Хорасан» или «Исламское государство – Хорасан» численностью от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков.
Структура была создана выходцами из близкой к афганской талибам пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещена в России). Это региональный филиал ИГ ставит целью включение «Великого Хорасана» – исторической области, включающей северо-восток Ирана, Афганистан и часть Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана – в состав «исламского халифата», подчиненного главарям ИГИЛ* . Как отмечали специалисты по региону, это объективно не совпадало с целями талибов по воссозданию их собственного государства, «Исламского эмирата Афганистан» образца 1996-2001 годов.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в 2015 году в интервью «Интерфаксу» выразил мнение: талибы «чувствуют, что ИГИЛ пытается, как «Аль-Каида» в свое время, их использовать для транснациональных целей, для халифата, для глобального джихада». «Талибы это почувствовали, поэтому они уже наносят по ИГИЛ достаточно серьезные удары. И афганские талибы, и пакистанские талибы сказали, что не признают Аль-Багдади халифом, не признают ИГИЛ», – отметил Кабулов.
В феврале 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали в столице Катара Дохе соглашение о выводе американских войск в течение 14 месяцев. Согласно документу, талибы брали на себя обязательство не допускать, чтобы «Аль-Каида» или подобные группы использовали территорию Афганистана для подготовки атак на США.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана без боя, занимая ведомства, оставленные правительственными силами. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Как сообщает ТАСС, в стране создан Координационный совет по мирному переходу власти. Как сообщило афганское агентство Пажвок, в совет вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар. По данным Reuters, талибы ожидают, что власть будет передана напрямую, а не посредством некоего переходного правительства.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана».
Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула
Аэропорт Кабула, из которого проходит эвакуация американцев, подвергся обстрелу, говорится в опубликованном сообщении американского диппредставительства в Афганистане.
«Поступают сообщения об обстрелах аэропорта. Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище», – передает сообщение ТАСС.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Толпы афганцев прорвались на ВПП аэропорта Кабула в надежде бежать из страны
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Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле.
«Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», – передает ТАСС со ссылкой на France Press слова очевидца.
В свою очередь телеканал BFM приводит на сайте видеозаписи очевидцев, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.
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Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.
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В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Россия призвала Совбез ООН к экстренному заседанию по Афганистану
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Россия и партнеры работают над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, встреча будет собрана, «но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать».
В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что ситуация в Афганистане требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН.
«Ситуация в самом Афганистане, на мой взгляд, требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно не допустить новой гуманитарной катастрофы и усиления угрозы безопасности в регионе», – сказал он.
Также Слуцкий добавил, что «для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность», поскольку нельзя допустить приближения террористов к границам России и границам ее партнеров в рамках ОДКБ.
По мнению депутата, «все происходящее сегодня, к сожалению, стало следствием безответственной политики США и их союзников, которые за столько лет нахождения американских войск в Афганистане не смогли помочь его официальным властям обеспечить контроль на всей территории страны и добиться политического урегулирования».
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.