На Украине заговорили о ракетах для «войны на чужой территории» Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане На Украине обвинили Меркель в отстаивании интересов Германии по газу 19 августа 2021, 07:43

Фото: Emmanuele Contini/

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Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский экономист Юрий Атаманюк выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» власти Украины, обеспечив интересы Германии поддержкой реализации проекта «Северный поток – 2». «Германия – молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд [долларов] ежегодно, на Германию», – передает РИА «Новости» слова Атаманюка. По мнению экономиста, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности. При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул Атаманюк. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа. «При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <...> по классике вот полностью», – заявил он. В результате на Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Германии предупредили о семи препятствиях на пути «Северного потока – 2» 18 августа 2021, 14:34

Фото: Екатерина Соловьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

На пути реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» есть семь основных препятствий, их перечислила журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер. Основной сложностью для проекта является газовая директива Евросоюза. Проблемой может стать положение документа, в соответствии с которым владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором. Этот пункт напрямую касается Газпрома, передает РИА «Новости». Вторым препятствием является активное сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии. «Польша – один из самых ярых противников газопровода. Так же, как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что, в свою очередь, подвергнет риску безопасность союза», – отметила журналистка. Фишер подчеркивает, что просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя. При этом, пишет журналистка, «Северный поток – 2» угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа. По мнению автора, власти Украины не смирятся со строительством газопровода и попытаются найти могущественных союзников, чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий. Еще одна сложность заключается в том, что к «Северному потоку – 2» негативно относятся большинство депутатов Европарламента. Они выступают с требованием остановить строительство. Однако эти документы носят рекомендательный характер, и Еврокомиссия не обязана учитывать их при принятии решений. При этом, пишет Фишер, игнорировать эти резолюции нельзя по политическим соображениям. Четвертой проблемой для реализации «Северного потока – 2» стала немецкая партия «Зеленые». Если ее представители по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг войдут в коалиционное правительство, с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель. Еще одной трудностью на пути завершения проекта может стать новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, чья задача – свести к минимуму геополитические риски «Северного потока – 2». По мнению американских властей, они заключаются в возможности «дестабилизации Украины» и использовании Россией поставок газа в качестве инструмента. Кроме того, пишет немецкая журналистка, сейчас идут разбирательства по искам «Союза охраны природы Германии» и «Немецкого союза помощи окружающей среде» против трубопровода. Строительство магистрали в акваториях пытаются остановить экологи, аргументируя это соображениями защиты климата. Политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды является последним препятствием для «Северного потока – 2». «Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство «Северного потока – 2» экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ», – заявила Фишер При этом, отметила она, у газопроводов есть одно важное преимущество: трубу можно легко переделать для транспортировки водорода. Именно с этим топливом многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики. «Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода», – заключила Фишер. Ранее обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest предположила, что благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. Названо главное «достижение» Украины за годы независимости 18 августа 2021, 13:34

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина за период 30-летней независимости смогла перейти от социалистического уклада экономики к рыночному, пусть даже и «дикому», заявил украинский аналитик Александр Кочетков. По его словам, Украина перешла к рыночному укладу экономики, при этом растеряла очень многое, в результате чего «плетется в хвосте», говорится в его статье для «Главреда». Он отметил, что одной из причин является невозможность «не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию приличными рамками». «Мы имели фантастические стартовые условия – например, украинский ВВП в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и втрое больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадежно отстаем от обеих этих стран», – отметил эксперт. Аналитик отметил, что украинцы движутся «куда ветер несет», и если ничего не менять, то их ждет либо плавное обнищание, либо внезапное разрушение страны. Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, за это время она стала одним из самых отсталых государств Европы. Накануне экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией. В Киеве начали возводить сцену на месте братской могилы 18 августа 2021, 13:26

Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

Текст: Евгения Шестак

На месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов в Мариинском парке Киева начали монтировать сцену для торжеств в честь Дня независимости Украины без согласования с городскими властями, заявил замглавы Киевской городской администрации Владимир Прокопов. «Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов», – написал Прокопов в Facebook. При этом он отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. «Обратите внимание на фото – сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?» – возмутился он. Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. В частности, были установлены советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что инсталляции не направлены на пропаганду ценностей СССР. Эксперт рассказал, как на Украине уничтожили советскую медицину 18 августа 2021, 19:45

Фото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«За 30 лет «незалежності» на Украине фактически произошел демонтаж еще советской медицины, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе ее добила. Теперь в стране нет ни образования, ни здравоохранения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. «Украинская медицина так или иначе создана советской властью. Она была выстроенная по знаменитой системе Семашко, названной в честь ее основателя. Эта модель здравоохранения действовала вплоть до 1991 года, а в некоторых республиках бывшего СССР и немного дольше. Также наш опыт использовался в ряде зарубежных стран, включая скандинавские», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан. «В основе этой системы была централизация управления и финансирования. Упор делался на профилактику болезней, защиту материнства и детства, и самое главное – гражданин не платил за медицинские услуги. После Великой Отечественной войны вся УССР, как и другие республики, к 1970 году была охвачена учреждениями здравоохранения с большим количеством медицинских работников. Многие болезни и инфекции были побеждены, включая оспу», – напомнил собеседник. «Но появились другие проблемы. Увеличилась продолжительность жизни, а вместе с этим у пациентов добавились новые заболевания, требующие высококвалифицированной помощи. В вопросе оборудования и лекарств к началу перестройки СССР стал зависимым от стран Варшавского договора и уже не мог финансировать медицину должным образом», – добавил Лизан. По словам эксперта, после 1991 года властям Украины не удалось решить подобные проблемы, более того – местные политики усугубили состояние дел в здравоохранении. «Формально медицина оставалась бесплатной, но на практике она становилась исключительно платной», – пояснил эксперт. «Систему Семашко на Украине можно было спасти, если бы ее адекватно финансировали. Но политики пошли другим путем, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе добила систему здравоохранения. Изменились подходы к закупке лекарств, денежные потоки ушли на Запад. При этом необходимые лекарства и вакцины поступают на Украину по остаточному принципу. В условиях пандемии украинская система просто легла», – констатировал Лизан. «В довесок систему здравоохранения перевели на так называемый «семейный уровень». Теперь каждый гражданин прикреплен к семейному доктору и заключает с ним контракт. Услуги, не входящие в минимальный базовый перечень, оплачиваются отдельно и дополнительно. То есть семейный доктор – это такой терапевт, который проводит беглый осмотр, и если ему кажется, что ваши жалобы обоснованы – направит вас к другому специалисту, который также попросит денег за свои услуги», – добавил эксперт. «Фактически за 30 лет «незалежності» на Украине произошел демонтаж бесплатной медицины. Каких-либо позитивных изменений в этой сфере не предвидится, потому что для этого нет ни политической воли, ни желания, ни понимания проблем, ни средств. Элиты не видят смысла вкладывать деньги в медицину, потому что любой молодой специалист мечтает уехать из страны. Поэтому сейчас в стране нет ни нормального образования, ни медицины», – резюмировал Лизан. Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал катастрофическим состояние украинской медицины, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении. Кроме того, сообщалось о планах Польши продать Украине вакцины AstraZeneca, у которых заканчивается срок годности. Об этом заявил глава профильного ведомства Вальдемар Краска. В то же время политолог Лариса Шеслер напомнила, что на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, но спустя три десятилетия утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника. При этом к 30-летию независимости в офисе президента Владимира Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы 18 августа 2021, 22:12 Текст: Дарья Григоренко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», – говорится в тексте указа, передает РИА «Новости». Согласно указу, кабмину Украины поручается принять ряд мер в течение шести месяцев, в частности, провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, с определением владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров (при наличии), целевого назначения и формы собственности и организовать работы по прекращению их права постоянного пользования земельными участками. Кроме того, кабмину поручается обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации. Помимо этого, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами» (прилагается, тайно)», – говорится в тексте. Подробности решения не публикуются. Уточняется, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря совета Алексея Данилова. Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО. На Украине увидели опасность во встрече Меркель с Зеленским 18 августа 2021, 09:05

Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского несут в себе серьезную угрозу: украинского лидера могут принудить к неприемлемым для Киева компромиссам, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Экс-глава МИД уверен, что Меркель попытается убедить Зеленского в необходимости договора на ее условиях перед своим уходом с должности канцлера, она будет делать упор на том, что политика следующей администрации ФРГ неизвестна, передает «Обозреватель». «Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», – сказал Климкин. По его мнению, цель канцлера – стабилизация ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы. «Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», – добавил он. Ранее Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа. Живущие в Крыму украинцы заявили о ненужности одноименной «платформы» 18 августа 2021, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Живущие в Крыму украинцы не видят смысла в «Крымской платформе», не хотят обратно на Украину и не питают иллюзий по поводу украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. «Что можно сказать об абсолютно надуманных мероприятиях, которые инициируют украинское правительство во главе с министром иностранных дел Украины Кулебой? Это событие было пафосно анонсировано как мероприятие, куда приедут лидеры Европы. Но мы знаем, что они отказались, этого стоило ожидать. Такими мероприятиями правительство Зеленского пытается доказать жителями Украины, что руки еще не опущены», – отметила Гридчина в беседе с ФАН. По ее словам, эти действия направлены больше на те национальные меньшинства, которые находятся близко к президенту Украины. Также она добавила, что за все годы в составе России украинская община не видела от Украины ничего, кроме запугиваний, включения в различные санкционные списки и угроз родным и близким. Она подчеркнула, что Украина не способна ничего предложить крымчанам, кроме страха и репрессий. «Нас постоянно называют различными нехорошими словами. Они видят нашу работу, она их раздражает. Многие говорят, что в Крыму остались их люди. При этом они создают блэкаут, перекрывают воду, организовывают продуктовую блокаду. Разве это по-братски?! Разве это по-христиански?! Когда у нас случилось наводнение, они злорадствовали. Они делают все, чтобы мы боялись. А сейчас мы понимаем, в случае возращения Крыма в состав Украины здесь будет геноцид крымчан», – заявила Гридчина. Ранее в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, а также назвал этот саммит шабашем. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. На Украине заговорили о ракетах для «войны на чужой территории» 19 августа 2021, 06:58

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории». По словам экс-депутата, от украинских властей нужно требовать создание «ракетного щита». «У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», – приводит мнение бывшего парламентария РИА «Новости». Он добавил, что с противником «лучше всего воевать на его территории». «Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», – заключил экс-депутат в эфире «Укринформ». В прошлую субботу на Украине опубликовали видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев отмечал, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев говорил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гривна упала к доллару в 15 раз с момента создания 18 августа 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Национальная валюта Украины за 25 лет существования обесценилась в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году подешевела в 90 тыс. раз, сообщил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «С 1992 по 1996 годы они обесценились почти в 1000 раз к твердым валютам (доллар, немецкая марка), после чего была введена украинская гривна и проведена денежная реформа с обменом 100 тыс. украинских рублей на одну гривну», – напомнил РИА «Новости» Бабин. Эксперт подчеркнул, что денежная реформа не спасла украинскую валюту от дальнейшего ослабления. Он отметил, что сейчас один доллар стоит около 27 гривен, в 1991 году рыночный курс доллара составлял 30 советских рублей, то есть украинская валюта подешевела приблизительно в 90 тыс. раз. «Однако учитывая, что гривна была введена только в 1996 году и ее официальный курс на старте составлял 1,8 за один доллар, то с тех пор национальная валюта Украины обесценилась в 15 раз», – заключил Бабин. Ранее сообщалось, что национальная валюта Украины за 2020 год обвалилась к доллару почти на 20%. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. В Крыму назвали Украину несостоявшимся государством 18 августа 2021, 11:22

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Евгения Шестак

Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, за это время она стала одним из самых отсталых государств Европы, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Я был депутатом Украины, когда принимался Акт независимости страны, и всегда гордился тем, что я не голосовал за документ и призывал крымчан голосовать против этого акта», – сказал парламентарий РИА «Новости». По его словам, разрыв между Украиной и Россией искусственный, и наши предки, которые создавали русское государство, не простили бы нам разрыв. Он подчеркнул, что для него была неприемлема идея о независимой Украине. «Но в Верховном совете Украины в те годы говорили о закабалении украинского народа Россией. Говорили все то, чего не было. Я прекрасно понимал, что Россия – это страна, которая защитила Украину, обустроила ее, которая сделала Украину самой успешной республикой Советского Союза», – добавил Цеков. Также он добавил, что Украина была богатой республикой, и были надежды, что это богатство будет только наращиваться, но чувствовалось, что к власти придут националисты, заявил законодатель. «Поэтому я понимал, что не будет у Украины светлого будущего, так и получилось. Украина из самой успешной республики Советского Союза стала одним из самых отсталых государств Европы. И все это разрушили украинские власти, которые руководствовались не какими-то общими интересами для народа Украины, а руководствовались интересами со стороны украинских националистов», – подчеркнул политик. По его словам, киевские власти строили государство «на исключительной русофобии, а в последние годы – на русоненавистничестве, за счет вытеснения всего русского, российского с территории украинского государства». «Мы можем сказать, что Украина как государство не состоялась, и на сегодняшний день мы также не видим большой перспективы для нынешних украинских властей с той идеологией, которую проводит Киев», – сказал Цеков. Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией. Стало известно о желании Зеленского уволить Кличко с поста главы горадминистрации Киева 18 августа 2021, 15:15 Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, сообщили украинские СМИ. По данным издания «Вести», глава фракции «Голос» в Раде Ярослав Железняк сообщил, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В случае отставки с должности главы городской госадминистрации Кличко сохранит за собой выборную должность мэра Киева, но его возможности для управления столицей Украины значительно сузятся. Отмечается, что повод для увольнения дал сам Кличко, который в понедельник заявил, что его хотят заменить на «залетного ставленника». Мэр Киева расценил расследование предполагаемых злоупотреблений в Киевской горадминистрации и на коммунальных предприятиях, которую проводят правоохранительные органы Украины, как подготовку оснований для его отставки. «Тот сценарий, который сейчас отрабатывают на столичной власти – опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, которые парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением, политически мотивированным давлением на власть Киева», – заявил Кличко. Мэр Киева добавил, что эти действия направлены на дискредитацию столичной власти, а также создание препятствий для осуществления важных для города и киевлян проектов. «И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию и создать обоснования для того, чтобы вопреки конституции назначить главой Киевской городской государственной администрации залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», – заявил он. Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. На Украине обеспокоились последствиями событий в Афганистане 18 августа 2021, 14:05 Текст: Евгения Шестак

Захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционную ситуацию на Украине», – сказал он в интервью каналу «Украина-24». Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что установление власти «Талибана» стало страшным ударом для Запада. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кличко: Власти «дали задание» правоохранителям испортить мою репутацию 18 августа 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию. «Все мы люди. И даже если правоохранители приходят, и мы говорим: «Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли». А они говорят: «Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать». Дается задание. У нас много примеров. И мы боролись против того, чтоб в одном городе принималось решение – кто виноват, а кто нет. Чтоб не давалось задание – кого наказывать, а кого нет… Выдали задание нашим парковщикам и объявили их преступной организацией. Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо», – заявил он в эфире «Украинского радио», передает РИА «Новости» При этом Кличко подчеркнул, что работает для своего города. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. В детском лагере в Одессе коронавирусом заболели 50 детей 18 августа 2021, 15:40 Текст: Елизавета Булкина

В детском оздоровительном центре «Молодая гвардия» в Одессе коронавирус обнаружили у 50 детей и трех воспитателей, сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. «По состоянию на 18 августа инфицированы коронавирусом 50 детей и три воспитателя. Большинство переносят заболевание в легкой форме или в состоянии средней тяжести, четырех детей госпитализировали в третью детскую больницу, поскольку они находятся в группе риска из-за других заболеваний», – передает его слова агентство «Укринформ».



Пробы более чем 30 детей с положительным тестом на COVID-19 направлены в киевскую референс-лабораторию на исследование инфицирования этих больных штаммом «дельта». Ранее было возбуждено уголовное дело после вспышки коронавируса в тувинском детском лагере «Байлак». В Луганской области женщина получила ранения во время обстрела 18 августа 2021, 15:45 Текст: Евгения Шестак

В результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области женщина получила ранения, заявил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай. «Ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу», – цитирует РИА «Новости» Гайдая. По его словам, во вторник вечером со стороны неподконтрольного Киеву Золотого-5 были обстреляны позиции украинских военных из минометов и противотанковых гранатометов. Отмечается, что в результате обстрела жительница Золотого-4 «получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы». Ранее специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса.