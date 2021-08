Тимановская призвала белорусских спортсменов выступить против «режима» Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушения границы 18 августа 2021, 13:39 Текст: Евгения Шестак

Белоруссии вручена нота протеста в связи с нарушением группой сотрудников белорусской погранохраны литовской границы, сообщил глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис. «Мы информировали Белоруссию о нашей серьезной озабоченности еще одной провокацией на границе, где ситуация и без того напряженная», – цитирует ТАСС Ландсбергиса. По словам министра, Вильнюс призвал Минск воздержаться от шагов, которые могут трактоваться как провокационные. Также Ландсбергис заявил, что об инциденте на литовско-белорусской границе информированы партнеры Вильнюса в ЕС и НАТО. Во вторник служба охраны госграницы при МВД Литвы заявила, что группа из 12 человек – сотрудников погранохраны Белоруссии, якобы сопровождавшая более 30 нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, нарушила литовскую границу в Шальчининкском районе. Ранее на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который находился в тяжелом состоянии и скоро умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве. Литовские пограничники также выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией, в Минске расценивают инцидент как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медпомощи. Напомним, Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов – это люди из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки, Конго, Камеруна, Афганистана. При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами. Между тем, организаторы нелегальной миграции в Литве предлагают оказавшимся в стране мигрантам перебросить их в другие страны Европы за плату в размере до 8,5 тыс. евро.

Американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии 17 августа 2021, 15:57

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД. По словам пресс-секретаря ведомства, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». При этом в минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня. По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев. Она утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Талибы назвали виновных в падении людей с самолета при эвакуации из Кабула 17 августа 2021, 17:00

Фото: ВЗГЛЯД.РУ/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты несут ответственность за падение людей с самолета, покидавшего аэропорт Кабула после захвата города «Талибаном» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель движения Сухейл Шахин. «Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш», – сказал Шахин в эфире Sky News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что после того, как талибы начали обеспечивать безопасность аэропорта, «такие происшествия перестали происходить». В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек. Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула. Талибы объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане 17 августа 2021, 19:42

Фото: GHULAMULLAH HABIBI/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид. «Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости». Он добавил, что для этого будет нужна международная помощь, это позволит жителям страны выращивать другие культуры. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Трамп испугался доступа России к брошенным в Афганистане Black Hawk 18 августа 2021, 07:28

Фото: Camilo Freedman/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия, заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа. Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). По его словам, афганская армия воевала за американские деньги. «Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против «Талибана» (запрещено в России). Мне сообщили разные люди весьма ужасную информацию: у них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп. Он также сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. «Мы тратили 42 млрд долларов в год. Подумайте, 42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы 42 млрд», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен. «Я слышал, что 40 тыс. американцев... 40 тыс. американцев, не говоря о тех, кто помогал нам в Афганистане. 40 тыс. потенциальных заложников», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что точного числа американских граждан, которым предстоит покинуть республику, не знает никто. Трамп заявил, что всегда считал ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани «большим мошенником», а «Талибан» (запрещено в России) – хорошими бойцами с тысячелетним опытом. В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Около 10 тыс. противников талибов направились в Панджшер для борьбы с ними 17 августа 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

В афганскую провинцию Панджшер отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против сил захватившего страну движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). «10 тыс. бойцов – силы генерала [Абдул-Рашида] Дустума и военнослужащие афганской армии с оружием - направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил», – сообщил источник РИА «Новости». Также собеседник агентства сообщил, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Названа возможная причина падения Ил-112В 17 августа 2021, 14:52

Фото: Елена Рузанова/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, говоря о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. «На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Флюгирование винта – поворот лопастей на 85-90 градусов для минимизации лобового сопротивления самолета потоку воздуха. Применяется после отказа двигателя в полете. «На все эти вопросы сможет ответить только комиссия, которая расшифрует черные ящики, – сказал эксперт. – Но даже если раньше была проблема с двигателем самолета, это не значит, что именно из-за этого могли произойти страшные вещи». «Понятно, что загорелся двигатель, понятно, что его можно потушить – есть система пожаротушения на борту самолета. Но есть еще гидросистема», – рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор в отставке Магомед Толбоев. Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник. Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник. «Я выражаю самые искренние соболезнования. Коля Куимов мой друг и ученик. Он отличный летчик. Но от него уже ничего не зависело», – заключил эксперт. Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора. Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он. По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома. 13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021». Президент Чехии усомнился в смысле существования НАТО 17 августа 2021, 21:15

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

В интервью сетевому изданию Parlamentní listy чешский президент Милош Земан заявил, что США с уходом из Афганистана потеряли престиж мирового лидера и возникают сомнения о смысле существования НАТО. «По моему мнению, своим уходом из Афганистана американцы потеряли престиж мирового лидера, и само НАТО сейчас вызывает сомнения по поводу своего существования», – приводит его слова РИА «Новости». Он считает, что необходимо понимать, что если повышаются расходы на оборону, то в ответ тоже следует чего-то ожидать, а в данном случае – именно защиты от международного терроризма. «Но если НАТО потерпело неудачу, то это должно вести к переоценке наших военных расходов и к акцентированию внимания на национальной обороне», – отметил чешский президент. По словам Земана, деятельность в Афганистане была для НАТО единственной возможностью вести боевые действия. «Это была единственная возможность, где НАТО могло воевать. А такое некое «побрехивание» на Россию и Китай неинтересно. При этой единственной возможности (в Афганистане), повторюсь, НАТО драматически потерпело неудачу», – сказал он. Чешский президент отметил, что недоверие к НАТО со стороны входящих в состав альянса стран после нынешних событий в Афганистане будет усиливаться. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Москву шокировала реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане 18 августа 2021, 10:38

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане вызывает шок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова заявила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что она с ужасом наблюдает «те заявления, которые сейчас раздаются по этому поводу». «Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, – запевка хорошая, действительно так, – и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана», – сказала она. Представитель МИД подчеркнула, что «шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис». «Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок (...) Направляют самолеты? (...) Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? (...) Нет, все намного интереснее – они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты», – подчеркнула она. Напомним, в воскресенье отряды талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. После афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать из захваченной террористами страны, зацепившись за шасси. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после этого инцидента заявила, что «друзья и союзники» США «не виснут на самолетах». Между тем автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные у моста Термез – Хайратон, создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 11 сентября 17 августа 2021, 15:39

Фото: U.S. Army/Staff Sgt. Michael L. Casteel

Текст: Елена Мирошниченко

Представитель «Талибана» (запрещено в России) Сухейль Шахин заявил, что США должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября, движение не намерено атаковать американских военных. «Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали», – заявил Шахин в эфире телеканала Sky News, его слова приводит РИА «Новости». Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Заслуженный учитель России защитил одну из традиций 1 сентября 17 августа 2021, 20:01

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Традицию дарить своему педагогу цветы на День знаний ни в коем случае нельзя разрушать, поскольку букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к преподавателю, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров. За последние годы активно развивается тенденция дарить на День знаний учителю всего один цветок от ученика в качестве символа внимания, а оставшиеся деньги, которые родители были намерены потратить на букет, предлагается переводить в различные благотворительные фонды. Одна из таких – акция «Дети вместо цветов», согласно которой сэкономленные средства направляются на помощь детским приютам. Как же к такому новшеству относятся сами педагоги? «Идея дарить всего один цветок от ученика или букет от класса, потому что на этом можно сэкономить для якобы других благих целей, мне кажется фальшивой. Давайте на педагогах не экономить! Это благое дело - подарить букеты учителю. Это и есть отчасти та благотворительность, о которой некоторые, упиваясь этим понятием, рассуждают, не вникая в его суть», – говорит Снегуров, который уже 35 лет в педагогике. Собеседник убежден, что тот, кто действительно щедр душой и хочет жертвовать денежные средства на благотворительность, это делает не с сэкономленных от цветов денег. «Я помню первое сентября, когда представлялась пестрая картина букетов, нарядные одежды детей, их улыбок – все это создавало невероятную атмосферу. И главное, это не получить эти букеты, а потом считать цветы и взвешивать, не в этом смысл. Букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к педагогу, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим. Таких возможностей в течение года не много, поэтому данную традицию ни в коем случае нельзя разрушать», – объясняет учитель. Цена букета для преподавателя, по словам Снегурова, не имеет никакого значения. По его мнению, это могут быть даже дачные цветы, аккуратно собранные в простую, но милую композицию. «Важна трансляция душевного расположения через этот букет. Не сам этот объект, а возможность продемонстрировать эту симпатию педагогу», – считает собеседник. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, поскольку очень важно, чтобы дети пришли в классы, встретились со своими учителями. Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков 18 августа 2021, 04:00

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, заявил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости». Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд злотых (6 млрд долларов). Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России. Кортнев объяснил нелепость обвинений Боба Дилана в изнасиловании 17 августа 2021, 16:50

Фото: PA Images/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Если действия сексуального характера произошли в обществе новой морали, тогда подобные обвинения действительно имеет смысл рассматривать, но в случае с историей с певцом Бобом Диланом это выглядит просто смешно, сказал газете ВЗГЛЯД музыкант, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Жительница США обвинила знаменитого американского певца и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана в том, что 56 лет назад артист якобы, используя свою славу, чтобы войти в доверие, изнасиловал ее 12-летнюю. Звезда же выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах категорически отверг и сообщил, что намерен защищаться. «Лично у меня отношение к Бобу Дилану абсолютно уважительное как к патриарху сцены и англоязычной поэзии, человеку, который получил Нобелевскую премию по литературе. Женщину эту жалко, потому что, как я понимаю, ей невозможно больше никак заявить о себе в этой жизни, кроме как вспомнить историю 56-летней давности», – говорит Кортнев. Он подчеркивает, что события, которые описывает потерпевшая, а как заявляется инцидент произошел в 1965 году, как раз осуществлялись во времена сексуальной революции в США (1960-1970-е XX века), поэтому в свои 12 лет дама скорее всего «вела себя соответствующим образом». Однако это ни в коем случае не оправдывает Дилана, но и обвинять его в чем-то не стоит. «По-моему, ничем, кроме как желанием подзаработать это вытаскивание скелета из шкафа не обусловлено. В 68-летней этой тетечке следует подумать о вечном, душе, а не о том, что 56 лет назад к ней приставал Боб Дилан», – считает музыкант. История это никаким образом подтвердиться не сможет, убежден собеседник. А даже если сам Дилан решит признаться в содеянном, его слова вряд ли будут учтены кем-то, поскольку «в 80 лет может привидеться все, что угодно». «Я в принципе ко всей этой волне обвинений против известных деятелей искусства отношусь с ровным презрением. Я понимаю, что если преступление как-то свежо и горячо в памяти, и если подобного рода действия произошли в обществе новой морали, а она только начала пробуждаться 20–25 лет назад, тогда подобные обвинения действительно имеют смысл рассмотрения. Но если мы говорим о каких-то сексуальных актах, которые произошли 40–50 лет назад, то это просто смешно. Тогда планета Земля вращалась в абсолютно другую сторону и были кардинально другие правила», – заключил Кортнев. Музыкант также добавил, что никаких доказательств преступления не осталось, а значит решить спор на сегодняшний день вряд ли удастся, да и не нужно это скорее всего никому. Более того, он полагает, что вмешиваться в такие давние дела даже считается неприличным. На Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами и изнасилованиями, началась еще в 2017 году с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo. На Украине сочли бессмысленным построение демократического государства 18 августа 2021, 08:12

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году. «Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», – передает РИА «Новости» слова советника. Как отметил советник, теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. «Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они «борются», – утверждает Арестович. Это доказывает, что «идеалы выше интеллекта», при этом они способны застилать глаза даже «самым высокоразвитым типам и институциям», уверен он. «В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет», – заявил советник, добавив, что бороться стоит сразу «за построение новой цивилизации». Ранее американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии. Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели 18 августа 2021, 08:29

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Человечество семимильными шагами движется к гибели из-за нерационального потребления ресурсов Земли, заявил министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. «Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому – безудержное стремление к потреблению», – сказал он в интервью журналу «Вокруг света». По его словам, он мечтает чтобы однажды все поняли, что пора остановить безумную гонку потребительства. «Ты добыл одного кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть... Но зачем тебе эти десять кроликов?!!», – добавил он. В качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы министр привел своего деда, охотника. «Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», – отметил Шойгу. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года. Жители Украины попросили патриарха Варфоломея не приезжать в Киев 18 августа 2021, 02:29

Фото: Panayotis Tzamaros/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ряд деятелей науки, культуры и спорта Украины, а также православные верующие призвали Константинопольского патриарха Варфоломея отказаться от визита в Киев. На сайте украинского канала «Первый независимый» было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической Украинской православной церкви не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх Варфоломей, передает ТАСС. «Не стоит ли Вам посмотреть такие свои планы? Ведь, во-первых, согласно Конституции Украины, религиозные организации в нашей стране отделены от государства, а во-вторых, существуют вполне обоснованные опасения, что Ваш приезд на празднование Дня провозглашения независимости Украины может вызвать обострение религиозной ситуации», – говорится в обращении. Указывается, что предоставление томоса не учитывало позицию УПЦ, спровоцировав захват православных храмов, нападения на священников и верующих. Отмечается, что патриарх Варфоломей знает об этом, но «не осудил ни одного из этих случаев, ни эту позорную тенденцию в целом». Его призвали «остановиться на пути нагнетания церковного противостояния на Украине и в мире». Патриарху предложили «перенести визит на более благоприятное время, до соборного решения всех разногласий». Верующие Украинской православной церкви тоже выступили против его приезда. В многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни. Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!». Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». В октябре 2018 священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.