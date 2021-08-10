Белорусские пограничники нашли беременную иностранку на границе с Литвой

Литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией, в Минске расценивают инцидент как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медпомощи, заявили в белорусском госпогранкомитете (ГПК).

В сообщении в Telegram-канале ГПК говорится, что «литовцы выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы».

Указывается, что днем во вторник на участке поста «Полесье» Сморгонской пограничной группы зафиксировали десять нелегалов, в том числе трое детей, все они были насильно выдворены литовской стороной на линию границы с Белоруссией.

«Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащие всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи».

Пограничники оказали иностранке первую помощь, она доставлена в Поставскую центральную больницу. Состояние женщины «расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения».

Кроме того, в Литве с женщиной находились трое детей, которые также доставлены в медучреждение для осмотра.

Ранее Ирак заявил об эвакуации своих граждан из Белоруссии. Напомним, ЕС назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море. Также ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.

Напомним, на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался.

Однако минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом.

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