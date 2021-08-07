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Ирак заявил об эвакуации своих граждан из Белоруссии
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Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил посол арабской республики в Москве Абдель Рахман аль-Хасани.
«Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания «Иракские авиалинии» организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», – цитирует главу иракской дипмиссии РИА «Новости».
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Белорусский телеканал показал тело погибшего на литовской границе иракца
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Общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака.
«На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко (президенту Белоруссии). Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело», – говорится на сайте ont.by.
Сообщается, что расследование дела находится на контроле президента страны.
Отмечается, что по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством.
Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак.
Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.
Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.
В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран, которые не допускают на свою территорию мигрантов и «возвращают в Белоруссию полуживых людей».
«Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. ... Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию. Ну нацисты и все, чего о них говорить», – заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он также отметил, что в основе политики властей Украины лежит конфронтация, это несет дополнительную угрозу для Белоруссии.
«Народ близкий, народ родной. Но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они там – на Запад, на Восток идут, на Юг – неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», – заявил белорусский президент.
Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Иракские авиалинии отменили рейсы из Ирака в Минск
Иракские авиалинии отменяют на неделю авиарейсы из Ирака в Минск, рейсы в Багдад не отменены, заявили в авиакомпании.
«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе», – говорится в полученном РИА «Новости» извещении авиакомпании Iraqi Airways.
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф ранее заявил, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами
Мигранты, которые идут сейчас из Белоруссии в Литву, не являются настоящими беженцами, заявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.
«Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолет, чтобы оказаться в определенном месте и перейти границу. Каковы бы ни были их мотивы, мы не можем просто смотреть, как это происходит, и мы должны защищать свою границу. Если кто-то из них имеет основания претендовать на убежище, мы не сможем это игнорировать, но мы будем очень-очень серьезно проверять, действительно ли это так», – приводит слова политика объединенный новостной портал Латвийского радио и телевидения LSM, передает РИА «Новости».
Она уверена, что если мигранты пойдут в сторону Латвии, пограничники должны сделать все, что позволяет закон и европейские нормативы, чтобы не позволить им проникнуть на территорию страны.
«В данном случае, что хуже всего? То, что кто-то пользуется этими людьми (мигрантами), как инструментом для своей политики в отношении Европейского Союза. По сути, эти люди в их стремлении к лучшей жизни, являются пешками в чьей-то игре. Кто-то направил этот поток к границе Литвы, и наша задача, как мне кажется, не позволить так легко нами манипулировать», – отметила глава литовского МВД.
Она отметила, что для содержания нелегальных мигрантов еще хватает места, а если хватать перестанет, возле границы можно развернуть лагеря. При этом, по ее словам, МВД и правительство, видя, что происходит в соседней Литве, хотят ускорить создание на границе с Белоруссией забор с колючей проволокой.
«Сейчас это так называемая «зеленая» граница, которую охраняет главным образом природный ландшафт – болота, реки и так далее. Планы построить на этой границе ограждение существовали довольно давно, но в связи с тем, что Госконтроль нашел ряд недочетов в том, как в свое время проходило обустройство границы с Российской Федерацией, эти процессы замедлились. Поэтому нам в кабинете министров необходимо принимать решение, чтобы ускорить подготовку и затем само строительство», – рассказала Голубева.
Ранее латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии.
Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. … Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить», – приводит госагентство БелТА слова Лукашенко с совещания по вопросам ситуации на границе.
«Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», – добавил Лукашенко.
Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Стало известно об увольнении Тимановской из белорусского центра олимпийской подготовки
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщил оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности.
«Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в министерство внутренних дел. А если Кристина не явится в МВД до 12.00 5 августа, то ее уволят и из МВД», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.
Массовая драка мигрантов произошла в Подмосковье
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Массовая драка с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, произошла в подмосковном Одинцове, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе улицы Северной. Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку, некоторые из них были с палками и ножами. Позже они начали громить строительные лавки возле ЖК «Одинбург», – сказал источник ТАСС.
Информация о пострадавших не поступала. Сведения о задержанных устанавливаются.
Накануне первый замглавы МВД России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств сообщил, что иностранцы в России в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти, во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.
В конце июля полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы.
Белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ по «делу Тимановской»
В связи с «делом Тимановской» тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитации, сообщил Международный олимпийский комитет.
МОК заявил, что принял решение «в интересах благополучия белорусских спортсменов», остающихся в Японии, «и в качестве временной меры». Шимак и Моисевич «покинули Олимпийскую деревню», передает ТАСС.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
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Минобороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации
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Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада».
Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение».
Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября.
Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.
В Литве решили давать по 300 евро нелегальным мигрантам за возвращение на родину
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Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Белоруссию и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату в размере 300 евро перед отъездом на родину, сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.
«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», – приводит ТАСС слова директора департамента.
По ее словам, такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды. «Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет», – добавила она.
Между тем, суммы, которые предлагает Литва за возвращение домой, гораздно меньше тех, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в 10 тыс. евро и дороже.
Ранее Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
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Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов, произошла в подмосковных Мытищах, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Драка со стрельбой произошла на улице Пограничной. В ней принимали участие порядка 40 иностранных граждан, преимущественно граждане из стран Средней Азии. По предварительным данным, есть пострадавшие, данная информация проверяется», – сказал источник ТАСС.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. «В полицию поступило сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, но там никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка. По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – сказали в пресс-службе.
В главке добавили, что участники и свидетели конфликта устанавливаются.
Ранее в пятницу сообщалось, что массовая с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, произошла в подмосковном Одинцове, ее участники также громили строительные лавки возле ЖК «Одинбург».
Накануне первый замглавы МВД России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств сообщил, что иностранцы в России в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти, во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.
Самолет с Тимановской на борту приземлился в Польше
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В аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве приземлился самолет, на борту которого находится белорусская спортсменка Кристина Тимановская.
Рейс LO226/OS8505 прибыл из Вены в Варшаву около 20.11 (21.11 мск), передает РИА «Новости».
Тимановскую в зоне прилета ожидают журналисты, а также представители белорусской диаспоры.
Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.
Власти США собрались ввести новые санкции против Белоруссии
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Американские власти в понедельник, 9 августа, могут объявить о новом пакете санкций в отношение Белоруссии, сообщили источники телеканала CNN в Конгрессе США.
По имеющимся у телеканала сведениям, новые ограничительные меры против Белоруссии будут обнародованы в понедельник, 9 августа, ровно через год после проведения президентских выборов в республике. Решение американских властей последует за приездом в США экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает ТАСС.
Напомним, в прошлую среду в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После встречи с Байденом Тихановская выступила за введение «самых сильных» санкций США против властей Белоруссии. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии призналась, что каких-либо обещаний от Байдена в Вашингтоне не получила.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Названа причина смерти мигранта из Ирака на литовской границе
Гражданин Ирака, которого нашли избитым на литовской границе, погиб от геморрагического шока после побоев «предметами продолговатой формы», сообщил главный государственный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.
Он принял участие в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Также были проведены биологическо-генетические исследования, передает БелТА со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Жертве нанесли не менее 30 ударов. Мужчина погиб от геморрагического шока, вызванный обильной кровопотерей. На руках и ногах погибшего обширные кровоподтеки. Овсиюк указал, что все повреждения «причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы». В частности, «к ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок». Овсиюк отметил, что «повреждения нанесены с большой силой», большинство из них пришлось на конечности, но «имеют обширный вид». По его словам, «это и стало причиной смерти».
Напомним, общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака. Кроме того, на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. МВД Латвии назвало мигрантов, прибывающих через Белоруссию, ненастоящими беженцами.
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Польша заявила о вероятном интересе спецслужб к Тимановской
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Белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской могут интересоваться спецслужбы нескольких государств: польские власти продолжат опекать спортсменку с точки зрения безопасности, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Мы понимаем, что не только белорусские спецслужбы, а также спецслужбы других стран могут интересоваться госпожой Тимановской, так, как интересуются другими людьми, которые по разным политическим поводам вынуждены были оставить Белоруссию. У нас в Польше их тысячи», – заявил Пшидач в эфире телеканала TVN, передает РИА «Новости».
По его словам, из соображений безопасности было решено выбрать сложный перелет Тимановской из Токио в Варшаву с пересадкой в Вене, хотя был и прямой рейс Токио – Варшава. Дипломат отметил, что решение о таком перелете было результатом анализа разного рода рисков и вызовов, связанных с этим путешествием.
«Желая минимизировать все возможные риски, мы вместе с госпожой Тимановской приняли решение о путешествии в Вену. Мы рады, что в итоге это оказалось хорошим решением, полет прошел без всяких сложностей, госпожа Тимановская безопасно приземлилась в Варшаве, и это лучшая новость», – добавил он.
Пшидач добавил, что польские власти продолжат опекать Тимановскую с точки зрения безопасности, но не раскрыл подробностей. «Естественно, сложно было бы говорить публично, какая это будет опека в деталях. Могу только заверить, что госпожа Тимановская находится и будет в безопасном месте, свободном от всякого рода угроз», – сказал он.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
-
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