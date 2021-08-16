Украинские артиллеристы провели тренировки в зоне боевых действий в Донбассе

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тренировки в районе проведения силовой операции Киева в Донбассе, сообщила пресс-служба операции Объединенных сил Украины.

«Подразделения артиллерии отдельной горно-штурмовой бригады провели тренировку по управлению огнем, выполнили нормативы по развертыванию огневой позиции, приведению системы в боевую готовность, наведению на цель, возвращению системы в походное положение и уходу с огневой позиции», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Обучение артиллеристов, подчеркнули в пресс-службе силовой операции, «проходит в определенных местах отвода тяжелой техники и вооружения». «Все задачи выполнены вовремя и в полном объеме», – добавили там.

Подобные тренировки артиллерийских подразделений проходят систематически с целью поддержания постоянной готовности к выполнению боевых задач в зоне конфликта.

В пресс-службе Объединенных сил также заверили, что артиллерийские бригады «имеют все необходимое для уничтожения врага, вооружение постоянно обслуживается и находится в готовности к применению».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил военные учения в Николаевской области, ему продемонстрировали использование украинского и зарубежного вооружения.