Зеленскому на военных учениях показали украинское и зарубежное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные учения в Николаевской области, ему продемонстрировали использование украинского и зарубежного вооружения, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования объединенных сил и других органов военного управления вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений», – говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Сообщается, что учения проходят в центре подготовки подразделений «Широкий лан». В ходе тренировок Зеленскому продемонстрировали, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта. В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация, в частности турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

«Также Владимир Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных. Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов Javelin, «Стугна», «Корсар» по бронированным объектам противника», – сообщает пресс-служба

Также на сайте сообщается, что Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил ВС Украины и всех видов и родов войск. Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны Змеиного.

Согласно сообщению, украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров.

Ранее в акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных противоминных учений «Дайв – 2021», которые проводятся с участием Военно-морских сил Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.