В Москве заявили о наличии у России плана «Б» по Афганистану

Сейчас Россия работает в Афганистане по плану «А», но у Москвы всегда есть и план «Б», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«У нас план «Б» всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану «А», если брать вашу терминологию», – передает его заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» РИА «Новости».

По словам Кабулова, Россия не опасается, что Афганистан под властью движения «Талибан» (запрещено в РФ), станет реинкарнацией ИГИЛ* (запрещено в РФ).

«Нет, вот этого опасения у меня нет, поскольку я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, от всего НАТО вместе взятого, включая бежавшее афганское правительство, которое не боролось с ИГИЛ, а кое-где потворствовало ИГИЛ, а вот талибы как раз с ними воевали. Воевали беспощадно. Мне неоднократно представители высшего руководства талибов говорили, что с игиловцами у них разговор один – пленных брать не будут», – пояснил дипломат.

Кабулов также прокомментировал побег афганского правительства из Кабула: «Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось – это будет основой бюджета. Во-вторых, да, международное сообщество говорит о том, что если талибы не будут соблюдать элементарные нормы в отношении прав человека, тогда внешняя помощь сократится», – сказал он, добавив, что сейчас есть неопределенность.

«Поэтому подождем, пусть новая власть покажет себя не на словах, а на деле. Дальше будет видно», – сказал представитель ведомства.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании »Исламского Эмирата Афганистан».