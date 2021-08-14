Названа дата принятия в состав флота России новейшего корабля противоминной обороны В Японии назвали российский танк Т-90М монстром 14 августа 2021, 21:49 Текст: Евгения Шестак

Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М «Прорыв», описав его как «настоящего монстра». По мнению автора статьи, танк вызывает горячий интерес во всем мире. В комментариях пользователи порассуждали о превосходстве Т-90М над другими боевыми машинами, передает РИА «Новости». «Да, это действительно монстр», – отметил один из читателей. «Это вполне эффективная и опасная машина. Она стала итогом целой цепи модернизаций <...>. Нам в Японии, морской островной державе, нечего и думать о таких танках», – добавили в комментариях. «Большое преимущество Т-90М – это наличие у него системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами. <...> Насколько я знаю, у западных танков пока такой системы нет», – отметил пользователь. «Русские – довольно рациональный народ. Берут одну какую-то базовую хорошо зарекомендовавшую себя модель или образец вооружений и доводят до совершенства, последовательно модернизируя его», – заявил читатель. «Проводимая русскими глубокая модернизация своего танкового парка вполне оправданна. Сколько бы мы ни уповали на дроны, для окончательного прорыва последних оборонительных рубежей противника и его уничтожения без ударной силы танков не обойтись», – напомнили в комментариях. Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников». Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене 12 августа 2021, 13:40

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

ФСБ задержала в Москве гендиректора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют просить суд об его аресте на два месяца», – сообщил источник ТАСС. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела. «Александр Куранов является одним из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах», – сообщил источник. Согласно данным из открытых источников, Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» ХК «Ленинец». Ранее ФСБ задержала замдиректора оборонного завода в Челябинске. В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику 13 августа 2021, 08:34 Текст: Наталья Ануфриева

Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин. Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости». «Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он. Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии. «Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин. Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией. Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине показали видео с частью «уничтожителя» Крымского моста 14 августа 2021, 13:05

Фото: twitter.com/DEFENSEEXPRESS

Текст: Наталья Ануфриева

Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост. На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины. Новітня українська "загоризонтна" РЛС для наведення на надводні цілі від "УкрІннМаш" та "Квант-Радіолокація" pic.twitter.com/d4XIHvFhSd — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021 Нова РЛС "Мінерал-У" завершує перевірчі тести pic.twitter.com/RCYtAfMasG — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021 РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт «Квант-Радиолокация», проходит технические испытания, передает РИА «Новости». Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост. Так, например, утверждалось, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы». На Украине назвали условие уничтожения страны 14 августа 2021, 09:48

Фото: Nazar Furyk/ZUMA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Отказ от нейтрального ядерного статуса является условием прекращения существования Украины, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко. Бондаренко заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина возникла «только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса», и «как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса – нашей страны не будет», это и есть гарантия существования Украины, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что в данный момент Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО. Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали». Ранее на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. Кроме того, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом». Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу прибыл на полигон в Китае 13 августа 2021, 07:22

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон Цинтунся, где проводится активная часть совместных учений двух стран «Сибу/Взаимодействие–2021». В ходе активной части маневров военнослужащие России и Китая организуют ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, проведут наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления. Также будет отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». По данным российского военного ведомства, общая численность сил, принимающих участие в совместных маневрах, составляет более 10 тыс. человек. В манёврах задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления. Учения проводятся в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами России и КНР. Задачи маневров – демонстрация решимости и способности развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооружёнными силами двух стран. Руководство маневрами осуществляется совместно командованием воинских контингентов двух стран, для чего сформирован соответствующий орган руководства. На этапе подготовки проведено комплексное планирование, отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности. Совместной группировкой войск командует замкомандующего Западным объединенным командованием НОАК Люй Сяо. Российскую сторону в штабе руководства представляет заместитель командующего войсками ВВО Михаил Носулев. Напомним, в четверг Шойгу прилетел в Китай для наблюдения за российско-китайскими учениями. Экс-разведчик «раскрыл» намерение России «посеять раздор» в Соединенных Штатах 14 августа 2021, 13:22

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Текст: Наталья Ануфриева

Россия представляет угрозу для США, так как якобы пытается «посеять раздор» в конгрессе и дестабилизировать ситуацию в стране, заявил экс-глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина. Эванина заявил, что Россия и Китай якобы объединили усилия, только Москва занимается этим на федеральном уровне и внутри конгресса, а Пекин – на уровне штатов, передает RT. В частности, заявил бывший глава контрразведки, Москва ведет «нелегальную деятельность в киберпространстве», а также организует масштабные кампании «злонамеренного влияния» в соцсетях. Он также убежден в намерении двух стран управлять «уязвимой цепочкой поставок США», потому предлагает создать в разведывательных органах специальное подразделение для выработки способов защиты. Ранее в США призвали вернуть НАТО к истокам для «устрашения» России. Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский 13 августа 2021, 11:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В прибыл в Жуковский и в конце августа будет впервые продемонстрирован гостям форума «Армия-2021», сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации «Ростех»). «Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК госкорпорации «Ростех») на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», – передает ТАСС сообщение ОАК. Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что России срочно нужны военно-транспортные самолеты. На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий» 12 августа 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран. «Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости». На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр. Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается. Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года. В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным. Россия покажет Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э» на выставке в Турции 12 августа 2021, 19:00 Текст: Вера Басилая

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит новинки российской военной продукции: истребитель пятого поколения Су-57Э и беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э» на выставке вооружений IDEF в турецком Стамбуле, сообщил гендиректор компании Александр Михеев. «Рособоронэкспорт» презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции. Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства «Тайфун-К», разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э», катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО», – привели в пресс-службе компании слова Михеева, передает ТАСС. Как отметили в «Рособоронэкспорте», на выставке компания представит информацию о более чем 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Кроме того, в рамках единой российской экспозиции в IDEF 2021 также примут участие концерн ВКО «Алмаз – Антей» и группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»). «В рамках деловой программы IDEF 2021 «Рособоронэкспорт» проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них «Рособоронэкспорт» планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества», – добавили в компании. Ранее сообщалось, что Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57. «Алмаз-Антей» решил показать в Стамбуле РЛС наблюдения за космосом «Сула» 13 августа 2021, 10:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационная станция (РЛС) «Сула», предназначенная для наблюдения за космическими объектами, а также зенитная ракетная система С-400, зенитный ракетный комплекс «Викинг» и другие комплексы ПВО будут представлены Концерном ВКО «Алмаз-Антей» на Международной оборонной выставке IDEF-2021, которая пройдет в Стамбуле с 17 по 20 августа, сообщили в пресс-службе концерна. «Отдельная демонстрационная зона на стенде концерна будет посвящена радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. Здесь гости и участники IDEF-2021 смогут ознакомиться с информацией о радиолокационной станции «Сула», предназначенной для наблюдения за космическими объектами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2Э» и линейки «Тор», а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет. Кроме того, будет представлена модель доплеровского метеорологического радиолокатора «ДМРЛ-3», радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов ROSC-1, модернизированного радиолокатора «Аврора-2», а также трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2». «С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке направлено, прежде всего, на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции», – заявил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, слова которого приводит пресс-служба. Замглавы концерна подчеркнул, что «Алмаз-Антей» обеспечивает полный жизненный цикл выпускаемых изделий, включая возможности выгодной модернизации ранее поставленной техники, и неизменно демонстрирует высочайшие производственно-технологические компетенции, экономическую стабильность, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Ранее сообщалось, что Россия покажет на выставке в Турции Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э». Шойгу прилетел в Китай для наблюдения за российско-китайскими учениями 12 августа 2021, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом для наблюдения за российско-китайскими учениями «Сибу/Взаимодействие – 2021». Глава российского ведомства встретится с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, темой переговоров станут «вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Учения проводятся на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая с 9 по 13 августа. В ходе них задействуют порядка 13 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и техники. Командование будет проводиться совместно руководством воинских контингентов двух стран. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек. Учения проведут на территории КНР, в них задействуют «боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику». В Кабул направили британский и канадский спецназ 13 августа 2021, 13:55 Текст: Наталья Ануфриева

Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. Официальный Лондон призвал своих граждан при первой возможности покинуть Афганистан, в котором «из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью», передает Deutsche Welle. На территории страны в данный момент находятся порядка 4 тыс. британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции. Между тем в Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения. В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН «не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой». Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты. Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что такой запрос поступил, но предметные переговоры пока не ведутся. Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. Посол России в Лондоне назвал «северные конвои» примером братства по оружию 12 августа 2021, 18:33 Текст: Вера Басилая

«Северные конвои» являются истинным примером братства по оружию России и Великобритании, их мужество достойно восхищения и уважения, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин на мероприятии по случаю 80-летней годовщины первого отправления «северных конвоев» из Ливерпуля в Архангельск. «Сегодня мы чтим не только общую историю и совместные достижения наших стран во Второй мировой войне, но и истинное братство по оружию наших народов, прекрасным примером которого стали «северные конвои». Стойкость, храбрость и решительность моряков союзников позволили им противостоять атакам вражеских сил под «ледяным дыханием» Арктики, чтобы доставить жизненно важные грузы в Советский Союз для борьбы с нацистской Германией на Восточном фронте», – цитирует РИА «Новости» Келина. Посол отметил, что операции «северных конвоев» сталкивались с многочисленными угрозами со стороны противника в воздухе, на воде и под водой, проходя по маршрутам, близким к немецким базам в Норвегии, зимой ситуацию усугубляли сильный холод, кромешная тьма и густые туманы, а также сильные течения. «Многие думали, что кораблям не удастся пройти, но профессионализм, смелость и мужество моряков сделали это возможным, несмотря ни на что. Вы, дорогие ветераны, выиграли борьбу со стихией и врагом, чтобы доставить столь необходимую помощь. Мы искренне восхищаемся, уважаем и благодарим вас за это», – подчеркнул он, выступая перед ветеранами «северных конвоев» в Ливерпуле. По его словам, еще одно памятное мероприятие состоится 30 августа в Архангельске, где Северный (Арктический) федеральный университет организует международную конференцию, посвященную 80-летию «северных конвоев». Келин также напомнил, что Россия вручает ветеранам арктических конвоев государственную награду – медаль Ушакова. «С 2014 года почти 3,5 тыс. медалей нашли своих героев, и мы полны решимости продолжить эту инициативу, как только пандемия уйдет в прошлое», - отметил он. Всего из Великобритании в Советский Союз отправились 40 конвоев, в которых было около 800 кораблей. Более 100 кораблей были потоплены в результате атак вражеских подводных лодок и авиации, погибли почти 3 тысячи британских военнослужащих. Во время Второй мировой войны «северные конвои», состоявшие главным образом из военнослужащих Великобритании – союзника СССР в этой войне, доставляли по арктическим водам продовольствие и военную технику в северные порты Советского Союза. «Северные конвои» доставили в СССР около четырех млн единиц грузов (примерно четверть всей помощи западных союзников). Среди доставленного было более семи тыс. самолетов, более пяти тыс. танков, около пяти тыс. противотанковых орудий, двух тыс. телефонов и более четырех тыс. радиостанций, а также снаряды, топливо, продовольствие, медикаменты, телефонные кабели, обмундирование, металлы и другое сырье. Шойгу поздравил летчиков с днем ВВС 12 августа 2021, 09:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил Военно-воздушные силы с профессиональным праздником. Военно-воздушные силы отмечают в четверг 109-ю годовщину. Днем образования военной авиации России считается 12 августа 1912 года, когда вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба. «За годы своего существования Военно-воздушные силы внесли неоценимый вклад в дело укрепления обороны нашего Отечества. Показывая высочайшее мастерство и любовь к родине, защищали ее от посягательств врагов», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Как отметил глава ведомства, сейчас военнослужащие ВВС продолжают славные традиции первых русских авиаторов, летчиков, проявивших героизм в период Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и прославленных авиаконструкторов. «Сегодня наши пилоты выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, решают другие важнейшие государственные задачи. Поздравляю всех с Днем Военно-воздушных сил!» – сказал министр. Он также пожелал здоровья, жизненных сил и чистого неба над головой ветеранам, а личному составу ВВС – оптимизма и веры в свое дело, благополучия и новых успехов в службе. Ранее командующий ВВС Сергей Дронов анонсировал учения с участием 450 самолетов и вертолетов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа дата принятия в состав флота России новейшего корабля противоминной обороны 14 августа 2021, 14:57 Текст: Вера Басилая

Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» войдут 20 августа в состав ВМФ, сообщили в Минобороны. «20 августа 2021 года – торжественные церемонии приема в состав ВМФ морского судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» и корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов», – передает ТАСС сообщение ведомства. По информации ведомства, торжественное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода «Северная верфь». Первый серийный (второй по счету) корабль ПМО проекта 12700 «Георгий Курбатов» был заложен в 2015 году, спустили на воду в сентябре 2020 года. Корабль войдет в состав 68-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота. Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.