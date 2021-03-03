В США российский танк Т-90М назвали «монстром»

Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем

Евросоюз и США введением санкций против России пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

«Одна из частей всей этой кампании – отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», – сказала дипломат, передает ТАСС.

Так, по ее словам, в ЕС эти проблемы проявились в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса. «Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы», – добавила Захарова.

Она также выразила мнение, что за партнерством ЕС и США не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии. «Вот это такой квазисоюз с ЕС, такое квазипартнерство, за которым, кроме такой оголтелой, как у нас любят говорить, русофобии, ничего не стоит. А ничего не стоит, потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют», – сказала она, отметив, что обе стороны при этом нарушают свои международные обязательства.

По словам Захаровой, США стремятся создать некий образ борца за справедливость в сфере химического разоружения. «Как дополнительный элемент вклада в его (образ) многосторонность, за которую они теперь ратуют, укрепление рядов североатлантических, усиление связки с Евросоюзом. Ведь именно это они сейчас декларировали, в том числе на полях некой гибридной Мюнхенской конференции (по безопасности), которая прошла, но прошла в таком ущербном варианте. Это они декларируют, когда сейчас собирают НАТО в различных форматах, говоря о своей новой стратегии и возвращении к союзу с ЕС», – добавила дипломат.

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.

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