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В США российский танк Т-90М назвали «монстром»
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Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель.
«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», – отметил обозреватель The National Interest. Саму военную машину автор публикации назвал «танковым монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее», сообщает «Царьград».
При этом российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, напомнил автор. По словам Эпископоса, модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата», передает РИА «Новости».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
Ранее журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник.
Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву
США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
«Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова.
При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он.
«Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране.
Шойгу предложили возобновить выпуск «Русланов» в России
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Министр обороны Сергей Шойгу заслушал предложения по возобновлению производства в России украинского самолета Ан-124 «Руслан», сообщили в пресс-службе военного ведомства. Эти предложения министру представили на совещании в Ульяновске на предприятии «Авиастар-СП».
Шойгу отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. Он выразил надежду, что стране удастся получить необходимое количество исправных самолетов.
Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире серийный грузовой самолет. Его разработали в украинском конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе всего было выпущено 36 Ан-124, передает «Интерфакс».
В России эти самолеты не выпускают с 2003 года, но действующие машины продолжают ремонтировать и поддерживать их летную годность. Военные не раз предлагали возобновить производство «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в этом нет острой необходимости, поскольку ремонт существующего парка продлит ресурс Ан-124 до конца 2040-х.
Напомним, в октябре Шойгу заявил о важности модернизации самолета Ан-124.
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией
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США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией... Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация.
«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Беспилотный истребитель Loyal Wingman совершил первый полет
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Первый беспилотный истребитель Loyal Wingman, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет, совершил первый полет.
«Команда Boeing Australia и Королевские ВВС Австралии выполнили первый полет Loyal Wingman. Самолет … предназначен для защиты других пилотируемых самолетов», сообщает портал Aerocontact.
Там же отмечается, что Loyal Wingman – первый военный самолет, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет. Второй самолет Loyal Wingman в настоящее время находится в стадии разработки, совместные полеты запланированы на конец 2021 года.
Рассказывая об этом беспилотнике в конце прошлого года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Loyal Wingman – «Верный ведомый» – будет просто лететь ведомым за пилотируемым истребителем и вести бой совместно с ним. Это тоже требует искусственного интеллекта, и неизвестно, чем ограничатся австралийцы в итоге. И во что превратится эта машина, когда попадет в ВВС США.
Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman показали на предприятии корпорации Boeing Australia 5 мая 2020 года. Проект финансируется корпорацией Boeing и правительством Австралии. При этом разработка была бы невозможной без участия американской стороны: в его основе лежат концепции, проработанные специалистами Phantom Works – специальной научно-исследовательской группы Boeing, работающей в перспективных направлениях, пишет «Военное обозрение».
Loyal Wingman – довольно крупный аппарат. Его длина составляет 11 метров, а ширина – 11,7 метра. Он имеет один реактивный двигатель. Главной конструктивной особенностью БПЛА можно назвать модульный принцип: в зависимости от характера задания аппарат сможет брать различную нагрузку. Прежде всего, вероятно, речь идет о различных сенсорах, позволяющих обнаруживать и идентифицировать неприятеля. В будущем аппарат может получить свое собственное вооружение. Loyal Wingman сможет сопровождать пилотируемые истребители на протяжении всего полета, вне зависимости от характера боевого задания. Среди заявленных целей – разведка, ударные задачи, постановка помех и так далее.
США внесли в список санкций по Навальному три немецких и одну швейцарскую компании
Вашингтон ввел санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным против 27-го Научного центра Минобороны России и против девяти компаний, в том числе против трех немецких и одной швейцарской.
Санкции ввело министерство торговли США, среди российских компаний значатся «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract («Фармконтракт»), Rau Farm («Рау фарм»), «Регионснаб», передает ТАСС.
Также ограничения введены против германских компаний ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарской ChimConnect AG.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
Вашингтон ввел запрет на оборонный экспорт в Россию
Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.
«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», – передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Вместе с тем глава Госдепа сообщил, что Вашингтон выведет космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, введенных в связи с арестом блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Напомним, во вторник министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Всего Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Байден в поздравлении Горбачева отметил важность продления ДСНВ
Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с 90-летием выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества России и США в продолжении дела, начатого Горбачевым.
«Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела», – следует из поздравления Байдена, размещенной в аккаунте главы пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко на Facebook.
Также Байден отметил, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Сам Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Названы сроки передачи АПЛ «Казань» флоту
Головную атомную подлодку (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце весны или начале лета, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Передача «Казани» флоту ожидается в мае–июне этого года», – сказал собеседник ТАСС.
Планируется, что АПЛ до сдачи флоту совершит еще один контрольный выход в море, после этого будет проведена ревизия узлов и механизмов. После этого пройдет церемония поднятия на лодке Андреевского флага.
Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что «Казань» будет готова к передаче Военно-морскому флоту России с 26 февраля.
Напомним, 12 января атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний.
Эксперт объяснил ключевой смысл новых санкций США против России
Санкции США против России направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада», считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
«При администрации Байдена США и ЕС консолидируются на антироссийской основе. Санкции – это способ проявить идеологическую позицию и синхронность действий с ЕС, что крайне важно для США, для наглядной демонстрации возрождения коллективного Запада, который резко ослаб в период президентства Дональда Трампа, когда США и Евросоюз действовали несинхронно», – рассказал он ТАСС.
Суслов добавил, что администрация Байдена стремится противопоставить свою идеологию странам, с которыми имеет политические расхождения, воссоздавая блоковый подход. Он отметил, что именно в этом Вашингтон видит возможность усилить свои позиции на международной арене: «нужно сплотить демократических союзников США, восстановить коллективный Запад, противопоставленный «миру авторитаризма».
По мнению эксперта, именно усиление роли идеологии во внешней политике станет одной из главных позиций во внешней политики новой администрации. При этом, отметил Суслов, «для самих США введение санкций относительно безболезненно, потому что они в краткосрочной и среднесрочной перспективе от них ничего не теряют», а даже приобретают поддержку ЕС.
«Политическая атмосфера будет становиться еще более конфронтационной. Неизбежно, что США будут вводить новые санкции против РФ, в первую очередь по вопросам внутренней политики Москвы, в открытую будут говорить о поддержке российской оппозиции», – считает эксперт.
Однако, по мнению Суслова, Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество в областях, которые представляют взаимный интерес, например, «диалог по стратегической стабильности, борьба с пандемий, взаимодействие по вопросам изменения климата».
Ранее стало известно о том, что США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Захарова ответила на обвинения США в производстве химического оружия
США, вводя санкции против Москвы, выставляют себя борцами с химоружием, однако сами его до сих пор не уничтожили, в отличие от России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на ее якобы неправомочные действия», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Представитель МИД подчеркнула, что «есть главное доказательство абсурдности происходящего, в данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием при том, что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химическое оружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили, и этим химическим оружием продолжают обладать, так как его не уничтожили».
Ранее Захарова назвала новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от своих проблем.
Напомним, Евросоюз (ЕС) ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
Москва оценила новые санкции США против России
Соединенные Штаты пытаются культивировать образ врага в лице России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы.
«Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для «наказания Москвы». Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
По ее словам, подобные действия лишены логики и смысла, они лишь «выхолащивают» двусторонние отношения, доведенные американской стороной до «замерзания».
Захарова добавила, что предложенный для санкций повод – «отравление» блогера Алексея Навального «боевыми химикатами» – абсурден, под этим предлогом США пытаются вмешаться во внутрироссийские дела. «Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», – указала дипломат.
Москва допускает, что администрация США не отдают себе отчета в том, что «времена давно изменились», и диктовать в современных геополитических ситуациях контрпродуктивно.
«Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет», – добавила Захарова.
По ее мнению, американской стороне «сложно понять иллюзорность на собственную исключительность» и смириться с этим обстоятельством.
«Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, проваляться и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем», – подчеркнула она.
Захарова также назвала Вашингтон «серийным нарушителем международных договоров и соглашений» в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, что лишает США «морального права «читать нотации» другим».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
США ввели санкции против ряда российских силовиков и сотрудников администрации президента
Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального несколько россиян. В том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, передает ТАСС.
Также санкции США введены против трех российских научно-исследовательских организаций, передает РИА «Новости». Речь идет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-й центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны России.
В вторник США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России
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Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем
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Евросоюз и США введением санкций против России пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».
«Одна из частей всей этой кампании – отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», – сказала дипломат, передает ТАСС.
Так, по ее словам, в ЕС эти проблемы проявились в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса. «Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы», – добавила Захарова.
Она также выразила мнение, что за партнерством ЕС и США не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии. «Вот это такой квазисоюз с ЕС, такое квазипартнерство, за которым, кроме такой оголтелой, как у нас любят говорить, русофобии, ничего не стоит. А ничего не стоит, потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют», – сказала она, отметив, что обе стороны при этом нарушают свои международные обязательства.
По словам Захаровой, США стремятся создать некий образ борца за справедливость в сфере химического разоружения. «Как дополнительный элемент вклада в его (образ) многосторонность, за которую они теперь ратуют, укрепление рядов североатлантических, усиление связки с Евросоюзом. Ведь именно это они сейчас декларировали, в том числе на полях некой гибридной Мюнхенской конференции (по безопасности), которая прошла, но прошла в таком ущербном варианте. Это они декларируют, когда сейчас собирают НАТО в различных форматах, говоря о своей новой стратегии и возвращении к союзу с ЕС», – добавила дипломат.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
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