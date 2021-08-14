За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22144 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22144 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2317, Санкт-Петербурге – 1823, Московской области – 1307.

Всего в стране выявили 6 579 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 867 890 человек, из них 19 550 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 819 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 169 683 человека.

Накануне, 13 августа, в России выявили 22 277 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 345.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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