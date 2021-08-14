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14 августа, суббота | Последнее обновление — 12:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса
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За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22144 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22144 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2317, Санкт-Петербурге – 1823, Московской области – 1307.
Всего в стране выявили 6 579 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 867 890 человек, из них 19 550 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 819 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 169 683 человека.
Накануне, 13 августа, в России выявили 22 277 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 345.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V»
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Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
«По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», – цитирует Симао ТАСС.
«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – добавила она.
COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.
Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцину американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.
От России кандидатами в программу являются «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».
В настоящий момент российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин
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Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
Влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.
«Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», – передает РИА «Новости» текст исследования.
Ученые также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V». Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.
Ранее в РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID.
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Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса
В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов.
К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей.
В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50.
По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек.
В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты.
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов).
По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени.
Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.
«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску.
Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19
Министерство внутренней безопасности США утверждает, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.
Оценивая угрозы в террористической сфере для США, МВБ заявило, что страны, которые являются «противниками» Вашингтона, «активизировали попытки посеять разногласия». В частности, как утверждает американское ведомство, «связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Кроме того, по версии министерства, в ряде случаев они «усиливали призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения». Доказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.
Напомним, что США и Европа и раньше утверждали, что российская сторона якобы занимается распространением «дезинформации» о COVID-19. При этом Запад сам уже долгое время активно ведет кампанию против российской вакцины «Спутник V».
В Швейцарии после прививок Pfizer и Moderna умерли 133 человека
После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства, к 10 августа известно о 5304 случаях побочных эффектов, появившихся, скорее всего, после применения вакцин, из них 1934 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 3279 – вакцины Moderna. В 91 случае использованная вакцина не была указана. Сообщается, что из всех побочных эффектов 1838 были квалифицированы как серьезные, передает РИА «Новости».
«В 133 серьезных случаях люди умерли через разные временные интервалы после вакцинации. Несмотря на хронологическую корреляцию, ни в одном из случаев нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти», – говорится в сообщении.
Ведомство также получило сообщения о 96 случаях миокардита и перикардита после вакцинации. При этом швейцарский надзорный орган считает, что причинно-следственная связь между вакцинацией и миокардитом или перикардитом «как минимум возможна».
В июле мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса. Хронических заболеваний он не имел.
Слуцкий о покупке Киевом почти просроченных вакцин: Больно и горько за украинцев
Желание украинского руководства купить вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности – это последствия событий 2014 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Что сказать: больно и горько за Украину. «Революция достоинства» 2014 года продолжает приносить ей свои «плоды». На этот раз – в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же», – цитирует Слуцкого РИА «Новости».
Депутат отметил, что это может привести к неоднозначным последствиям для здоровья граждан Украины.
«Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле – вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм – люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие», – заключил он.
Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска ранее заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.
В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников
С 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
При этом работодатели «по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ». Однако «отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)».
Вместе с тем в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.
«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек – минимальное количество с начала апреля (...) Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», – сообщил мэр.
Он отметил, что за последние дни столичные власти провели уже несколько этапов смягчения ограничений, в целом Москва «вернулась к обычному ритму жизни».
«Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – указал Собянин.
Он добавил, что «очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», но «нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад».
«Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это самый надежный путь к победе над пандемией», – заключил мэр российской столицы.
Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. До этого мэр заявил, что российская столица прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в Москве идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.
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РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник» в качестве бустерного укола
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации.
«Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Однокомпонентная «Спутник Лайт», отметили в РФПИ, была специально разработана как самостоятельная вакцина и для бустирования.
«Спутник V» первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование («вакцинный коктейль»), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды)», – передает сообщение РФПИ РИА «Новости». По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составила 83,1%.
При этом РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин. На сегодняшний день многие производители следуют примеру «Спутника V», исследуя возможности комбинирования разных вакцин. Также в ряде стран проводятся исследования со «Спутником».
Ранее в РФПИ заявили, что опыт использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность препарата.
Врача поликлиники поймали в Москве на незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19
В Москве сотрудник поликлиники занимался незаконным оформлением и выдачей сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил департамент здравоохранения города.
«Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело», – сообщается на сайте департамента.
Сейчас ведомство и руководство поликлиники помогают правоохранителям установить виновных в произошедшем, и причины инцидента.
В департаменте заверили, что метод организации вакцинации в Москве исключает возможность таких ситуаций, также применяется метод «контрольной закупки» и проводится сотрудничество с правоохранительными органами.
Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.
Врач дала совет по восстановлению мышц после COVID
Люди, перенесшие COVID-19, часто теряют существенную часть мышечной массы, но ее можно восстановить без риска для здоровья, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
Павлова отметила, что если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень заметной потерей веса, передает радио Sputnik.
«Зачастую эта потеря происходит за счет мышечной массы. Да, жировая масса тоже теряется, но в первую очередь – мышечная. У меня есть пациент, который за полтора месяца в реанимации потерял 30 килограммов, там была очень тяжелая история. Но есть и люди, которые теряли всего по 3-4 килограмма, тут могут быть совершенно разные изменения», – пояснила она.
Приступать к восстановлению мышечной массы после выздоровления нужно аккуратно, без чрезмерных нагрузок на сердечно-сосудистую систему.
«Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история – это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы», – посоветовала Павлова.
Также она рекомендовала в ходе занятий внимательно следить за пульсом и увеличивать нагрузку только если ритм сердцебиения в норме.
«Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно четко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки», – отметила она.
В случаях, когда восстановление мышечной массы происходит очень медленно или вовсе не происходит, помочь сможет врач-реабилитолог.
Ранее в России создали технологию воссоздания снов, она должна помочь при восстановлении после инсультов и коронавируса.
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В Литве непривитым от COVID-19 запретили посещать ТЦ, кафе и рестораны
Правительство Литвы одобрило ограничения для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу, они вступят в силу с 13 сентября, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.
«Правительство Литвы утвердило ряд ограничений для людей без иммунитета к COVID-19... Сертификаты об иммунитете потребуются для доступа в магазины и организации сферы услуг не первой необходимости, а также на мероприятия в помещении», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что людям старше 16 лет, которые не были полностью вакцинированы против COVID-19 или не переболели, будет запрещено посещать торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны, а также общественные мероприятия, проводимые в помещениях.
Чтобы получить доступ к услугам, людям необходим «паспорт возможностей», который выдается привившимся от коронавируса или переболевшим, или его европейский эквивалент. Отрицательный тест ПЦР также будет действителен в качестве пропуска в течение 48 часов. Однако тестируемым придется платить за это самим.
Правила вступят в силу 13 сентября.
На портале отмечается, что правительство рассматривало возможность включить в число ограничений пользование общественным транспортом и медицинскими услугами, не являющимися жизненно важными.
Людям без сертификатов об иммунитете разрешат совершать покупки в продовольственных, ветеринарных магазинах, оптиках и аптеках (менее 1500 квадратных метров и с прямым выходом на улицу). Они также могут посещать художественные и музейные выставки и библиотеки, публичные мероприятия на открытом воздухе вместимостью до 500 человек.
Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi.
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям Сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook.
По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила.
В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики.
В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине.
В НИИ гриппа оценили угрозу «йота-штамма» коронавируса
«Йота-штамм» коронавируса не представляет серьезной угрозы, заявил директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«Штамм коронавирусной инфекции йота в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США – в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом.
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что случаев инфицирования «йота-штаммом» коронавируса в России не выявлено.
За сутки в России выявили 22,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22 277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2529, Санкт-Петербурге – 1810, Московской области – 1223.
Всего в стране выявили 6 557 068 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 848 340 человек, из них 19 368 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 815 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 168 864 человека.
Накануне, 12 августа, в России выявили 21 932 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 345.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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На Украине продлили карантин до 1 октября
Правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране», – цитирует ТАСС премьера.
Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
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