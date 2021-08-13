За сутки в России выявили 22,2 тыс. случаев коронавируса

В РФПИ оценили эффективность применения «Спутника V» за рубежом

Опыт использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность препарата, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«За год применения вакцина «Спутник V» доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира», – передает его слова со ссылкой на пресс-службу РФПИ РИА «Новости».

В ряде стран, где одновременно используются несколько вакцин разных производителей, у «Спутника V» один из лучших показателей безопасности и эффективности.

Эффективность вакцины в России составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составила 83,1%.

В РФПИ добавили, что по информации министерства здравоохранения ОАЭ «Спутника V» в ходе применения в стране составила 97,8%, вакцина также обеспечивает полную (100%) защиту против тяжелых случаев. Побочных явлений не зафиксировано: не было случаев госпитализации, тромбоза вен головного мозга (CVT) или миокардита.

Минздрав Бахрейна, по данным РФПИ, оценил эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации составила 94,3% (через 14 дней после второй дозы); при этом 98,6% случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после второго укола, протекали в легкой форме.

Фонд также привел данные минздрава провинции Буэнос-Айрес, которые свидетельствуют о том, что применение «Спутника V» позволило выработать антитела у 94% вакцинированных одной дозой и у 100% вакцинированных двумя дозами. При этом у 94% лиц, получивших инъекцию «Спутника Лайт» (однокомпонентный препарат, первый компонент «Спутника V»), сформировались антитела.

По данным правительства Венгрии, которые также приводит РФПИ, среди пяти вакцин от коронавируса, применяемых в стране, у «Спутника V» лучшие показатели безопасности и эффективности. Согласно этой информации, количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч вакцинированных у российской вакцины ниже по сравнению с другими вакцинами (95 – «Спутник V», 177 – Moderna, 356 – Sinopharm, 555 – Pfizer, 700 – AstraZeneca).

В Мексике также подтвердили, что «Спутник V» является самой безопасной из всех вакцин, используемых в стране.

В РФПИ добавили, что официальные данные минздрава Сербии и департамента здравоохранения Филиппин также свидетельствуют о безопасности и эффективности «Спутника V».

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

Ранее в Аргентину доставили 500 литров активного вещества для производства российской вакцины «Спутник V».

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