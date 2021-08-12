За сутки в России выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2294, Санкт-Петербурге – 1801, Московской области – 1143.

Всего в стране выявили 6 534 791 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 828 972 человек, из них 20 195 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 808 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 168 049 человек.

Накануне, 11 августа, в России выявили 21 571 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 361.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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