Местные власти подтвердили захват талибами Кандагара Пятилетняя девочка и несколько взрослых погибли в результате стрельбы в Англии 13 августа 2021, 01:54 Текст: Антон Антонов

В результате стрельбы в английском Плимуте несколько человек погибли, сообщает полиция. По информации СМИ, произошел «семейный конфликт». Местный парламентарий Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом. Daily Mail пишет, что одной из жертв стрельбы стала пятилетняя девочка. Издание Guardian сообщало, что причиной инцидента стал «семейный конфликт». Сообщается, что среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать, передает РИА «Новости». Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала, что стрелок «вышиб» дверь в доме и застрелил пятилетнюю девочку и ее мать. После этого, по ее словам, он скрылся с места преступления и во время бегства ранил или убил двух местных жителей, выгуливавших собак. Полиция сообщает, что вечером 12 августа «поступил вызов в связи с серьезным происшествием с использованием огнестрельного оружия». На вызов прибыли полиция и медики. «Несколько человек на месте происшествия убиты, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь», – приводит ТАСС текст сообщения. Sky News передает со ссылкой на высокопоставленный источник, что преступник не представляет опасности. Сообщается, что он получил огнестрельное ранение и, скорее всего, мертв. При этом пока не ясно, был ли он обезврежен полицией. Позднее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила о «шести жертвах, включая подозреваемого». На месте погибли «два лица женского пола и двое мужского», вероятный стрелок «также скончался на месте происшествия». Еще одна жертва стрельбы умерла в больнице.

Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе МС-09» 12 августа 2021, 16:11 Текст: Елена Мирошниченко

Отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством данного типа космического корабля, сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли. «Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что скорее говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», – рассказал он ТАСС. Источник сообщил, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. «То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», – заключил он. Также он рассказал, что российские космонавты из-за обнаружения отверстия в «Союзе МС-09» прошли проверку на полиграфе, астронавты НАСА отказались. Напомним, 11 декабря 2018 года космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе. Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно. В сентябре Рогозин заявил, что Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако оставит эту информацию в тайне. Позднее в госкорпорации сообщили, что официальное заключение по расследованию причин появления дыры в корабле «Союз МС-09» не готово. В Раде предостерегли власти Украины от игнорирования предупреждений Путина 12 августа 2021, 07:29

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неадекватной реакции на предупреждения президента России Владимира Путина. Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти Украины предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа, передает РИА «Новости». «Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо. «Турецкий поток». Пофиг. «Северный поток – 2». Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», – написал Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook. Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. «А наши в ответ: кому не нравится – валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» – задался вопросом парламентарий. Напомним, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. В США предупредили Европу о расплате за «Северный поток – 2» 12 августа 2021, 05:32

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Антон Никитин

Благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими, предположила обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest. По мнению автора статьи, успешное завершение сделки между Москвой и Берлином по «Северному потоку – 2» чревато серьезными экономическими последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего Евросоюза, передает РИА «Новости». «Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», – считает Джоджа. Публицист утверждает, что для Украины запуск нового газопровода будет означать повышение цен на голубое топливо, и «ситуация будет становиться все опаснее». «Лишение Украины транзитных сборов – это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы», – утверждает автор статьи. Ранее сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Вашингтон не отказался от давления на российский газопровод «Северный поток – 2», начинается второй раунд противодействия проекту со стороны Соединенных Штатов. Накануне Пушков предположил, что назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2» означает намерение Вашингтона помешать ввести газопровод в эксплуатацию, раз проект не удалось сорвать на этапе строительства. Напомним, в понедельник стало известно, что президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником по «Северному потоку – 2». Позже в Госдепе раскрыли задачи Хохштейна на посту старшего советника Госдепа США по энергетической безопасности. Американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг». В МИД России заметили, что ранее уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене 12 августа 2021, 13:40

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

ФСБ задержала в Москве гендиректора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют просить суд об его аресте на два месяца», – сообщил источник ТАСС. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела. «Александр Куранов является одним из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах», – сообщил источник. Согласно данным из открытых источников, Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» ХК «Ленинец». Ранее ФСБ задержала замдиректора оборонного завода в Челябинске. В Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях 12 августа 2021, 08:26 Текст: Евгения Шестак

Международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями, предупредил вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов. Мурадов считает, что участники международного саммита «Крымская платформа» намерены «поставить под вопрос территориальную целостность» России и посягать на российскую территорию и жизни россиян, которые «веками проживают» на полуострове, поэтому следует четко обозначить, какие их могут ждать «болезненные последствия», передает РИА «Новости». В качестве возможных ограничительных мер он назвал запрет на въезд в Россию и арест активов. Кроме того, Мурадов заявил, что до государств-участников саммита необходимо донести, что посягая на Россию они могут попасть в список недружественных стран. В то же время постпред при президенте уточнил, что принятие решений по данным вопросам находится в компетенции федеральных властей. Ранее Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения 12 августа 2021, 10:24

Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края/

РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал, что ему удалось спастись, так как он успел набрать в легкие воздуха и смог выплыть с девятиметровой глубины, а также благодаря своему хладнокровию и оперативности сотрудников Кроноцкого заповедника. Как сообщает правительство региона, Стволкин прилетел на Камчатку 10 августа. В рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на четверг была запланирована вертолетная экскурсия. «Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх», – передает РИА «Новости» слова Стволкина. «По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров», – добавил он. По его словам, спастись удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и выдержке. «Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», – поведал Стволкин. Он отметил, что спасатели сработали очень быстро – и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье. «Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того, как услышали хлопок, сразу же сели в лодки, начали плыть к нам и спасли», – заключил Виктор. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Подсчитаны потери железных дорог Литвы после прекращения транзита белорусских удобрений 12 августа 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Прекращение транзита белорусских калийных удобрений, которые в Клайпедский государственный морской порт доставляет госкомпания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»), приведет к потере компанией 60 млн евро на содержание инфраструктуры железных дорог. Средства на эти нужды придется компенсировать из госбюджета, заявил глава компании Мантас Бартушка. «Расходы, необходимые на содержание инфраструктуры, можно переложить на других клиентов или повысить железнодорожные тарифы на 30%. Чтобы этого не произошло, нужны а субсидия в 60 млн евро», – передает его слова ТАСС. По словам Бартушки, вся цепочка транзита экспорта белорусских удобрений недосчитается 100 млн евро. Напомним, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис Литвы заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска. При этом Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике. Эксперт объяснила, почему Украина не стала «второй Францией» 12 августа 2021, 13:44

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Анастасия Куликова

«На момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы. Но сегодня у страны нет ни одного направления, в котором она достигла бы хоть каких-то высот. Все провалено. Сегодня страна находится в низшей точке своего развития», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. «За 30 лет независимости Украина полностью разрушила свою экономическую, промышленную и технологическую базу. Фактически вместо «второй Франции», которую обещал построить еще Леонид Кравчук, Украина превратилась в аграрную страну, в которой основу ВВП составляют не услуги и промышленность, как это было в 1991 году, а производство сельскохозяйственной продукции», – отметила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, на Украине были утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника. «Сегодня там сохраняется металлургия. Но в этой отрасли преобладает производство низкого передела, в то время как во всех странах Европы и мира используются улучшенные технологии. Можно сказать, что Украина живет на старых, еще советских запасах», – указала собеседница. Более того, на момент приобретения независимости на Украине были хорошо развиты все виды инфраструктуры, указала Шеслер. «Это была компактная республика с хорошо организованным транспортом, хорошей доступностью электросетей и газораспределительных станций. Все это было утеряно за 30 лет», – с сожалением отмечает собеседница. «Проблемы страны сказались и на ее демографии, – продолжила Шеслер. – Если в советское время, не считая Прибалтики, это была самая привлекательная республика, куда люди мечтали переехать жить, то сегодня Украина потеряла почти половину своего населения, которое проживало в ней до начала 90-х. Например, в 1993 году население Украины составляло 52 млн человек, а сегодня, по многим косвенным показателям – менее 30 млн человек. Это приговор независимости Украины». «Кроме того, на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, – напомнила эксперт. – А сегодня это самая бедная страна в Европе. Ее ВВП и доходы на душу населения сопоставимы с аналогичными параметрами целого ряда стран Африки». Отметим, что внешний государственный долг Украины на 30 июня 2021 года составлял 54,34 млрд долларов США, передает РИА Новости. Указывается, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов. «Получается, что сейчас у Украины нет ни одного направления, в котором она достигла бы каких-то высот и которым могла бы похвалиться. К сожалению, все провалено. Сегодня Украина находится в низшей точке своего развития», – резюмировала Шеслер. Напомним, в конце августа Украина отмечает 30-летие с момента провозглашения своей независимости. Отмечать праздник планируют с размахом, а гуляния продлятся целых три дня: 22, 23 и 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Ранее Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года, принятую ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщалось в среду на сайте офиса главы государства. В числе национальных интересов страны в стратегии выделены: «устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами». К 30-летию независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине предложили разделить «российское» и «русское» 12 августа 2021, 10:19

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории. «Я считаю, что мы должны различать на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский», – цитирует Арестовича «Украина 24». Он отметил, что является противником закона, который позволяет использовать «региональные языки» наравне с государственным только в пределах того региона, где его признают родным 10% населения. По мнению Арестовича, украинскому языку нужно оказывать поддержку, но при этом стоит разрешить свободное использование других языков. В администрации украинского лидера Владимира Зеленского уже не первый раз говорят о правах Украины на русский язык. В апреле тогдашний пресс-сек Зеленского Юлия Мендель заявляла, что у России нет монополии на русский язык, и Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Тогда газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем украинские власти бросились защищать русский язык. В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России. Тем временем уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. На Украине захотели отказаться от «совковости» на параде в День независимости 12 августа 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому, заявил украинский министр обороны Андрей Таран. По его словам, очень символично, что в этом году, на тридцатую годовщину независимости, Украина отходит от «советской системы организации парадов», передает ТСН. «Оставили «совковость» позади. Были некоторые мысли относительно организации парада, даже этого парада, юбилейного, на тридцатую годовщину. И предлагалось так, как было раньше, провести объезд войск на автомобилях, «здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с годовщиной великой октябрьской социалистической революции, ура!». Я говорю: «Что, ребята, доколе мы будем идти за советскими стандартами?! Надо уже отходить. Этого, наверное, уже нигде нет, кроме России», – сказал Таран. Ранее сообщалось, что украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Эксперт: Стратегия СССР в Афганистане превзошла американскую 12 августа 2021, 14:46

Фото: AP/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Современная армия Афганистана, в отличие от времен СССР, оказалась небоеспособной, потому что она держалась только за счет автоматов и танков США и их союзников по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее разведка США предсказала скорый захват Кабула талибами. «Когда Советский Союз выводил войска из Афганистана, была разработана целая программа обеспечительных мер для укрепления режима президента Мохаммада Наджибуллы, который правил там до 1992 года», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. По его словам, со стороны Москвы оказывалась поддержка по усилению армии Афганистана, в частности, местным специалистам передавался опыт и знания советской военной науки. «Кроме того, СССР выделял Кабулу большие средства и поставлял военную технику, включая ракетные вооружения. В результате режим Наджибуллы простоял после вывода советских войск почти три года и пал вслед за распадом СССР», – указывает собеседник. «В отличие от Советского Союза, американцы приняли решение о выводе войск в срочном порядке и без предварительных консультаций с руководством Афганистана, – объясняет Матвийчук. – Причины такого решения известны только им самим. Мы лишь можем предполагать, было ли это вызвано неспособностью вести боевые действия, нежеланием этого делать или намерением сохранить возможность для возникновения кризисных ситуаций». В итоге, по мнению эксперта, «армия Афганистана оказалась небоеспособной». «Выяснилось, что она держалась только за счет автоматов и танков США и их союзников по НАТО. Как только они начали уходить, армия рухнула. На сегодняшний день талибы заняли почти все ключевые провинции Афганистана, включая и оппозиционные северные территории. По сути, они получили карт-бланш на дальнейшее наступление», – уверен Матвийчук. «Разведка США предполагала, что режим правительственных сил Афганистана продержится гораздо дольше трех месяцев, но этого не случилось. Поэтому теперь они делают такие алармистские заявления. Тем более угроза захвата талибами Кабула вполне реалистична», – заключил эксперт. Ранее американская разведка сообщила, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» (движение запрещено в России) уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена. Администрация Байдена полагала, что афганские военные будут защищать ключевые города, а потому вряд ли следует ожидать захвата какой-либо провинции боевиками до осени. Однако теперь там опасаются, что Кабул будет захвачен уже через месяц, пишет The Wall Street Journal. В Вашингтоне также полагают, что гражданские лица, солдаты и другие будут стремиться покинуть город в преддверии нападения талибов. Сложившаяся ситуация встревожила и союзников США по коалиции, заставив их поставить под сомнение ценность обязательств Вашингтона за рубежом. Между тем американские военные и Госдепартамент готовятся к возможной эвакуации посольства в Кабуле. Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана. До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что сегодняшняя обстановка в республике намного сложнее, чем после вывода советских войск из Афганистана. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. В Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов 12 августа 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

«На Западе готовят почву для попыток организации массовых противоправных акций после выборов в Государственную думу», – прокомментировала доклад Amnesty International о «праве на свободу собраний в России» член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. «Цель такой неприкрытой попытки вмешаться в наши внутренние дела понятна из самого текста доклада. Запад пытается давить на Россию, чтобы облегчить себе задачу по организации массовых беспорядков после завершения выборов. На это, например, прямо указывает требование отменить любые ограничения на финансирование протестов, в том числе иностранными агентами и иностранными гражданами. В открытую признаются, что намерены платить за организацию таких протестов и другие политические акции», – приводятся ее слова в телеграм-канале комиссии. По ее словам, «один из авторов доклада, Петер Франк, в комментарии для Deutsche Welle откровенно говорит, что после выборов в России возможны протесты. Получается, что в «Эмнести» уже знают о готовящихся на Западе планах и предлагают России фактически отменить любое регулирование массовых акций, чтобы расчистить дорогу для инспирированных из-за рубежа беспорядков». «Россия не позволит диктовать себе, каким образом ей реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику. Любые попытки инспирировать протестные акции из-за рубежа, включая организационную и финансовую помощь радикалам, будут немедленно пресекаться», – подытожила член Комиссии. Ранее глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил, что рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток Запада вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную думу в России. Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Россия указала Госдепу на ситуацию с правами человека в США 12 августа 2021, 04:30

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Посольство РФ в Вашингтоне предложило Госдепартаменту США вместо критики Москвы обратить внимание на ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах и ознакомиться с соответствующим докладом российского внешнеполитического ведомства. «Официальный представитель Госдепартамента [США Нед Прайс] продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», – подчеркивается в заявлении российских дипломатов, опубликованном в Twitter дипмиссии. «Вот некоторые ориентиры», – указало российское посольство, прикрепив ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», в котором упоминаются в том числе и США. Напомним, в июне прошлого год официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Соединенных Штатов в нарушении международного права и Конституции США в связи с нападениями американских правоохранителей на журналистов. Ранее Россия потребовала от США выполнения рекомендаций ООН по соблюдению прав человека. В частности, в МИД подчеркнули, что Соединенные Штаты обязаны закрыть тюрьму в Гуантанамо, отменить масштабные программы слежки со стороны американских спецслужб за своими и иностранными гражданами, прекратить внесудебные казни и убийства, принять немедленные меры по недопущению расовой дискриминации и насилия, искоренить полицейский произвол, навести порядок в пенитенциарной системе, пресечь торговлю детьми под видом усыновления, исправить ситуацию с соблюдением прав мигрантов, остановить похищения людей по всему миру, ввести мораторий на смертную казнь и прекратить нарушения международного гуманитарного права. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посла России пригласили в МИД Ирана из-за фото с британским дипломатом 12 августа 2021, 11:37

Фото: russianembassytehran/Telegram

Текст: Евгения Шестак

Российского посла в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за его фотографии с британским послом, вызвавшей неоднозначную реакцию с иранской стороны, сообщило российское посольство. «Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию, опубликованную совместно с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом», – говорится в сообщении посольства, передает РИА «Новости». В дипмиссии отметили, что российский дипломат выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за публикации. Беседа проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения. Накануне российское посольство в Иране сообщило, что Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Сообщалось, что встреча состоялась «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году». Это вызвало волну критики со стороны иранских политиков. Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увидел крайне неуместную фотографию. «Надо ли напоминать всем, что август 2021 года – это не август 1941 года и не декабрь 1943. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), что его судьба НИКОГДА не может зависеть от решений иностранных посольств или держав», – сказал Зариф. В свою очередь, председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф в Twitter пригрозил России и Британии «решительным дипломатическим ответом», если послы двух стран не извинятся за публикацию. Посольство России заявило, что публикация не была сделана с «антииранским» посылом. «Единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. Иран – наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», – говорится в сообщении. Ранее посол в Тегеране Леван Джагарян рассказал, почему отношения России и Ирана «развиваются по восходящей последние несколько лет». Эксперт: Действия российского посла выявили у Ирана комплекс неполноценности 12 августа 2021, 18:55

Фото: russianembassytehran/Telegram

Текст: Елена Лексина

Острая реакция иранских властей на фотографию российского посла в компании с британским коллегой свидетельствует о комплексе неполноценности Тегерана, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Сажин. Ранее МИД Ирана вызвал российского посла в Тегеране Левана Джагаряна после обнародования снимка, что вызвало неоднозначную реакцию Исламской Республики. «Эта волна критики иранцев, конечно, связана с Тегеранской конференцией 1943 года, когда лидеры СССР, Великобритании и США проводили совещание о будущем Европы и послевоенном устройстве мира», – полагает научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин. По его словам, к тому времени в Иране находились советские, британские и частично американские войска. «Это было сделано во многом для того, чтобы ликвидировать нацистскую базу, которая там разрасталась. Кроме того, страны – лидеры антигитлеровской коалиции использовали территорию Ирана как путь для ленд-лиза, осуществляя поставки продовольствия, военной техники в сражающийся Советский Союз», – напомнил он. Тем не менее, по словам эксперта, в последние годы в Иране сложилось негативное отношение к ситуации в стране во время Второй мировой войны. «Они называют этот период оккупацией, которая привела к плачевным последствиям для Ирана. Хотя все было наоборот – советские и британские войска во многом спасли страну», – подчеркнул востоковед. «Насколько я понимаю, российский посол в Тегеране принимал нового посла Британии. Это обычная дипломатическая вежливость. И, конечно, российский посол не мог не показать ему то самое историческое место, где проводили свою работу в 1943 году лидеры СССР, Британии и США», – рассказывает Сажин. Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль – слева направо, на Тегеранской конференции (фото: общественное достояние) «Если внимательно посмотреть на фотографию, то мы увидим, что слева сидит наш посол, справа – посол Британии, а между ними стоит свободное кресло. Точно в таком же порядке сидели в 1943 году Сталин, Рузвельт и Черчилль. Конечно, это не понравилось иранцам», – считает эксперт. По мнению политолога, такая острая реакция – свидетельство «комплекса неполноценности со стороны иранцев». «Никаких протокольных ошибок со стороны нашего посла допущено не было. Я уже не говорю о том, что фото было сделано на российской территории, так как это территория посольства. Там посол может делать все, что он хочет – принимать тех, кого он желает, фотографировать и так далее. Поэтому это недружелюбный жест со стороны иранских властей. Я думаю, что Москва должна на это как-то ответить, потому что таким образом иранские власти, во-первых, принижают значение победы во Второй мировой войне, а во-вторых, преуменьшают важность конференции, которая во многом решила и судьбу войны, и послевоенного устройства мира», – подытожил Сажин. Ранее российское посольство сообщило, что российского посла в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за его фотографии с британским послом, вызвавшей неоднозначную реакцию с иранской стороны. В дипмиссии отметили, что российский дипломат выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за публикации. Беседа проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения. Напомним, критику вызвало фото Левана Джагаряна с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году». Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увидел крайне неуместную фотографию. «Надо ли напоминать всем, что август 2021 года – это не август 1941 года и не декабрь 1943. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), что его судьба НИКОГДА не может зависеть от решений иностранных посольств или держав», – сказал Зариф. В свою очередь председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф в Twitter пригрозил России и Британии «решительным дипломатическим ответом», если послы двух стран не извинятся за публикацию. Посольство России заявило, что публикация не была сделана с «антииранским» посылом. «Единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. Иран – наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», – говорится в сообщении. Ранее посол в Тегеране Леван Джагарян рассказал, почему отношения России и Ирана «развиваются по восходящей последние несколько лет». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД