Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины

«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать, в первую очередь, баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО». «Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, – например, для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна». «Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать, в первую очередь, баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей исламской революции по американской военной базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет». Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости». Ранее США посетили главы МИДа и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление их таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он. С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал.

«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой. «Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт. Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог. То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно». При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник. Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA». После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага». «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр. За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.

Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов, что США переживают упадок, но это не так, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, «ни для кого из нас не секрет», что Москва и Пекин – «среди прочих» – и в «частном порядке», и публично заявляют об «упадке» США. Блинкен сказал, что Россия и Китай советуют «связать свое будущее с их авторитарным видением мира», а не с американским «демократическим». Однако, как утверждает глава Госдепа, США «в состоянии напомнить им и напоминают одной мерой за другой», что сил Вашингтону «хватает с лихвой». При этом госсекретарь не стал отрицать, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене. Так, США опустились на 13-е место по качеству инфраструктуры, на девятое – по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту. По мнению Блинкена, США необходимо «внутреннее обновление», чтобы остаться глобальным лидером, передает РИА «Новости». Блинкен также заявил, что «прежде чем заключать новые торговые сделки», необходимо «произвести поколенческие инвестиции в конкурентоспособность» США. Вашингтон готовит триллионный пакет инвестиций в модернизацию инфраструктуры страны, предполагающий ремонт тысяч мостов и дорог, переход на экологически чистый транспорт и внедрение широкополосного интернета. Напомним, администрация США сообщила, что смогла договориться с группой американских сенаторов от обеих партий по инфраструктурному плану. Экс-глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал сенаторов-республиканцев за соглашение с Белым домом, назвав однопартийцев «слабыми и тупыми».

Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев. По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной. «Германия и Франция

«Новый спецпосланник США по «Северному потоку-2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения о назначении Хохштейна на пост спецпосланника по «СП-2» «По своему карьерному положению Амос Хохштейн – человек из команды Джона Керри, бывшего госсекретаря, а ныне – спецпредставителя президента США по вопросам климата. Хохшейн известен как лоббист нефтегазового сектора, при этом у него большой стаж в Демократической партии. Он работал в предвыборных кампаниях сначала сенаторов, потом кандидатов в президенты, в том числе самого Керри в кампании 2004 года. Хотя квалификация управленческих кадров в Вашингтоне снижалась в последнее время, Хохштейн – безусловно квалифицированный специалист», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. С одной стороны, Хохштейн владеет информацией в сфере нефтегазового бизнеса, с другой стороны – он знаком с политической повесткой европейских стран, досконально разбирается в политике Германии, Франции и Австрии, указал собеседник. «Он был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю «Северный поток-2», – отметил Дробницкий. – Он просто парализовал бы работу немецких бизнес-структур, которые завязаны на этом проекте, или во всяком случае создал очень серьезные проблемы для Nord Stream». По мнению собеседника, если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, «то у нас бы появился очень опасный враг». «А так это цербер от Демократической партии, который будет приглядывать за газовым хабом в Германии, и за исполнением условий американо-германской сделки», – заметил Дробницкий. «У США давно сложилась такая практика специальных представителей. Но не всегда приносит успех. У них долго была должность спецпредставителя Госдепа по энергетическим проектам Каспия – в частности, трубопроводу «Набукко». В итоге «Набукко» не состоялся», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Что касается Хохштейна, то он знает специфику именно «Северного потока-2», и он поднаторел в рассказах о том, как опасен газопровод, он понимает расклад сил в этом проекте. Ему достаточно знать, что Польша, страны Прибалтики и Украина сделают то, что прикажут Соединенные Штаты, а с другими игроками он разберется по ходу дела, в координации с посольствами США в странах ЕС. По его мнению, в общении с европейцами Хохштейн будет использовать метод кнута и пряника – кому-то обещать инвестиции со стороны Соединенных Штатов и газовые поставки в случае прекращения российского транзита, а против кого-то инициировать санкции на уровне Еврокомиссии. Кроме того, в задачу спецпосланника будет входить координация информационного потока, который идет с Украины, добавил Юшков. «Сейчас явно идет поток сообщений, что во всех бедах на европейском газом рынке виновата Россия, которая преследует свои политические интересы, – заметил эксперт. – А в соглашении США и Германии по «Северному потоку-2», напомню, записано, что Германия обязуется ввести санкции, если Россия будет применять газ в качестве энергетического оружия или если Россия проявит какую-то агрессию по отношению к Украине». «Так называемую «агрессию» мы, наверное, еще увидим – какие-то провокации на Донбассе, которые будут предъявлять как доказательство агрессивных намерений Москвы», – заметил Юшков. Он также отметил, что в вину России ставят повышение цены на 1 тыс. кубометров газа до 550 долларов. Цена скакнула из-за сильного пожара на газохимическом комплексе «Газпром переработки» в Новом Уренгое. «И что бы ни происходило, во всем виновата Россия», – заметил Юшков. «Впрочем, не думаю, что будет какой-то прорыв в кампании против «Северного потока-2». Скорее Хохштейн сыграет роль координатора заявлений и действий на Украине и в Восточной Европе», – полагает эксперт. Отметим, что Хохштейн по завершении работы в администрации Барака Обамы (где он занимал пост помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам), ушел в частный бизнес. Так, с ноября 2017 года по октябрь 2020 года он работал в качестве независимого директора в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины». В декабре 2019-го внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач утверждал, что руководство «Нафтогаза» под видом европейского газа и под прикрытием Джо Байдена (на тот момент – бывшего вице-президента) продавало украинцам российский газ, заработав 1,5 млрд долларов. О том, что президент США Джо Байден назначил Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2», в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником госдепа по международным энергетическим вопросам, передает РИА «Новости». Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией. В июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации» 10 августа 2021, 08:19

Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан. В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом. Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций». Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа». Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих 10 августа 2021, 03:17

В Москве отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2» 10 августа 2021, 13:03 Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя назначение спецпосланника США по вопросам трубопровода «Северный поток – 2», заявила, что Москва не закрывала двери для диалога, но будет исходить из реальных шагов. Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что Москва исходит из «практических, реализованных на практике шагов». Уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны». «Мы поддерживаем контакты, никогда не закрывали дверь для диалога. Да, отвечаем. Да, отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес нашей страны, но при этом конструктивные шаги – мы всегда на них отвечаем так же конструктивно. Поэтому будем исходить из реалий», – добавила она. Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2». Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником Госдепа по международным энергетическим вопросам. Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией. Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На учениях на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель» 10 августа 2021, 07:17

Активная фаза учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана прошла на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель», уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО. Там добавили, что для проведения зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых «боевиков» экипажи десантно-транспортных вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха. «Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей», – уточнили в округе. В учениях принимают участие российские ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций. В ЦВО добавили, что военнослужащие России, Таджикистана и Узбекистана при поддержке артиллерии и авиации разгромили условное незаконное вооруженное формирование, перешедшее государственную границу на юге Таджикистана в ходе завершения основного этапа учений на полигоне Харб-Майдон. «По замыслу учений, группа вооруженных боевиков незаконно перешла государственную границу Таджикистана для совершения терактов на территории республики. Экипаж самолета Л-39 выполнил воздушную разведку местности, в ходе которой обнаружил места скопления боевиков. Летчики передали координаты целей российским и таджикистанским экипажам ударных вертолетов Ми-24, а также расчетам реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». После нанесения огневого удара мотострелковые подразделения трех стран на бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-2, усиленные экипажами танков Т-72 завершили разгром основных сил противника», – сообщили в пресс-службе. Для блокирования отступающих к скальной гряде боевиков подразделения специального назначения Таджикистана осуществили высадку десанта парашютным способом с самолета Ан-26. «Помощь в нейтрализации условного противника, укрывшегося в горах, оказали расчеты минометных орудий 201-й военной базы России и вооруженных сил Узбекистана, выполнившие стрельбы по навесной траектории», – добавили в округе. В пресс-службе отметили, что участники учений также отработали совместные маневренные действия на сложном рельефе местности, развертывание системы связи и управления, нормативы поражения целей и противоогневые маневры, взаимодействие подразделений в единой оперативной обстановке. В пресс-службе рассказали, что перед началом учений в районе полигона наблюдалась песчаная буря, которая не повлияла на проведение практических действий. Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил: «Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской арабской республике». Он отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона. «Уверен, что будущие совместные действия позволят укрепить боевое содружество, обезопасить наши страны от боевой агрессии», – добавил командующий войсками ЦВО. Напомним, 5 августа на полигоне Харб-Майдон (Таджикистан) в 20 км от границы с Афганистаном стартовали совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана. Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии 10 августа 2021, 02:57

МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной». Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека». При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС. Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия». МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов». Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу. МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме 10 августа 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины. «Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Эксперт заявил о переключении военной разведки Украины на Россию 10 августа 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Как пояснил эксперт, после 2014 года «фокус полностью сместился». По его словам, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам, передает РИА «Новости». «Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», – сказал Пухов. По его данным, в начале 2000 годов разведка Украины всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. В связи с этим все военное строительство страны осуществлялось именно с учетом этого фактора, указал представитель ЦАСТ. Пухов также заявил, что российские спецслужбы, как представляется киевским властям, «проникли» в ряды украинской военной разведки «в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в службу безопасности (СБУ)». Кроме того, Пухов напомнил о принятых в 2015-2016 годах документах: Стратегия военной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности государства. Ранее сообщалось, что финансирование главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) втрое меньше, чем у Службы безопасности Украины. США наказали компанию за поставки ПО в Россию 10 августа 2021, 05:24 Текст: Антон Антонов

Компания Keysight Technologies согласилась выплатить властям США 6,6 млн долларов в рамках урегулирования претензий по поводу несанкционированного экспорта программного обеспечения, сообщил Госдеп. Поставки «технических данных» осуществлялись в 18 стран. В список входили как традиционные партнеры США, так и государства, находящиеся под санкциями. В частности, речь идет об экспорте в Россию, «страну, в отношении которой действуют ограничительные меры». Также у властей США были претензии в с вязи с поставками продукции в Иран и Китай. Госдеп сообщил, что достиг с Keysight соглашения по делу об экспорте ПО «для тестирования радарного оборудования на стационарных или подвижных платформах». Keysight Technologies должна нанять на два года независимого консультанта, который будет оценивать ее деятельность на соответствие требованиям экспортного контроля. Сумма выплат может быть снижена до 2,5 млн долларов, если по согласованию Госдепом, средства направят на меры по соблюдению действующих ограничений, передает РИА «Новости». Напомним, в 2020 году США ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок в Россию продукции двойного и военного назначения. Свое решение США объяснили тем, что страны вроде России и Китая часто применяют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей, что затрудняет идентификацию конечного пользователя для американских компаний. Москаль рассказал о фобии Зеленского перед Путиным 10 августа 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. «Зеленский Путина боится, он туда (в Москву – прим. ВЗГЛЯД) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш» слова Москаля. По словам генерала, Зеленский вряд ли решится на встречу с российским коллегой даже в других местах, к примеру, в Ватикане или Вене. «Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», – добавил Москаль. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Россия подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии 10 августа 2021, 00:54 Текст: Антон Антонов

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало трактовку присутствия американских войск в Сирии, которую дал официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто. Маротто заявлял, что у США якобы есть четкий мандат» на присутствие «в соответствии с международным правом – резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года». Однако посольство посоветовало ему «внимательно ознакомиться» с текстом резолюции, поскольку трактовка Маротто «нелепа». «Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно», – приводит ТАСС текст сообщения посольства. В конце 2015 года в Нью-Йорке состоялась встреча группы поддержки Сирии. Была согласована, а затем принята на заседании Совета Безопасности ООН резолюция в поддержку политического перехода в Сирии и переговоров Дамаска и оппозиции. Зеленский сменил нескольких командующих в Вооруженных силах Украины 9 августа 2021, 20:30 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве вооруженных сил. «Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами – генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский», – представил Зеленский новых командующих в Вооруженных силах Украины во время своей поездки на остров Змеиный, говорится на сайте главы государства. Андрея Ковальчука Зеленский назначил командующим оперативным командованием «Юг», Олега Микаца – командующим оперативным командованием «Восток», Сергея Литвинова – командующим оперативным командованием «Запад», Владимира Коваля – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ранее Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу.