Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Глава Приамурья Орлов: Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 1 млн рублей
Семьи погибших в крушении Ан-24 в Амурской области получат по 1 млн рублей из областного бюджета, сообщил глава региона Василий Орлов в пятницу.
«Принято решение о выделении из областного бюджета по одному миллиону рублей семьям погибших амурчан», – написал Орлов в своем Telegram-канале.
Орлов уточнил, что пункт временного размещения для родственников погибших в Тынде может вместить 50 человек, но при необходимости его вместимость увеличат.
Мэрия Благовещенска забронировала все доступные гостиницы для размещения родственников погибших.
Напомним, обломки упавшего Ан-24 разбросало на площади в один гектар.
Утром в пятницу правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Андреем Никитиным вылетела в Тынду.