Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Politico назвал угрозы Европы санкциями Ирану «игрой на публику»
Агрессивная риторика Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связана скорее с желанием продемонстрировать силу, «игрой на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.
Издание пишет, что европейские страны публично угрожают Ирану восстановлением санкций Совбеза ООН, чтобы продемонстрировать «свою силу», передает ТАСС.
По мнению издания, подобная риторика Британии, Германии и Франции ошибочна и лицемерна, и является «игрой на публику», поскольку именно Иран, в отличие от ЕС и США, следовал условиям ядерной сделки.
Politico отмечает, что иранская сторона начала постепенное сокращение обязательств только после диверсий на своих ядерных объектах, убийств ученых и невыполнения европейцами собственных обещаний.
«Европа занимается нагнетанием обстановки, а не продвижением диалога», – отмечает издание.
Попытки привести в действие механизм snapback, подразумевающий восстановление санкций Совета Безопасности (СБ) ООН против Ирана, по мнению Politico, говорят о политической ангажированности европейских стран в вопросе иранской ядерной программы. Эти шаги могут нанести урон международному имиджу Европы.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров с европейской тройкой по иранской ядерной программе состоится 25 июля в Стамбуле. Ранее портал Axios передавал, что США и «евротройка» определили конец августа как крайний срок для заключения новой ядерной сделки, в противном случае европейцы готовы вернуться к санкциям против Тегерана.
Ранее сообщалось, что Европа предложила Ирану отсрочку санкций ради новых переговоров.
Россия, Иран и Китай провели переговоры в Тегеране по ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уничтожил ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделает это снова».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран готов к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.