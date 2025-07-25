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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    25 июля 2025, 10:28 • Новости дня

    Politico назвал угрозы Европы санкциями Ирану «игрой на публику»

    Tекст: Вера Басилая

    Агрессивная риторика Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связана скорее с желанием продемонстрировать силу, «игрой на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.

    Издание пишет, что европейские страны публично угрожают Ирану восстановлением санкций Совбеза ООН, чтобы продемонстрировать «свою силу», передает ТАСС.

    По мнению издания, подобная риторика Британии, Германии и Франции ошибочна и лицемерна, и является «игрой на публику», поскольку именно Иран, в отличие от ЕС и США, следовал условиям ядерной сделки.

    Politico отмечает, что иранская сторона начала постепенное сокращение обязательств только после диверсий на своих ядерных объектах, убийств ученых и невыполнения европейцами собственных обещаний.

    «Европа занимается нагнетанием обстановки, а не продвижением диалога», – отмечает издание.

    Попытки привести в действие механизм snapback, подразумевающий восстановление санкций Совета Безопасности (СБ) ООН против Ирана, по мнению Politico, говорят о политической ангажированности европейских стран в вопросе иранской ядерной программы. Эти шаги могут нанести урон международному имиджу Европы.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров с европейской тройкой по иранской ядерной программе состоится 25 июля в Стамбуле. Ранее портал Axios передавал, что США и «евротройка» определили конец августа как крайний срок для заключения новой ядерной сделки, в противном случае европейцы готовы вернуться к санкциям против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что Европа предложила Ирану отсрочку санкций ради новых переговоров.

    Россия, Иран и Китай провели переговоры в Тегеране по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уничтожил ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделает это снова».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран готов к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

    22 июля 2025, 11:06 • Новости дня
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    @ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Россия использует мигрантов как оружие против Европы и подчеркивает необходимость диалога с ливийским лидером Халифой Хафтаром, сообщает Politico.

    Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Евросоюз должен быть готов вести переговоры с якобы поддерживаемым Россией ливийским командующим Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить использование миграционного кризиса как «оружия против Европы», передает Politico.

    «Есть, безусловно, опасность, что Россия... будет использовать мигрантов и миграционный вопрос в целом как оружие против Европы. Это уже происходит, и мы опасаемся, что Россия намерена поступить так же в Ливии», – подчеркнул Бруннер.

    Высказывание еврокомиссара прозвучало на фоне инцидента в Бенгази, когда самого Бруннера и министров из Италии, Греции и Мальты выдворили из города после отказа сфотографироваться с представителями администрации Хафтара. Ливийские власти объявили Бруннера персоной нон грата, опасаясь, что европейская делегация может придать легитимность администрации Хафтара, которую большинство стран мира не признает.

    Несмотря на напряженность, Бруннер сообщил, что Евросоюз готов возобновить диалог с Хафтаром и его окружением, поскольку влияние России в Ливии вызывает серьезные опасения в Брюсселе. Он отметил, что сохраняются рабочие коммуникационные каналы на техническом уровне между ЕС и представителями Хафтара.

    Ситуация обостряется из-за роста числа мигрантов, прибывающих морским путем из Ливии – особенно через центральное Средиземноморье. Хотя общее число нелегальных пересечений границ снизилось на 20% в первой половине 2025 года, этот маршрут остается самым загруженным и составляет 39% всех нелегальных прибытия в ЕС.

    Власти Греции временно приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для мигрантов, прибывающих морем из Северной Африки, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций. На фоне опасений о возможных новых попытках «гибридной войны» с использованием мигрантов со стороны России, Евросоюз рассматривает варианты миграционной дипломатии, включая развитие помощи Ливии и облегчение выдачи виз, чтобы контролировать миграционные потоки.

    На неформальном саммите в Германии министры внутренних дел Евросоюза согласовали более строгие миграционные правила и обсуждали создание центров для депортации отказавших в убежище мигрантов за пределами ЕС.

    В Ливии, по данным УВКБ ООН, сейчас находится более 600 тыс. перемещенных лиц. Евросоюз финансирует береговую охрану Ливии, несмотря на сообщения о массовых нарушениях прав человека, в том числе пытках и сексуальном рабстве мигрантов.

    Восток Ливии контролирует Хафтар и его армия, а запад – «признанное международным сообществом» правительство национального единства в Триполи. Европейские лидеры уже не впервые обращаются к ливийским военным лидерам для сдерживания миграции по маршруту из Африки.

    Между тем, Италия и Греция пытаются привлечь внимание союзников по ЕС и НАТО к ситуации в Ливии из-за роста влияния России.

    Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции в Европу.

    Глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны.

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    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС

    Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

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    24 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз, исходят не от Китая, Пекин не видит кардинальных противоречий с ЕС и выступает против торговых ограничений со стороны Брюсселя, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    По словам Си Цзиньпиня, Китай не является источником вызовов для Евросоюза, в двусторонних отношениях отсутствуют фундаментальные противоречия и геополитические конфликты, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин отдельно выразил надежду, что руководство Евросоюза откажется от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере. По его словам, Китай рассчитывает, что европейская сторона будет сохранять открытость рынков и создавать комфортные условия для работы китайских компаний.

    Эти заявления прозвучали на встрече председателя КНР с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в пекинском Доме народных собраний. Китайские власти считают, что отказ от торговых ограничений укрепит экономические связи между сторонами.

    Ранее Си Цзиньпин провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в Пекине.

    Сообщалось, что в Евросоюзе готовятся к жестким переговорам с КНР на фоне растущего торгового дисбаланса.

    До этого официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС пошел на обострение отношений с Китаем по экономическим и политическим причинам.

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    22 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать членство Украины в ЕС несмотря на угрозы Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается поддерживать вступление Украины в Европейский союз, несмотря на угрозы, которые звучали со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    «Я хотел бы четко заявить: как бы ни угрожал нам президент Зеленский, Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский союз», – отметил Сийярто на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Андорры Иммой Тор Фаус, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский и украинские власти проявляют враждебное отношение как к самой Венгрии, так и к венгерскому народу, включая жителей Закарпатья. Сийярто подчеркнул, что подобное отношение стало очевидным в последние годы.

    Министр напомнил, что украинское руководство лишило венгерское меньшинство в Закарпатье основополагающих прав. Кроме того, он рассказал о гибели 45-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена, который скончался после избиения на призывном пункте за отказ идти на фронт. Венгрия уже потребовала от Евросоюза санкций против трех украинских военных, причастных к насильственному призыву и нарушению прав человека.

    Ранее саммит стран Евросоюза не смог согласовать итоговое заявление из-за позиции Венгрии, отказавшейся поддержать начало переговоров о вступлении Украины.

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз.

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    24 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Иран намерен обогащать уран с согласия стран ЕС и Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран намерен на переговорах с европейскими странами настаивать на сохранении права на развитие собственной ядерной программы, включая обогащение урана, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана на переговорах с Германией, Францией и Британией, передает «Лента.Ру». Дипломат добавил, что Исламская Республика всегда была готова развивать свою ядерную программу в таких рамках, чтобы снять опасения европейских государств.

    Ранее стало известно, что в Женеве 27 июля состоится встреча представителей Ирана и европейской «тройки», где стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и безопасности.

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил способность Ирана вскоре возобновить обогащение урана.

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    22 июля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России каламбуром «международное оборзение».

    Выступая на итоговой пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мозамбика, Лавров отметил, что европейские власти активно нагнетают антироссийские настроения среди граждан, используя методы, схожие с геббельсовской пропагандой, передает ТАСС. Европу призывают воспринимать Россию как экзистенциального врага и готовящегося к нападению противника, указал он.

    Лавров подчеркнул, что на фоне этой риторики европейцам предлагают забыть о внутренних проблемах, таких как экономические трудности и деиндустриализация, и направить все ресурсы на милитаризацию региона. Особое внимание, по его словам, уделяется Германии и другим странам, испытывающим экономические сложности.

    Министр также назвал очень тревожным сигналом антироссийские планы, которые, по его словам, «варятся» в Германии, Франции и Британии. Он отметил угрозы немецкого министра обороны, который заявил о готовности убивать русских солдат, а также высказывания руководителей НАТО о возможности превентивного удара по Калининградской области.

    «Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, – это, наверное, для любого нормального, подчеркну – нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», – заявил Лавров.

    Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание частью враждебной риторики.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал Россию дистанцироваться от Европы.

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    23 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    FT: ЕС готовится к жестким переговорам с КНР по торговле

    FT сообщил о планах обсудить торговый дисбаланс ЕС и Китая на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Евросоюза готовятся «к жестким переговорам» с Пекином, и намерены поставить перед председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торгового дисбаланса и доминирования Китая на ключевых рынках на предстоящем саммите в Пекине, пишет Financial Times (FT).

    Евросоюз намерен провести «жесткие переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите, передает ТАСС.

    Встреча состоится 24 июля в Пекине, где ключевыми темами станут торговый дисбаланс, китайские промышленные мощности и экономическое «принуждение».

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас отметила, что обеспокоенность вызывает доминирование Китая в критически важных сырьевых товарах и сфере производства потребительских беспилотников. По ее словам, «торговля и безопасность взаимосвязаны».

    Чиновник Евросоюза подчеркнул, что сам по себе открытый обмен мнениями на таком уровне уже рассматривается как достижение, несмотря на сложность повестки.

    FT отмечает, что за последний год Брюссель инициировал 25 расследований в отношении китайских товаров, что почти в четыре раза превышает прошлогодний показатель.

    Эксперт из Пекина Ван Дун считает, что диалог позволит продвигаться в таких сферах, как стабильность цепочек поставок, реформирование ВТО и климатическая повестка.

    Представитель МИД КНР Го Цзякунь в преддверии саммита подтвердил готовность Китая к сотрудничеству с ЕС по укреплению партнерства, защите многосторонности и развитию открытого диалога.

    Ранее фициальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    В 18-й пакет ограничений Евросоюза затронул Suifenhe Rural Commercial, Heihe Rural Commercial и три китайские компании, которые, по мнению Брюсселя, поставляли в Россию продукцию для нужд военно-промышленного комплекса.

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты национального бизнеса после расширения антироссийских санкций.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ЕС пошел на обострение с Китаем.

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    24 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин провел переговоры с руководством Евросоюза в Пекине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Китая прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с руководством Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту.

    Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой прошла в Пекине, передает ТАСС. О событии стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.

    Стороны провели переговоры, однако детали и содержание обсуждения в сообщении не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза готовятся к жестким переговорам с КНР на фоне растущего торгового дисбаланса.

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    23 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    FT: Макрон и глава Евросовета призывали Зеленского не принимать закон о НАБУ и САП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры с Владимиром Зеленским на этой неделе и призвали его пересмотреть реформу, фактически ликвидирующую независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, после подписания закона украинские чиновники, включая вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тараса Качку, обратились к западным дипломатам с попытками объяснить позицию Киева и развеять опасения относительно усиления власти президента, передает ТАСС.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил изданию: «НАБУ и САП критически важны для программы реформ Украины, они должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения доверия общества». Он также отметил, что финансовая помощь ЕС Украине зависит от соблюдения принципов прозрачности и работы демократических институтов, а движение страны к вступлению в Евросоюз требует эффективной борьбы с коррупцией.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Напомним, Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору.

    МИД Франции назвал ограничения в работе НАБУ препятствием для вступления Украины в ЕС.

    НАБУ и САП заявили об ограничении независимости новым законом.

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    23 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС ввести 30-процентные пошлины на товары из США

    Bloomberg: ЕС может ввести 30-процентные пошлины на товары из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз подготовил план введения ответных пошлин в размере 30% на американские товары на сумму около 100 млрд евро, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, мера будет реализована в случае, если Брюссель и Вашингтон не достигнут компромисса по тарифам, а США реализуют план по повышению пошлин на европейский экспорт, передает ТАСС.

    Как пишет агентство, новые пошлины ЕС могут вступить в силу уже в августе.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Еврокомиссия подготовила список американских товаров, на которые планируется ввести ответные пошлины.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило о подготовке ЕС ответных мер на пошлины США.

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    24 июля 2025, 04:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала у Зеленского объяснений по закону против НАБУ и САП
    Фон дер Ляйен потребовала у Зеленского объяснений по закону против НАБУ и САП
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу законодательных изменений, лишающих независимости два ключевых антикоррупционных органа.

    «Глава ЕК фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к правительству Украины за разъяснениями. Уважение к верховенству закона и борьба с коррупцией являются ключевыми элементами Европейского союза. Ожидается, что Украина, как страна-кандидат, будет полностью соблюдать эти стандарты. Компромисса быть не может», – приводит портал Barrons реплику представителя ЕС Гийома Мерсье.

    Во вторник Зеленский подписал вызвавший широкую критику закон, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) находятся в прямом подчинении у генерального прокурора, который назначается президентом страны.

    Закон вызвал крупную акцию протеста в Киеве, в ней приняли участие более тысячи человек. В среду Зеленский выступил в защиту изменений, заявив, что страна столкнулась с «общим врагом».

    Однако, в то время как правительство утверждает, что закон улучшит работу антикоррупционных ведомств, критики говорят, что он консолидирует власть в руках Зеленского и позволит правительству вмешиваться в громкие дела о взяточничестве.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше.

    В среду у театра имени Франко в центре Киева снова собрались протестующие  против закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). К вечеру украинские СМИ сообщили о более 9 тыс. протестующих в Киеве.

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    23 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) противоречит процессу вступления Украины в Европейский союз, заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    По словам Аддада, решение Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ является препятствием для вступления Украины в Европейский союз, передает RT.

    Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность, высказанную Еврокомиссией накануне. По словам Аддада, украинцам еще не поздно «сделать шаг назад», имея в виду возможность отмены этого решения.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору.

    Журнал Spectator назвал этот закон катастрофой для борьбы с коррупцией на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало о риске прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза из-за обысков в НАБУ.

    Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом из-за закона об ограничении деятельности НАБУ и САП.

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    23 июля 2025, 00:37 • Новости дня
    Россия, Иран и Китай провели переговоры в Тегеране по ядерной программе

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры представителей Ирана, России и Китай состоялись 22 июля в Тегеране по теме событий, связанных с ядерной проблемой Ирана и резолюцией Совбеза ООН 2231 об иранской ядерной программе.

    «Во вторник в Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран состоялась трехсторонняя встреча дипломатических представителей Ирана, России и Китая. На ней стороны обменялись мнениями о текущем статусе ядерных переговоров, снятии репрессивных санкций и связанных с этим вопросах», – сообщило агентство Tasnim в Telegram-канале.

    По итогам переговоров, участники подчеркнули намерение своих правительств продолжать тесные консультации для координации позиций и действий,  договорились о том, что встречи будут продолжены на разных уровнях между тремя странами в ближайшие недели.

    В рамках трехсторонней встречи главы российской и китайской делегаций встретились и отдельно обсудили вопросы с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи и другими главами иранских ведомств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 20 июля встретился в Кремле с советником иранского руководителя Али Лариджани, который рассказал о позиции Тегерана по Ближнему Востоку и ядерной программе.

    При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уничтожил  ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделает это снова».

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    24 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    МИД напомнил Франции о силах ядерного сдерживания России

    Захарова заявила, что Франции не стоит забывать о ядерной доктрине России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу о наличии у России сил ядерного сдерживания, комментируя новый стратегический обзор Франции об «угрозе нападения России на Европу».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала французским политикам помнить о российских силах ядерного сдерживания и ознакомиться с обновленной ядерной доктриной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что «парижским стратегам» стоит «немного охладить свой пыл» и внимательнее изучить позицию Москвы.

    Дипломат отметила, что Россия никогда не строила планов нападения на страны ЕС и НАТО, назвав обвинения со стороны Франции пропагандистской ложью и мифологией.

    Стратегический национальный обзор Франции за 2025 год, опубликованный SGDSN, посвящен теме «российской угрозы», слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в документе более 80 раз. В обзоре сообщается, что Россия якобы может совершить наступательные действия в Европе в ближайшие три-пять лет, однако доказательства этим предположениям не приводятся.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки милитаризации Европы и предостерег от возрождения нацизма.

    Также Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением».

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