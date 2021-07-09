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Академик РАН оценил рекомендации не заниматься сексом в период вакцинации
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Если человек сразу после прививки против коронавирусной инфекции захочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации, но нельзя при этом доводить свой организм до изнеможения, заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал гражданам, недавно прошедшим вакцинацию против COVID-19, избегать повышенных нагрузок, включая секс, поскольку «это очень энергозатратное занятие», которое сравнимо со спортом.
«Это точно не может влиять на организм больше того, чем влияет, потому что акт любви связан со стрессом, перевозбуждением и так далее. Все, что при этом происходит, это серьезная перегрузка системы защиты, поэтому отчасти, возможно, в этом и есть смысл, но, по мне, это просто глупо запрещать и нелепо. Думаю, каждый для себя индивидуально должен решать, но в первый день после прививки может быть действительно следует воздержаться», – говорит Ершов.
Он обращает внимание на то, что половое влечение не поддается никакому регулированию, поэтому если человек хочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации. Рекомендации, которые касаются ограничения спорта в первые дни после прививки, означают, что ни в коем случае нельзя переусердствовать и доводить свой организм до изнеможения.
«Кстати, что касается странных рекомендаций. Когда я сам проходил вакцинацию, меня удивило, что мне сказали не мочить какое-то время место укола. Но относительно того, мочить или не мочить руку, никогда никаких рекомендаций после каких-либо прививок не было. По мне, это абсолютно необоснованно, ничего от попадания воды не будет. Возможно, врачи таким образом попросту перестраховываются», – полагает академик.
Кроме того, вирусолог подчеркнул, что и строгого запрета на курение и употребление алкоголя тоже нет – все можно, но исключительно в пределах нормы. То есть однозначно нельзя злоупотреблять алкоголем, но от его небольшого количества во время еды последствий никаких не будет.
«Что касается курения, то это сам по себе очень вредный процесс, но и доказано, что резко бросать тоже не полезно. Известно, что курение – это зависимость, при избавлении от которой нарушается обмен веществ, начинается никотиновая абстиненция (синдром отмены), из-за которого человек чувствует себя нездоровым. Поэтому курильщикам, которые никак не могут воздержаться, следует в период вакцинации максимально снизить количество сигарет в день», – советует Ершов.
Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендациями своих коллег, которые советовали не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости. Кроме того, он подчеркнул, что запрет курения после прививки тоже не влияет сиюминутно на вакцинацию, а вот алкоголем действительно злоупотреблять нельзя, норма – бокал вина в день.
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В Калужской области медсестра вколола воду вместо вакцины от COVID
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В Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было». К ситуации подключился губернатор области.
В калужском минздраве заявили, что пациент, которому вкололи воду для инъекций вместо вакцины, в тот же день получил должную вакцинацию. Видео, на котором медсестра вкалывает пациенту физраствор, распространилось в Сети.
«Эта ситуация недопустима. В тот же день прививка от COVID-19 данному пациенту была сделана должным образом. В учреждении идет служебная проверка, будут проинспектированы все местные пункты вакцинирования», – приводит сообщение минздрава «Калужские губернские ведомости».
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что «26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной. Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан».
«Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», –отметил губернатор. Он сообщил, что медсестра сейчас в отпуске. «Но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», – заявил Шапша.
Глава региона поручил министру здравоохранения области проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ: «Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса».
Эксперт оценил готовность ЕС признать российские COVID-паспорта
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В Европе поняли, что проблему коронавируса не удастся решить раз и навсегда, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление посла ЕС о возможном признании российских и европейских сертификатов о вакцинации и реакцию Кремля на это сообщение.
«Такие заявления со стороны ЕС связаны с тем, что в Европе поняли, что проблему коронавируса не удастся решить раз и навсегда. С этим надо жить и искать в том числе новые формы межгосударственных, трансграничных взаимодействий», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
По его словам, к такому заключению ведут тенденции, которые сейчас заметны в ЕС – огромный рост заболеваемости при таком же высоком уровне вакцинации. Зараженных будет много, независимо от вакцинации общества, полагает эксперт.
«Посидеть в карантине, пока проблема решится, не получится. Она не решится никогда – это поняли в Евросоюзе», – добавил Кузнецов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг назвал хорошим сигналом слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. Представитель ЕС ранее сообщил, что власти Евросоюза обратились в Минздрав России с предложением – обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса (их также называют COVID-паспортами). «Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», – цитировал Пескова ТАСС.
Добавим, что Эдерер также заверил: вопрос о признании в ЕС вакцин, в том числе российского препарата «Спутник V» – это вопрос сугубо технический, а не политический. «Спутник V», напомним, пока не получил сертификации Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Но, как подчеркнул Эдерер, инспекторы EMA ведут рациональное и непредвзятое исследование российской вакцины.
Напомним, что «Спутник V» сертифицирован в 68 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек (2-е место в мире по числу одобрений со стороны национальных регуляторов лекарств). Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт им. Гамалеи.
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Минздрав Саратовской области посоветовал повременить с сексом после вакцинации
В период вакцинации от коронавируса рекомендуется избегать повышенных нагрузок, включая секс, сообщил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.
Его спросили, противопоказан ли секс в связи с вакцинацией, учитывая, что в первые дни после прививки рекомендуют не заниматься спортом. Как заявил Грайфер, «в принципе всем известно», что «секс – это очень энергозатратное занятие». По словам замминистра, людей предупреждают, что «повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», передает РИА «Новости».
Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.
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Стали известны особенности ревакцинации от COVID-19
В России началась кампания ревакцинации от коронавируса, так как вирус постоянно мутирует, а для исследователей остается загадкой то, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов, заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.
Костинов указал, что из-за постоянной мутации COVID-19 «было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины», передает радио Sputnik.
Вторичная вакцинация может иметь некоторые особенности. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. У врачей есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они были, добавил эксперт.
«Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации», – сказал он.
Ранее ученые предупредили о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе.
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Власти Кубани обяжут отдыхающих делать прививку от коронавируса в течение трех дней
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На курорты Кубани с 1 августа можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны привиться в течение трех дней после заселения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани сообщил, что последние две недели власти фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, отметив, что 5 июля был достигнут максимум за все время с начала пандемии – 214 новых случаев.
«В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», – написал Кондратьев в Telegram.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа невакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста.
В июне власти Краснодарского края ввели новые правила для туристов, заселяющихся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. При этом с 1 августа туристы должны были предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Позже губернатор Краснодарского края изменил правила для туристов: были отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
Между тем, согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID в Москве
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В Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.
«Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают», – сказала она в эфире на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6040 новых случаев коронавируса, в России выявили 24 818 случаев заболевания.
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Женщины рассказали об увеличении груди после вакцинации Pfizer
Десятки жительниц Норвегии пожаловались в социальных сетях, что после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь.
«Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис», – сообщила в соцсетях одна из жительниц Осло, сообщает портал NRK.
Врач Хайнрих Бакманн отмечает, что такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов – так организм реагирует на введение препарата. Бакманн уверяет, что это временное явление, пишет «Московский комсомолец».
В свою очередь представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен отметил, что он слышал о подобном побочном эффекте у американок. Так, у примерно 10% вакцинированных женщин после введения первой дозы препарата увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникает ощущение, что грудь увеличилась. Однако через несколько дней эффект проходил.
Представительство компании Pfizer в Норвегии отметило, что о таком побочном эффекте не слышало, но и не исключает, что он может быть.
Ранее украинские власти рассказали о скончавшемся после прививки Pfizer мужчине.
Захарова назвала гибридом расизма и неонацизма призыв Франции не признавать вакцины России и Китая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма» высказывания госсекретаряпри МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19.
«Неприемлемые высказывания! Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты.
«Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства», – отметила она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал политиканством призыв Франции не признавать «Спутник V».
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.
Гинцбург: Использующие «Спутник V» страны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины
Министерства здравоохранения стран, в которых используется «Спутник V» говорят, что российская вакцина от коронавируса высокоэффективна и не обладает побочными эффектами, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых «Спутник V» широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Напомним, Гинцбург заявлял, что ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не было зарегистрировано.
Индия оценила сотрудничество с Россией по производству «Спутника V»
Российско-индийское сотрудничество по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» играет роль не только для Индии, но и для международного сообщества, заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.
должны признать, что сотрудничество в этой области имеет значение не только для здравоохранения в Индии, но и играет роль для международного сообщества», – сказал он, выступая в ИМЭМО РАН,передает ТАСС.
Российский препарат от коронавируса был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация «Спутником V» в стране началась 14 мая.
В том месяце индийская компания Panacea Biotec на заводе в Бадди выпустила первую партию российской вакцины «Спутник V».
Чили собралась закупить «Спутник V»
Власти Чили закупят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для иммунизации населения третьей дозой вакцины, сообщил президент страны Себастьян Пиньера.
Он сообщил, что достигнутые соглашения, касающиеся Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутника», гарантируют «необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой». Двумя компонентами привиты уже 11 млн человек из почти 19 млн, свыше «73% взрослых в Чили уже завершили вакцинацию», сказал Пиньера.
Сейчас в Чили используют препараты Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. Власти Чили заявляли, что рассматривают возможность использования «Спутника V» в стране, передает ТАСС.
Напомним, чилийский Институт общественного здравоохранения не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса «Спутник V», о якобы наличии которых заявили в Бразилии.
Мясникова возмутила рекомендация избегать секса после вакцинации
Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал призывы коллег не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости.
По словам специалиста, медики и должностные лица устраивают «парад глупых непрофессиональных рекомендаций». Мясников заявил, что подобные советы только ухудшают отношение населения к вакцинации.
«Алкоголем и правда злоупотреблять не следует (бокал вина не в счет), но остальное?! Курение, например, имеет отсроченные, долговременные последствия, на вакцинацию сиюминутно не влияет, но призыв к отказу от него вызывает хотя бы симпатию… А секс тут при чем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» – написал медик в своем Telegram.
По его словам, «проблема в том, что все эти глупые рекомендации льют воду на мельницу антивакцинаторов». «Люди и так колеблется, а им: выпивать нельзя, курить нельзя, секс нельзя! Пойдут ли они после этого вакцинироваться, сохранят ли энтузиазм?» – возмутился медик.
Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер сообщил, что секса, как и других повышенных нагрузок, лучше избегать в первые дни после вакцинации от COVID-19. При этом директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее отмечал, что физические нагрузки недавно привитым не противопоказаны, но посоветовал не доводить себя до изнеможения, поскольку из организма уходит глюкоза, необходимая для размножения клеток.
Россиян предупредили о связанном с вакцинацией новом мошенничестве
Новый вид мошенничества появился в России на фоне обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, информацию подтвердили в ВТБ, Газпромбанке и в «Лаборатории Касперского».
По словам начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрия Ревякина, мошенники распространяют объявления о начислении бонусов людям, прошедшим вакцинацию, чтобы получить данные доступа к картам, передает РБК.
Отмечается, что размер обещанного мошенниками бонуса составляет 5 тыс. рублей. В объявлениях сообщается, что выплачивается он клиентам российского универсального коммерческого банка ВТБ. Злоумышленники не уточняют, о какой вакцине идет речь.
Объявления о бонусах распространяются через соцсети и мессенджеры. При переходе по ссылке необходимо ввести персональные данные и данные банковской карты. Далее мошенники получают доступ к деньгам жертвы.
В пресс-службе финансовой организации призывают граждан быть бдительными, не реагировать на подобные объявления и не переходить по подозрительным ссылкам.
По данным «Лаборатории Касперского», в июне (по сравнению с маем) было обнаружено и заблокировано на 14% больше мошеннических ресурсов, связанных с коронавирусом.
Ранее Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19.
Попова рассказала, откуда россияне привозят дельта-штамм COVID-19
Россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Штамм «дельта», то, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран... и Соединенные Штаты», – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем Telegram.
Также Попова заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. «Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», – сказала Попова, отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
За сутки в России выявили 25,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 766 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6643, Московской области – 2545, Санкт-Петербурге – 1951.
Всего в стране выявлено 5 733 218 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 165 087 человек, из них 21 832 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 726 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 141 501 человек.
Накануне, 8 июля, в России было выявлено 24 818 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 948.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.