Эксперт сказал, кто был заинтересован в убийстве президента Гаити

«С одной стороны, в убийстве президента Гаити могли быть заинтересованы члены его окружения с целью получения выгоды, с другой – леворадикальные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев, комментируя новые подробности убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

«Убийство Жовенеля Моиза может быть разновидностью государственного переворота, который был спланирован его окружением. Связано это может быть с недовольством деятельностью гаитянского лидера», – полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Эксперт предположил, что в этом преступлении большое значение имеет коррупционная составляющая. «Какая-то часть его окружения, возможно, сочла, что президент Моиз и его приближенные слишком далеко зашли в «контроле» за финансовыми потоками», – предполагает Васильев.

Напомним, что в 2019 году на Гаити – стране на западе одноименного острова в Карибском море, и одном из беднейших и нестабильных государств мира – проходили массовые демонстрации с требованиями отставки президента Моиза, которого обвиняли в коррупции. Добавим, что годом ранее году президент Моиз уже пережил попытку покушения. Неизвестные обстреляли главу государства во время церемонии по случаю годовщины смерти основателя республики Жан-Жака Дессалина.

«В случае устранения по коррупционным мотивам, преступники не берут на себя ответственность за убийство, так как непосредственно получают выгоду от устранения президента и рассчитывают провести на выборы своего кандидата. Им нет необходимости светиться», – объясняет эксперт.

Однако, по мнению Васильева, убийство могли также организовать и гаитянские леворадикальные группы. «Сегодня на Гаити и в других странах Карибского бассейна усиливается радикализация общества, что значительно дестабилизирует социально-политическую обстановку», – пояснил собеседник. В этой связи он напомнил о диктаторском режиме Франсуа Дювалье и его сына Жан-Клода Дювалье. Династия правила страной с 1957 по 1986 годы. «По сути, Франсуа Дювалье узурпировал власть и не один десяток лет находился во главе государства с помощью предельно жестких методов управления. Я думаю, эта тенденция породила радикальные чаяния людей», – считает эксперт.

При этом Васильев отмечает, что радикальные группы прекрасно понимают, что завтра на них могут обрушиться репрессии и начаться «охота на ведьм», поэтому они готовы к таким последствиям. «Для них это своеобразная проверка своей собственной силы и возможностей», – добавил Васильев.

Кроме того, политолог указал на несколько повышенную нервозную реакцию на случившееся со стороны США. «Мне кажется, они были напуганы именно второй версией произошедшего – если убийство совершили радикалы. Администрация Джозефа Байдена в некотором смысле побаивается того, что их «левые» в Демократической партии в скором времени заявят о своих правах и перейдут к решительным действиям. Все происходящее в странах Латинской Америки и Карибского бассейна так или иначе влияет на США. Как минимум, это влияет на настроения афроамериканцев и латиноамериканцев, проживающих там. Это важнейшая часть электората Демократической партии. А многие американцы – выходцы из стран этого региона, поэтому чувствуют свою сопричастность с происходящими там социально-политическими потрясениями», – заключил Васильев.

В среду президент Гаити Жовенель Моиз подвергся нападению в собственной резиденции и получил смертельное ранение. Супруга главы республики, Мартин Моиз также была ранена, и в тяжелом состоянии доставлена в одну из клиник штата Флорида. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг сообщения о смерти первой леди. Управление страной взял на себя премьер-министр Клод Жозеф.

Премьер Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила по-испански и по-английски (Гаити – франкоязычная страна). Позже в прессе появилась информация, что группа, атаковавшая резиденцию Моиза, представилась управления Минюста США по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA). В Госдепе заверили, что DEA не причастно к убийству.

Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо участников убийства (которых Шарль назвал наемниками), ликвидированы, двое задержаны. Убийцы «выдавали себя за агентов DEA», подтвердил посол Гаити в США Эдмонд. «Мы знаем, что это не так... Но иностранным наемникам мог заплатить кто угодно», – подчеркнул дипломат.

В четверг бывший национального учредительного собрания Венесуэлы и первый зампредседателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что «не нужно быть гадалкой», чтобы понять, кто стоит за убийством президента Гаити, намекая при этом на Вашингтон. Венесуэльский политик подчеркнул, что его страна, равно как и Куба, готова в любой ситуации «подать руку солидарности» народу Гаити.

По мнению Васильева, то, что киллеры представились сотрудниками DEA, объясняется намерением увести следствие по ложному следу. «Леворадикальные группировки хотят запутать следствие или затянуть его. Возможно, это политическое убийство было по-своему хорошо продумано, с пониманием всех последствий. С одной стороны, им нужно скрыть истинных виновников, а с другой – по-прежнему остаться на плаву и играть более значимую политическую роль», – убежден Васильев.