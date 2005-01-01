Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 07:36  |  vz.ru
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«Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

Только в лесной отрасли Россия ежегодно теряет триллион рублей Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
Старейшая проблема лесного хозяйства России – незаконная вырубка лесов – продолжает обостряться. Совет Федерации настаивает на необходимости крайней меры – запрете экспорта леса из России. Куда уходит российский кругляк, какие потери несет наша экономика и не случится ли так, что запрет ей скорее навредит, чем поможет? Подробности...
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Чем удивил Сергей Лавров на Мюнхенской конференции

Сергей Лавров предложил европейцам партнерство вместо противоборства Фото: Александр Щербак/ТАСС
Главным политическим событием прошедших выходных стала Международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене. Российскую делегацию на ней возглавлял Сергей Лавров, отметившийся жесткой пикировкой с Западом и рядом ярких высказываний. Эксперты сочли выступление главы МИД достаточно необычным. И вот почему. Подробности...
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Как латышский партизан стал героем-подпольщиком

Имант Судмалис стал одним из символов советского партизанского движения в ЛатвииФото: wikipedia.org
18 февраля исполняется 75 лет со дня, когда в 1944 году в Риге агентами Гестапо был схвачен деятель антинацистского подполья Латвии Имант Судмалис. Судмалис успел стать настоящей легендой: его имя наводило страх на врагов и воодушевляло друзей. Жизнь знаменитого латышского партизана могла бы стать сценарием для приключенческого фильма. Подробности...
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Как Россия может предотвратить индо-пакистанскую войну

Нарендра Моди и Имран Хан могут начать войну из-за «ДжеМа»Фото: Anupam Nath/AP/ТАСС,
Rana Sajid Hussain/Zuma/ТАСС
Индия открыто обвинила Пакистан в поддержке терроризма. Пока Дели наказывает мусульманского соседа экономически, но свежая история показывает – путь от громких заявлений до артиллерийских залпов очень короток. Кому выгоден первый конфликт после вступления обеих ядерных держав в ШОС? И сможет ли Россия остановить войну между двумя коллегами по этой организации? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Россия не должна помогать Украине «убиться об стену»

Глеб Простаков, журналист
Действуем от обратного: если Киев ограничивает контакты украинцев с Россией, то Москве, наоборот, нужно сделать все, чтобы повысить свою привлекательность для русских с Украины. Заодно можно решить демографические проблемы. Подробности...
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Давайте не будем льстить нашему народу

Захар Прилепин, писатель
В России читают умные книжки двести тысяч человек. Ещё триста читают чудовищные книжки, лучше б вообще не умели читать. В России смотрят умное кино те же двести тысяч человек. Уговорили, миллион. Остальные смотрят глупое. Ну и что? Подробности...
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В Афганистане СССР сражался против доллара

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В Кабуле гуляли девушки в коротких цветных платьях, с модными стрижками. Не спешили менять образ жизни и многие мужчины. Чтобы сломать этих людей, ведущие демократии мира пошли на то, чтобы бросить в бой с ними ораву «ватников». Подробности...
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          Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

          Демонстранты в столице Гаити несли портреты Путина   18 февраля 2019, 22:45
          Фото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.

          На протяжении нескольких дней в Гаити бушевали демонстрации протеста против президента Жовеналя Моиза. 50-летний глава государства правит всего два года, но последние коррупционные скандалы стали поводом для массовых беспорядков. Были и жертвы – несколько человек убиты при разгоне митингов.

          Последние пару дней в Порт-о-Пренсе затишье, но в конце минувшей недели, когда еще шли протесты, среди прочего состоялась акция, в ходе которой был сожжен американский флаг и звучали призывы к России, Китаю и Венесуэле прийти на мощь гаитянскому народу.

          «Этим мы хотим сказать, что полностью порываем с американцами. Хватит терпеть оккупацию Соединенных Штатов», – сказал телеканалу AFP один из участников акции – Мы призываем Россию, Венесуэлу и Китай обратить внимание на страдания гаитянского народа».

          Демонстранты несли портреты Путина, российские флаги с надписью «Путин, гаитяне нуждаются в вашей помощи» (на английском, французском и даже на русском, правда, латинскими буквами) и скандировали:

          «Долой американцев, да здравствует Путин!»

          На фоне венесуэльской ситуации гаитянские беспорядки не привлекали особого внимания мировых медиа. Все уже давно привыкли, что в одной из беднейших стран мира постоянно происходит что-то нехорошее. 30-летнее диктаторское правление семьи Дювалье (отца и сына) сменилось уже почти 30-летним же периодом смуты: перевороты, американские интервенции «для восстановления демократии», сумасшедшие президенты, страшное землетрясение 2010 года. Гаити можно было бы назвать островом невезения, если бы оно не занимало всего треть одноименного острова и если бы на остальной его части не жила вполне сносно Доминиканская Республика.

          Численность населения у обоих государств примерно одинаковая, но 10 миллионов негритянского населения Гаити живут куда хуже 11 миллионов смешанного доминиканского народа, поэтому миллион с лишним гаитян перебрались к соседям на заработки. И да, на Гаити практически нет белых, нет и миллионов туристов, посещающих соседнюю страну.

          Америка всегда рассматривала Гаити как свою полуколонию – как и всю гряду крупных островов Карибского моря. И если Куба ушла от США 60 лет назад, а Пуэрто-Рико считается ассоциированным с США государством и хочет стать 51-м штатом, то на расположенный между ними остров Гаити американцы всегда залезали без особого стеснения. И если Доминиканская Республика последний раз видела американский десант в середине 60-х, то Гаити морпехи посещали в 90-е, а потом отправляли туда ооновских миротворцев.

          Никаких связей с Россией, в отличие от соседней Доминиканы, у Гаити нет. Даже дипломатические отношения были установлены только в середине 90-х, новости о нашей стране также вряд ли публикуются местными СМИ. Так почему же гаитяне взывают к Путину?

          Потому что они слышали о том, что в мире есть такой человек, который чуть ли не избрал Трампа президентом США, а сейчас, вопреки американскому давлению, не отказывается от поддержки Мадуро в соседней Венесуэле, не хочет признавать президентом Гуайдо, которого уже признала и бывшая метрополия Гаити Франция (гаитяне – франкоговорящие). То есть какой-то Путин из далекой России, который не боится Америки и помогает соседям Гаити. Может и нам поможет?

          Не надо волноваться, борцы за сохранность российского бюджета – Россия не будет ни помогать, ни пытаться влезть в Гаити. Просто потому, что у нас в этом регионе уже есть проверенные временем союзники, партнеры и интересы, а гаитянская перманентная трагедия не может быть решена внешними силами.

          Да и нет на Гаити ничего такого, что было бы интересно России. Страна слишком завязана на Америку, и даже если ситуация начнет выправляться, то туда просто придут американские деньги (как они пришли в Доминиканскую Республику). Но все-таки происходящее сейчас в Гаити имеет для нас большое значение – помогая другим, нам лучше понять то, что мы сами изнутри России не очень-то понимаем.

          Дело в том, что если жители одной из самых забытых Богом стран надеются на Путина, то значит его имя стало культовым, стало символом сопротивления США. И само по себе работает на расшатывание англосаксонского миропорядка. Как в свое время имена Ленина и Сталина были символом продвижения коммунистических идей для индейцев Латинской Америки и индусов в Индии. Путин стал брендом «альтернативы Америки», борьбы с США, сопротивления США. И вклад в это обстоятельство Запада и мировых медиа невозможно переоценить.

          Да, реальный Путин бросил открытый вызов США еще 12 лет назад – в Мюнхенской речи, а после 2012 года стал для США главным врагом на мировой арене и его курс на построение постамериканского мирового порядка последователен и неизменен. Его авторитет в мире действительно высок. За 20 лет он стал опытнейшим игроком в геополитические шахматы и ни один из действующих мировых лидеров не может сравниться с ним в этом.

          Путин отстаивает традиционные ценности – семейные, религиозные, национальные – и этим тоже привлекает к себе симпатии представителей самых разных цивилизаций.

          Путин не сдает союзников России – и именно это самый важный вывод, который сделали по результатам сирийской операции и наши сторонники, и наши враги.

          Путинская Россия, обладая на порядок меньшими ресурсами чем Запад, уже пять лет не просто держит санкционное давление, но и наращивает свое присутствие во всех частях света – от Южной Америки до Азии.

          Путин становится популярным у националистов и традиционалистов в Европе, у левых в Азии, у правых в США. Его считают образцом для подражания политики от Италии до Индии – как пример сильного лидера, последовательно отстаивающего национальные интересы своей страны.

          И этот образ Путина очень выгоден России. Потому что сам по себе он становится инструментом нашей мягкой силы, нашей политики. Но можно уверенно утверждать, что популярность Путина в мире не была бы и вполовину такой как сейчас, если бы не та кампания по его демонизации, которую Запад довел до максимума в последние пару лет.

          Запад пытается остановить Путина, но результат оказывается прямо противоположным тому, на который там рассчитывают. Западные медиа трубят: Путин помог избраться Трампу, повлиял на голосование по Брекситу. Сериал с «русским следом» в кампании Трампа вообще превратился в самый долгий абсурдистский политический спектакль. Но если Трамп – это марионетка Путина, то значит Путин самый крутой в мире. Так рассуждает аполитичный обыватель что в Азии, что в Африке. И на Гаити – то есть там, где вообще ничего не знают про Россию, зато очень хорошо знают, что такое Америка.

          Запад внес огромный вклад в популяризацию Путина, в раскрутку его бренда. И самое удивительное, что западные СМИ не замечают этого, не видят, что, по сути, работают на Путина, на укрепление имиджа и международных позиций России. Потрясающая слепота. Но нам грех на нее жаловаться.


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