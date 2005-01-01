Генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской прокомментировал акции протеста в Гаити, в ходе которых митингующие сожгли американский флаг и призвали на помощь Россию.

Лидовской сказал в комментарии RT, что Гаити жила в отвратительной экономической ситуации, так как там действует американское правительство. Причем за последние годы положение жителей только ухудшилось.

«Нынешний президент является абсолютно американски ориентированным и никаким образом не заботится о своем народе. Вся его деятельность заключается в том, чтобы перекачивать те небольшие деньги, которые Гаити зарабатывает, непосредственно в США. Конечно, народ бедствует», – сказал эксперт, подчеркнув, что люди в Гаити оказались куда в худшем положении, чем в Венесуэле, на Кубе или в других латиноамериканских странах.

«Это самое страшное место в регионе по экономической ситуации. Людям там абсолютно нечего есть, нет вообще никаких средств к существованию, они вынуждены питаться на помойках, и это не какое-то преувеличение, а реальные факты», – подчеркнул Лидовской.

Он отметил, что народ устал от такой ситуации, они хотят, чтобы деньги, зарабатываемые в Гаити, оставались внутри страны и были направлены на ее развитие. «У каждого народа есть предел, до которого он может терпеть. Жители Гаити хотят уйти от американского влияния и выстраивать отношения со странами, которые выступают в роли равных партнеров, оказывают уважение», – сказал Лидовской. К таким странам он отнес Россию, Китай и Турцию.

По его словам, Соединенные Штаты взяли Гаити под полный контроль, именно они стали инициаторами экономической политики, которая привела гаитянский народ к такому бедственному положению.

«И сейчас Штаты получают заслуженную реакцию на свои действия, потому что все, что происходило в Гаити до этих протестов, делалось с их юрисдикции», – заключил Лидовской.

Ранее сообщалось, что в Гаити в ходе акций протеста против союза с США демонстранты обратились к России, Венесуэле и Пекину с просьбой о помощи в разрешении кризиса.