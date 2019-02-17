Протестующие против союза с США жители Гаити обратились к России

На Гаити в ходе акций протеста против союза с США демонстранты обратились к России, Венесуэле и Пекину с просьбой о помощи в разрешении кризиса, пишет издание Le Journal de Montreal.

«Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем», – приводит РИА «Новости» заявление лидера группы митингующих по имени Бронсон.

Протестующие в столице республики Порт-о-Пренс заявили, что президент страны Моиз и его предшественник Мишель Мартелли являются «ставленниками Вашингтона». В ходе акций протеста жители Гаити сожгли флаг США, скандируя: «Долой американцев, да здравствует Путин!»

Для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.

Первые массовые акции протеста в Гаити прошли на минувшей неделе. Жители требуют отставки президента Жовенеля Моиза. Моиз отказывается покидать пост.

Жертвами акций стали не менее семи человек.