Канделаки ответила на критику «Голоса Америки» из-за «наших» на Олимпиаде Пловчиху Ефимову попытались спровоцировать на Олимпиаде по примеру Медведева 29 июля 2021, 13:28

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде, как ранее это было сделано с теннисистом Даниилом Медведевым, рассказала спортсменка. Ефимова рассказала, что «была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию», передает ТАСС. Она отметила, что «Медведев правильно ответил журналисту». В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент с журналистами. Позднее стало известно, что оргкомитет ОИ начал расследование. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Напомним, Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию Даниила Медведева.

Саблисты США отказались выходить на матч со сборной России 28 июля 2021, 09:14

Фото: REUTERS/Leah Millis

Текст: Дмитрий Зубарев

Мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио, сообщил старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов. Российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко ранее потерпели поражения в командном турнире от сборных Германии и Египта. Сборная России должна была встретиться с американцами и разыграть 7-8 места. «Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», – передает РИА «Новости» слова Глотова. Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире. Теннисист Медведев резко ответил провокатору на ОИ 28 июля 2021, 08:45

Фото: Michael Kappeler/DPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста в микст-зоне после матча третьего круга Олимпиады в Токио с итальянцем Фабио Фоньини. Во время общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости». На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», – сказал Медведев, парируя реплику и обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF). Напомним, во время против итальянца Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось вызвать врача на корт. «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?», – приводит слова Медведева британский журналист Тымани Карайол во время диалога с медиком. После того, как 25-летнему теннисисту оказали помощь, он продолжил матч. Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут – 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева – шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста. Отметим, что в апреле Медведев болел коронавирусом. Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Губерниев объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио 27 июля 2021, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Причина успешного выступления российской команды на Олимпиаде в Токио кроется в ее хорошей подготовке, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя золотые медали наших спортсменов на Олимпийских играх–2020. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Таким образом девушки принесли стране шестую по счету золотую медаль на Играх в Токио. «Мы сейчас переживаем возрождение явления «всероссийской прухи». А когда начинается всероссийская пруха, нас не остановить! У нас выросло прекрасное молодое поколение спортсменов. Я горжусь своей страной и этим поколением. Мы выиграем еще немало золотых наград на этой Олимпиаде», – говорит Губерниев. При этом он призывает пока не подсчитывать общекомандный зачет, поскольку без легкой атлетики это сделать очень трудно. Поэтому, по его словам, пока следует отдельно радоваться каждой победе, очередной медали, делать максимум для развития спорта, в том числе и детского, потому что после Олимпиады появится очень много желающих попробовать себя в том или ином виде спорта. «Не важно, что это, тхэквондо, гимнастика – нужно помогать массовому спорту. А причина такой прухи очень простая: у нас готовая команда. Я еще ранее говорил, что в эпоху ковида сильные станут сильнее, а слабые – слабее. Мы – сильные», – заключил собеседник. Напомним, первую золотую медаль на Олимпийских играх–2020 России принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Позже золото стране завоевали гимнасты в командном турнире, а сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета, досрочно обеспечив себе первое место. Кроме того, золото и серебро принесли стране российские фехтовальщицы и пловцы. Российские рапиристки после выхода в финал ОИ процитировали сборной США Омара Хайама 29 июля 2021, 10:01

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские рапиристки после победы в полуфинальном поединке против сборной США поприветствовали соперника цитатой из стихотворения Омара Хайяма. В четверг Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в полуфинале победили американок со счетом 45:42. Большую часть боя российские рапиристки уступали в счете. После боя на приветствии россиянки хором прокричали фразу из стихотворения Хайяма: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», передает РИА «Новости». В финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах россиянки встретятся с командой Франции, которая в полуфинальном поединке победила итальянок – 45:43. Ранее саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Олимпиады Софью Великую. Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами 27 июля 2021, 10:05

Фото: Zhang Hongxiang/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире. «После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова. Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи. Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде 26 июля 2021, 15:58

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной. Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости». Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года. Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую. До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх. Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком 27 июля 2021, 09:05

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком». «Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeny Rylov (@evgesh.rylov2396) На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему. «Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец. Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл. Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете. Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников. МОК объяснил запрет Рылову выходить на награждение в маске «с котиком» 28 июля 2021, 08:25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). «Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР. Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений», – передает ТАСС сообщение МОК. Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов. Напомним, во вторник россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком». Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде 28 июля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ. Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН. Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали. Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6). В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине. Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг 26 июля 2021, 18:23 Текст: Алексей Дегтярев

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от выступлений на Олимпиаде после положительного допинг-теста, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Пробу сделали во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года на Кубке Европы, проходившем в Днепре, передает РИА «Новости». В организме спортсменки нашли эритропоэтин, пояснили в агентстве. Елистратова должна была выйти на старт турнира по триатлону на Играх 27 июля. У нее есть право потребовать вскрытие допинг-пробы B и обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS). Эти Игры должны были стать четвертыми в ее карьере. Журова: Иностранный журналист вопросом пытался вывести из себя теннисиста Медведева 28 июля 2021, 16:35

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Теннисист Даниил Медведев, который не стал отвечать на провокационный вопрос иностранного журналиста и попросил его удалиться, поступил абсолютно правильно, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова. Российский теннисист Даниил Медведев во время общения в микст-зоне на Олимпиаде в Токио резко отреагировал на вопрос иностранного журналиста, в котором тот назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД). Медведев заявил, что впервые не станет отвечать журналисту, и попросил сделать так, чтобы этого человека больше не было в его поле зрения. «Все очень бурно обсуждали якобы выданную перед Олимпийскими играми спортсменам инструкцию, как правильно отвечать журналистам на некоторые вопросы, хотя как таковой ее не было. Были словесные рекомендации спортсменам, как лучше ответить на провокационные вопросы или же лучше не отвечать на них. По большей части советовали уходить от ответа, если вопрос не имеет отношения к тому, что спортсмен делает на Олимпийских играх. Наличие какой-то инструкции всех взбудоражило, а на деле случилось то, о чем предупреждали», – говорит Журова. Ранее в СМИ действительно появилась информация, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: «No comment» (без комментариев). «Просто нужно понимать, что это в первую очередь вопросы, нацеленные на то, чтобы вывести спортсменов из себя. Здесь журналист пытался на что-то спровоцировать Медведева, обвиняя его, голословно между прочим, в том, что он, а также вся российская команда – обманщики. Я понимаю, что журналист, который задает такие вопросы человеку, которому еще предстоит выступать, делает это отчасти специально. Я считаю, что ни один человек не имеет право этого делать», – объясняет депутат. Собеседник подчеркивает, что если же соревнования уже закончились, а спортсмену больше не предстоит выступать в ближайшее время, то, возможно, в некоторых ситуациях подобного рода вопросы допустимы. Хотя, по ее мнению, формулировки сотрудников средств массовой информации явно должны быть гораздо мягче. «Медведев поступил в этой ситуации очень корректно и правильно: попросил удалить журналиста из зала. Хочу подчеркнуть, что эта история не про свободу слова, а про бескультурье и нарушение спортивной этики, которая обязательно должна учитываться журналистами, особенно освещающими такие большие события, как Олимпиада. Мы же не на шоу, это реально серьезное соревнование. Любой журналист, который пытается психологически повлиять на результат спортсмена, – провокатор, такое недопустимо», – уверена Журова, отмечая, что западные спортсмены отреагировали бы на подобное неуважение еще более резко. Она обращает внимание на то, что Россия имеет решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое страна послушно выполняет. Поэтому обвинять российских спортсменов в том, что они выступают под национальным олимпийским флагом, и это обман – как минимум неэтично. «Все претензии пусть все недовольные предъявляют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и МОК, а не российским теннисистам, да и спортсменам в целом, которым еще выступать. Тем более, которые еще могут стать олимпийскими чемпионами», – заключила заслуженный мастер спорта России. Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Теннисист Хачанов счел «политическим бредом» запрет на слово «Россия» на ОИ 28 июля 2021, 09:37

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский теннисист Карен Хачанов назвал «политическим бредом» выступление на Олимпийских играх в Токио с запретом произношения слова «Россия» и российских флага и гимна. Хачанов в среду вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио. На Играх российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), запрещено использовать национальные флаг и гимн. «Меня спрашивали вчера, могу сказать только, что это политический бред, мы («чистые» спортсмены) невиновны в этом конфликте, понятно, что все болельщики знают, за кого мы играем, но мы даже не можем называть нашу страну. Иностранцы спрашивали, я так отвечал, это моя позиция», – передает РИА «Новости» слова Хачанова. Ранее СМИ сообщали, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: No comment (без комментариев). Заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская заявила газете ВЗГЛЯД, что ничего экстраординарного в том, что Олимпийский комитет России направил участникам Олимпиады в Токио инструкцию с ответами на различные политические вопросы провокационного характера, нет. Российские тхэквондисты впервые и досрочно выиграли медальный зачет ОИ 27 июля 2021, 13:33

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место. В активе россиян одна золотая медаль, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом Игр стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряным призером – Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым – Михаил Артамонов (до 58 кг). Кроме того, во вторник схватку за золотую награду проведет Владислав Ларин (свыше 80 кг), гарантировавший себе как минимум серебро, передает РИА «Новости». По одной победе у сборных Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана. Однако спортсмены из данных стран во вторник не смогли пробиться в финалы в завершающий день турнира. В решающем поединке категории свыше 67 кг встретятся представительницы Кореи и Сербии. На Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов медалей (по четыре в мужских и женских весовых категориях). В понедельник российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо. Российские спортсменки впервые выиграли командные соревнования по спортивной гимнастике на ОИ 27 июля 2021, 16:00

Фото: РИА Новости/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде, это шестое по счету российское золото Игр в Токио. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла, передает РИА «Новости». Серебряными призерами стали гимнастки из США, бронзу завоевали спортсменки из Великобритании. Ранее сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место. Российская саблистка Позднякова получила золото Олимпиады 26 июля 2021, 15:23

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российская саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую на Олимпийских играх в Токио и завоевала золотую медаль в копилку сборной России. Великая стала серебряным призером. Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11, передает РИА «Новости». Позднякова заработала второе для России золото на этой Олимпиаде. Сейчас на счету сборной страны 10 медалей: две золотых, пять серебряных и три бронзовых. Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, являющегося руководителем Олимпийского комитета России. Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.