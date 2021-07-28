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Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму
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Осенью правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму, сообщил вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых оккупированных территорий Алексей Резников.
Он сообщил, что документ «почти на финализации с точки зрения рассмотрения в правительстве». После утверждения кабмином проект закона направят в Раду. Резников рассчитывает, что депутаты рассмотрят законопроект осенью.
По его словам, законопроект о переходном периоде – «фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения», пишет «РБК–Украина».
Напомним, по версии Киева, документ призван обеспечить «деоккупацию» и безопасную «реинтеграцию» территорий, которые на Украине считают «временно оккупированными».
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия «деоккупации» и «реинтеграции»; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Отметим, что Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса в сентябре. Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса.
Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России
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Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Погребинский оценил согласие почти половины украинцев на единство с русскими
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«Несмотря на пропаганду, на Украине сохраняется значительное число людей, поддерживающих тезис о единстве украинцев и русских. Это важно», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные опросов, из которых следует, что почти половина украинцев согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ».
«Эти данные коррелируют с результатами опросов, которые проводят другие социологи. Ранее более 40% опрошенных украинцев относились к России хорошо либо очень хорошо. Нынешние 41% – маркер отношения к России, а не только показатель согласия с тезисом Владимира Путина», – считает киевский политолог Михаил Погребинский.
«Если бы этот результат включал в себя мнение жителей Донбасса, то процент был бы гораздо выше. Более того, такая постановка вопроса не выглядит пропутинской или откровенно пророссийской. Далеко не все украинцы читали статью Путина, тем не менее, они считают, что русские и украинцы – очень близкие народы или даже один народ», – добавил эксперт.
«Сама Украина – не один народ, так как есть народ западной части страны и восточной. Они сильно отличаются. Я против таких определений, но важно то, что несмотря на такую сумасшедшую антироссийскую пропаганду сохраняется довольно высокий процент людей, которые поддерживают этот тезис», – указал политолог.
«И то, что 22% западных украинцев поддержали тезис Путина, говорит о многом. Действительно, там есть люди, которые голосуют не за националистические партии. Возможно, их количественно больше, чем об этом говорят в СМИ», – предположил собеседник.
«Что касается возможной реакции властей на такие результаты опроса, то нельзя исключать и нового витка украинизации. Но куда больше? Может быть, что-то такое и будет. Вопрос в том, будет ли откат текущей украинизации. Я не ожидаю такого поворота. Зеленский закусил удила и конкурирует с Порошенко и украинскими националистами в том, кто из них больший враг России. Я не думаю, что этот рейтинг остановит власти Украины от антироссийской политики. Остановить может только жесткая установка Вашингтона», – полагает Погребинский.
«Этот опрос не является угрозой для украинской власти, поэтому его результаты будут игнорироваться. 41% – это большая часть населения, но все же не большинство», – считает украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, «в нынешней Украине подобные вопросы воспринимаются не исторически, а политически». «Люди на самом деле отвечают на вопрос «С Россией ли мы сейчас?», – поясняет собеседник.
Эксперт отметил, что «процесс украинизации в стране продолжается по всем направлениям – история, гуманитарная политика, религия, язык». «Сложно не согласиться с тем, что украинцы и русские были одним народом. Но сегодня Украина гуманитарно, политически, экономически, социально – абсолютно не Россия, а моментами анти-Россия», – констатировал Бортник.
«Гуманитарные процессы, которые последние семь лет идут ускоренными темпами, формируют отдельный украинский народ. Этот процесс еще не завершен, но еще семь-десять лет, и на Украине будет сформирована отдельная политическая нация. Она будет кардинально отличаться от российской, и такого рода опросы будут давать абсолютно другие результаты», – прогнозирует собеседник.
Ранее стало известно, что 41% украинцев согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. На Востоке страны, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%, а на Западной Украине - 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».
По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист.
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Эксперт: США унизили Зеленского с помощью министра-гея
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«Отправляя на саммит министра-гея, Вашингтон политкорректно обозначил вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения об участии в «Крымской платформе» первого открытого гея на посту министра США, главы Минтранса Питера Буттиджича.
«Во-первых, отказ Джо Байдена и Камалы Харрис посетить «Крымскую платформу» означает политическое поражение украинской дипломатии и отказ Вашингтона от той модели развития Украины, которая была заложена после 2014 года», – полагает киевский политолог Владимир Скачко.
«После саммита лидеров США и России в Женеве Зеленскому и его администрации был послан унизительный сигнал о том, что Украина должна готовиться жить в новых геополитических и геоэкономических реалиях. США больше не намерены содержать украинских политиков за красивые глаза, попрошайничество и клятвы в верности демократии. В результате Украина может превратиться в разменную карту на переговорах о новом геополитическом раскладе между Вашингтоном, Москвой и Пекином», – объяснил эксперт.
Во-вторых, отправка на «Крымскую платформу» Питера Буттиджича имеет несколько смысловых значений. «С одной стороны, США указали Украине необходимость следовать западным образцам толерантности, включая принятие ЛГБТ-ценностей. С другой стороны, Вашингтон политкорректно обозначил, так сказать, вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – подчеркнул Скачко.
Собеседник напомнил, что саммит «Крымской платформы» задумывался для того, чтобы «вернуть в повестку дня вопрос Крыма, а также связать его с проблематикой Донбасса и таким образом способствовать отказу Украины от Минских соглашений». Кроме того, саммит подразумевался как антироссийская площадка, мобилизующая противников Москвы в регионе и в мире.
«Приезд Джо Байдена на саммит как «светоча либеральной демократии» поднял бы статус этого мероприятия. Но его отказ от приезда существенно снижает значимость «платформы» и подает сигналы лидерам других государств о том, что на саммит можно не ехать. В итоге «платформа» превратится в собрание геополитических лузеров, которые создают истеричный фон, но никаких серьезных решений не принимают», – резюмировал Скачко.
Ранее стало известно, что вместо президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич.
Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады, сопредседатель «Крымской платформы» Мустафа Джемилев. При этом официально Белый дом пока не объявлял, кто именно возглавит американскую делегацию на саммите.
«Америка с тонким чувством юмора показала истинное отношение к саммиту «Крымской платформы», отправив своего представителя, официального *** (гея – прим. ВЗГЛЯД) Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Комментируя заявление Кивы, тележурналист Владимир Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США. «Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram.
«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича. Интересно, он с мужем приедет?» – добавил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
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Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август, следует из данных системы бронирования Regional Booking Platform.
«Оператор газотранспортной системы Украины» во вторник выставлял на аукцион дополнительные прерываемые транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными, передает «Интерфакс».
У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).
Ранее в этом году Газпром не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» и «Ямал – Европа». Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.
Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму
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Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова профессора из Турции Хасана Унала.
«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Россия признает независимым государством Турецкую республику Северного Кипра.
«Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», – добавил Песков.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что считает неправомерным в принципе ставить вопрос о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра.
«Я вообще не приемлю слово «сделка». Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа РИА «Новости».
По его словам, те, кто проживают на территории Северного Кипра, тоже должны высказать свое мнение на референдуме, и «надо определяться с этим». «А сделка – это очень плохое слово, мне оно не нравится», – добавил депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Глава Нафтогаза спрогнозировал убытки компании до 3,8 млрд долларов
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает убытки компании в размере до 105 млрд гривен (примерно 3,8 млрд долларов) вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд гривен (около 460 млн долларов) в первом квартале 2021 года, сообщила пресс-служба Нафтогаза.
«Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства как собственника НАК до 105 млрд гривен», – сказал Витренко в интервью РБК-Украина.
По его словам, речь идет об отражении финансового состояния предприятий «Теплокоммунэнерго», которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.
Кроме того, Витренко обратил внимание на задолженность Нафтогаза перед ПАО «Укрнафта» за отобранный газ. «На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что «Укрнафта» потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене», – отметил глава Нафтогаза.
Витренко подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем руководстве Нафтогаза», не была должным образом проверена аудиторами.
«Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в «нарисованную прибыль» из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом», – резюмировал Витренко.
Ранее Витренко выступил с утверждением, что Россия якобы «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.
Главнокомандующий ВС Украины Хомчак ушел в отставку
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Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
«С должности уходит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности в присяге, профессиональности Руслана Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот – конфликты», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сообщил, что пост главнокомандующего занял Валерий Залужный, командующий оперативного командования «Север».
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
Экс-подполковник СБУ решил рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
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Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
«Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО», – передает РИА «Новости» слова Прозорова. Он уточнил, что готов дать показания при соблюдении «некоторых требований безопасности».
Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М» АТО.
Ранее первый министр обороны провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности стать свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ.
Напомним, 22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.
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Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма
Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt.
Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы».
«Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода».
Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Почти половина украинцев назвали себя одним народом с русскими
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Почти половина украинцев (41%) признались, что «исторически и духовно» считают себя одним народом с русскими, следует из данных опроса социологической группы «Рейтинг»
Так, согласно опросу, 75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. В то же время Россию преемницей считают только 8%, еще 9% не считают преемницей ни одну из двух стран.
Кроме того, 41% опрошенных согласились с недавним заявлением президента России Путина, что русские и украинцы – единый народ, являющийся частью «одного исторического и духовного пространства». Противоположного мнения придерживаются 55%.
Опрос был проведен 23-25 июля во всех областях Украины посредством телефонного интервью среди 2,5 тыс. граждан старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Эксперт объяснил невозможность «сделки» России и Турции по Крыму
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«Признание Москвой независимости Турецкой республики Северного Кипра в обмен на признание Анкарой Крыма частью России обернется разрывом отношений с Грецией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он отреагировал на слова турецкого профессора Хасана Унала о возможном сценарии признания Турцией Крыма российским.
«В случае признания независимости Турецкой республики Северного Кипра мы навсегда потеряем Грецию, которая фактически является нашим агентом влияния в НАТО. России категорически нельзя идти на такую сделку», – уверен доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее во вторник профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал предположил возможную сделку Москвы и Анкары по вопросу статуса Крыма в обмен на признание Россией турецкого Северного Кипра. Эту провозглашенную в 1974 году республику сейчас признает лишь Турция. Остальное мировое сообщество, включая Россию, считает, что суверенитет над островом есть лишь у Республики Кипр (де-факто она контролирует только южную, греческую часть).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого эксперта, заверил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами. «Это исключено», – подчеркнул представитель Кремля.
По мнению Сивкова, гипотетический обмен признаниями может быть выгоден только Турции. «Разрыв отношений с Украиной, по большому счету, не навредит Анкаре, зато ей будет выгоден разрыв отношений России и Греции – постоянного соперника Турции в регионе. А киевский режим, в любом случае, заинтересован в дружбе с турками, да и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснит Украине, что этот размен был сиюминутным шагом», – полагает эксперт.
С точки зрения Сивкова, даже в случае признания Крыма частью России, внешняя политика Турции не претерпит изменений. «Анкара уже вошла в зону наших интересов на постсоветском пространстве, и уходить оттуда не намерена», – констатировал эксперт. Отметим, что во вторник зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил бакинскому изданию Trend – Турция налаживает с Азербайджаном взаимодействие по принципу «одна нация – два государства».
Добавим, что зампред профильного комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал неправомерной саму постановку вопроса о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма. «Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа.
Однако член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» назвал интересным предложение Унала. «Но признание Северного Кипра в обмен на это – вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть», – заявил сенатор, призвав решать вопрос непризнанных территорий не по отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом.
Крым стал российским регионом после референдума 16 марта 2014 года. Более 96% участников плебисцита высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последних инициативах Эрдогана по кипрскому вопросу. Турецкий лидер дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин острова в единое государство. Проявлением неоосманской политики Эрдогана стало решение вернуть статус курорта части северокипрского города Фамагуста, откуда во время турецко-греческого конфликта 1974 года было изгнано греческое население. Ни о каком возвращении домов и гостиниц греческим владельцам сейчас речи не идет.
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Украина и Турция подписали соглашение о строительстве двух корветов
Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил.
«Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для потребностей ВМС ВС Украины», – говорится в сообщении «Украинского милитарного портала».
Отмечается, что на 2021 год Киев предусмотрел на финансирование проекта 3,8 млрд гривен (140,7 млн долларов). Контракт на строительство корветов минобороны Украины заключило с турецкими компаниями в декабре 2020 года.
Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман заявил, что ведутся подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года.
В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.
Группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за песен на русском
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Украинской рок-группе Green Grey не разрешили выступить на Дне независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке, сообщил гитарист группы Андрей Яценко.
Артист рассказал в Facebook, что в мае группе поступило предложение от офиса президента выступить в НСК «Олимпийский» в честь 30-летия независимости Украины с песней «Под дождем». Музыканты начали подготовку к выступлению и обсуждали сценарий с режиссерами.
«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украина-язычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ! Да мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!» – написал Яценко (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к регулятору с просьбой ввести санкции против шести украинских телеканалов из-за трансляции фильмов на русском языке.
С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинский язык оказался убыточным.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского отправила свою книгу Пескову
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила экземпляр своей книги пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, заявив, что хочет донести до него «позиции, которые важно знать об Украине».
«Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу «Каждый из нас президент», как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет интересно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения», – сказала Мендель в видеообращении к Пескову в Instagram.
При этом на видео она подписывает соответствующую книгу. Опубликованное видео Мендель подписала: «Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?».
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Ранее Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова. Об увольнении Мендель СМИ сообщали еще в конце апреля. До этого в прессе говорили, что Мендель писала заявление об увольнении уже в третий раз, два из них ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем украинского лидера после его победы на выборах, при этом у журналистского сообщества были к ней претензии.
В Симферополе экстренно приземлился пассажирский Boeing
В аэропорту Симферополя экстренно приземлился Boeing со 165 пассажирами, сообщили в экстренных службах.
Пострадавших нет, сообщает РИА «Новости».
Ранее в экстренных службах сообщили, что самолет готовится к посадке. Уточнялось, что у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполняет рейс из Якутии в Крым.
Ранее самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины.