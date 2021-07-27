Экс-подполковник СБУ решил рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.

«Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО», – передает РИА «Новости» слова Прозорова. Он уточнил, что готов дать показания при соблюдении «некоторых требований безопасности».

Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М» АТО.

Ранее первый министр обороны провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности стать свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ.

Напомним, 22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.

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