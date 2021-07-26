Экс-министр обороны ДНР захотел стать свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Первый министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности стать свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ.

«Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как все происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина», – заявил РИА «Новости» Хакимзянов.

По его мнению, подобные иски – «дело нужное», так как нужно «показать всему миру» преступления властей Киева против мирного населения на востоке Украины.

В то же время сам он сейчас находится под санкциями Евросоюза и Украины. «Они против меня объявили санкции и продлили их на пять лет, Евросоюз. (бывший президент Украины Петр) Порошенко объявлял на пять лет, сейчас (действующий президент Украины Владимир) Зеленский объявил на пять лет. ЕС еще в 2014 году вынес решение – страны Евросоюза объявили, Новая Зеландия и Австралия. За исключением США. По остальным спискам на лицо, попадающее под санкции», – сообщил он.

Если это помешает Хакимзянову лично приехать на рассмотрение иска, то он готов выступить по видеосвязи. «Это вполне возможно, интернет работает. Проблем с этим нет, с видеосвязью. Проблема решаемая», – заявил он.

Хакимзянов, занимавший пост министра обороны ДНР с 10 апреля по 7 мая 2014 года, в ходе боев за Мариуполь 7 мая 2014 года попал в плен к батальону «Азов» – военизированному объединению, основанному националистическими политиками. По утверждению экс-министра, в плену он подвергался избиениям и пыткам. По его словам, один из допросов проводил лично скандально известный украинский политик Олег Ляшко. Международная правозащитная организации Amnesty International заявила по этому поводу, что, по ее оценке, действия Ляшко и его вооруженных сторонников, включающие похищения и жестокое обращение с людьми, являются нарушением международно-правовых норм, в которых четко указано, что только уполномоченные власти могут проводить аресты и задерживать людей.

22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.